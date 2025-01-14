Энгельс и Саратов атакуют беспилотники: повреждено промпредприятие, школы перевели на дистанционку
Утром 14 января 2025 года российские города Энгельс и Саратов атакуют беспилотники.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", - уточнил чиновник.
Также он уточнил, что занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме.
Отметим, что Бусаргин комментируя пожар на нефтебазе в Энгельсе, не отмечал, о каком объекте идет речь, а называл ее промышленным предприятием.
Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года
Как сообщалось, Саратов и Энгельс ночью 8 января находились под массированной атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что в Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.
Позже Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.
8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. 13 января местные власти заявили о "ликвидации открытого горения" на нефтебазе в Энгельсе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кажуть: як рідних зустрів ракети Хімзавод в Брянську. В таких палких обіймах - аж луснув від радощів.
Все як замовляв бункєрний.
Москва спиш? Ню ню.
Необхідно звільняти Україну, а далекобійна перестрілка приводить тільки до затягування війни на десятиліття і розростання зеленої плісняви.
Керченський міст і маріупольский порт росіяне давно ссуться використовувати у військових цілях, витрачати 20 атакамсів на той пустий міст нема ніякого сенсу.
До речі, асфальто-бетонну трасу через Чонгар до Херсона ви вже проложили??
А от цікаво, як зелень через 50 років буде пояснювати здачу України кацапні??. (це якщо Україна буде, можливо це вже буде просто єврейсько-кацабський анклав). Ймовірно скажуть, що Байден падла, здав Україну.
Після виборів 2019 р. ймовірність існування України мізерна!
Огней так много золотых на улицах Саратова,
Парней так много в СВО, а я люблю двухсотага....
.