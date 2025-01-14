Казань атаковали беспилотники: жители сообщают о пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". ВИДЕО

Утром 14 января беспилотники атаковали Казань.

Местные жители сообщают о крупном пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". Предприятие, как утверждается на сайте предприятия - единственный российский производитель поликарбонатов, севилена, металлоценового полиэтилена - пластиков высокой прочности, а также один из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

В аэропорту Казани введены временные ограничения на работу.

В свою очередь, местные власти заявили о возгорании газовой цистерны в результате атаки БпЛА. Утверждается, что все предприятия Казани на фоне атаки беспилотника работают штатно.

