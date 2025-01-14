РУС
9 014 17

Казань атаковали беспилотники: жители сообщают о пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". ВИДЕО

Утром 14 января беспилотники атаковали Казань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Местные жители сообщают о крупном пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". Предприятие, как утверждается на сайте предприятия - единственный российский производитель поликарбонатов, севилена, металлоценового полиэтилена - пластиков высокой прочности, а также один из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ряд регионов РФ под массированной атакой беспилотников: раздались взрывы, в Новороссийске начался пожар. ВИДЕО

В аэропорту Казани введены временные ограничения на работу.

В свою очередь, местные власти заявили о возгорании газовой цистерны в результате атаки БпЛА. Утверждается, что все предприятия Казани на фоне атаки беспилотника работают штатно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Энгельс и Саратов атакуют беспилотники: на поврежденном промпредприятии сильный пожар, школы перевели на дистанционку

Автор: 

беспилотник (4105) Казань (36) Удары по РФ (475)
Топ комментарии
+14
Повинна горіти вся параша і здохнуть всі кацапи
показать весь комментарий
14.01.2025 08:03 Ответить
+11
мої сусуді ше у 22р. втікли наче до Польші від обстрілівЮ але чомусь опинились у Казані. Буде нагода спитати- "ну як воно, на расеї?" Тільки, гадаю, відповіді не буде, бо ФСБ і сусіді - стукачі не сплять
показать весь комментарий
14.01.2025 07:19 Ответить
+9
Слава невідомим Героям!
показать весь комментарий
14.01.2025 07:42 Ответить
Дуже файно!
показать весь комментарий
14.01.2025 07:14 Ответить
мої сусуді ше у 22р. втікли наче до Польші від обстрілівЮ але чомусь опинились у Казані. Буде нагода спитати- "ну як воно, на расеї?" Тільки, гадаю, відповіді не буде, бо ФСБ і сусіді - стукачі не сплять
показать весь комментарий
14.01.2025 07:19 Ответить
Так ці втікачі перші у ФСБ і стукнуть..
показать весь комментарий
14.01.2025 07:57 Ответить
Слава невідомим Героям!
показать весь комментарий
14.01.2025 07:42 Ответить
Трава горіт. Развє нє відно?
показать весь комментарий
14.01.2025 07:45 Ответить
а там і до ВАТ "Казанський вертолітний завод" недалеко - вогонь може вітерцем і перекинутися далі по траві....
показать весь комментарий
14.01.2025 10:03 Ответить
Дай Боже.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:22 Ответить
Повинна горіти вся параша і здохнуть всі кацапи
показать весь комментарий
14.01.2025 08:03 Ответить
Після заяви .уйла про бажання двіжухи ВСУ почали його виконання.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:14 Ответить
І це тільки "обломки" долетіли!
Щоб було, якби ракети ?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:15 Ответить
Любят движ?
показать весь комментарий
14.01.2025 08:25 Ответить
Значить, у кацапів менше стане корпусів для БПЛА...
показать весь комментарий
14.01.2025 08:51 Ответить
Що сгорить, то не згниє!
показать весь комментарий
14.01.2025 08:54 Ответить
БУДАНОВ ЗАСІВАЄ У КУРВОСЛАВНИХ НЕДОІСТОТ..
показать весь комментарий
14.01.2025 09:56 Ответить
Та і по маацкві давно потрібно їбашити, відсутність цього вказує на якісь договорняки ...
показать весь комментарий
14.01.2025 11:37 Ответить
Там теж великі запаси " особливого палива " для тушок?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:44 Ответить
Там великі запаси "особливих тушок" ...
показать весь комментарий
14.01.2025 14:03 Ответить
 
 