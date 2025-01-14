РУС
11 576 56

Энгельс и Саратов атакуют беспилотники: повреждено промпредприятие, школы перевели на дистанционку

Український безпілотник повторно атакував Енгельс

Утром 14 января 2025 года российские города Энгельс и Саратов атакуют беспилотники.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", - уточнил чиновник.

Также он уточнил, что занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме.

Отметим, что Бусаргин комментируя пожар на нефтебазе в Энгельсе, не отмечал, о каком объекте идет речь, а называл ее промышленным предприятием.

Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года

Как сообщалось, Саратов и Энгельс ночью 8 января находились под массированной атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что в Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.

Позже Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.

8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. 13 января местные власти заявили о "ликвидации открытого горения" на нефтебазе в Энгельсе.

Топ комментарии
+29
🔥Лютий «двіжняк» зараз на рф: палають заводи від ATACAMSиків, а з ними й російські сраки

Кажуть: як рідних зустрів ракети Хімзавод в Брянську. В таких палких обіймах - аж луснув від радощів.

Все як замовляв бункєрний.
14.01.2025 06:26 Ответить
+23
"двіжняк" - Все як замовляв бункєрний.
14.01.2025 06:27 Ответить
+20
Коли пишите про населення Параші, слово "люди" треба писати у лапки "....".
14.01.2025 06:48 Ответить
За что???
14.01.2025 06:25 Ответить
"двіжняк" - Все як замовляв бункєрний.
14.01.2025 06:27 Ответить
🔥Лютий «двіжняк» зараз на рф: палають заводи від ATACAMSиків, а з ними й російські сраки

Кажуть: як рідних зустрів ракети Хімзавод в Брянську. В таких палких обіймах - аж луснув від радощів.

Все як замовляв бункєрний.
14.01.2025 06:26 Ответить
«За чо, там же люди живут?»
14.01.2025 06:30 Ответить
Коли пишите про населення Параші, слово "люди" треба писати у лапки "....".
14.01.2025 06:48 Ответить
без лапок - нелюді
14.01.2025 07:10 Ответить
скоро "аллея ангелов" в усіх ***..х
14.01.2025 06:37 Ответить
Дуже файно.
Москва спиш? Ню ню.
14.01.2025 06:45 Ответить
Тримаєм кулаки щоб вдалося рознести нафтобазу і нарешті припинити дозаправку стратегів і ракетні обстріли.
14.01.2025 06:48 Ответить
Там не просто нафтобаза, а цілий нафтопереробний завод.
14.01.2025 07:58 Ответить
"ворожого" - це якого? Йдеться ж про наше влучання?
14.01.2025 07:10 Ответить
бо новини пишуть кацапи під гугл-транслєйтом
14.01.2025 09:03 Ответить
по діагоналі читаєте? Ну так мабуть зручніше.
14.01.2025 10:45 Ответить
Вам що, всю фразу навести повністю, чи самостійно здатні дочитати до цього місця? Підказка для не дуже розумних читачів: фраза про ворожий обстріл - наприкінці новини, перед відео (а далі вони переповідають попередню новину).
14.01.2025 11:22 Ответить
Ну я ж кажу, ви читали по діагоналі. бо "За даними телеграм-канала https://t.me/astrapress/72348 ASTRA, на місці ворожого влучання сильна пожежа. Джерело: https://censor.net/ua/n3530082" ця Астра це руський телеграм канал. Ви ж розумієте що руський канал може написати - ворожого ??
14.01.2025 12:37 Ответить
Ви взагалі розумієте, де Ви знаходитеся? Підказка для не дуже розумних коментаторів: на сайті Сенсор. Який розповів нам про ворожі (тобто наші) обстріли. І це не скрін з Айстри, який неможна редагувати, а саме редакційний текст Сенсора. Так, вони взяли інфу про факт приліту - з Айстри. Але називати обстріли ворожими - вони не були зобов'язані. Лише за бажанням.
14.01.2025 13:03 Ответить
Обожнюю ранкові звістки про бавовну на кацапських виробництвах
14.01.2025 07:11 Ответить
Треба по Пидерграду жахнути, або по мацквабаду. Щоб у довбограя валізи для дерьма через край набралися
14.01.2025 07:15 Ответить
Ще б по підстанціях високовольтних біля аес, тільки масовано.
14.01.2025 07:26 Ответить
По подстанциям бить запретил Ермак, так что не дождешься.
14.01.2025 08:07 Ответить
Применено около 200 БПЛА "Бобёр", "Лютый", "UJ-22" и несколько ATACMS, пишут росСМИ.
14.01.2025 07:33 Ответить
Та пох, дрони повинні атакувати маріупольський порт, керченський міст, Севастополь, Маріуполь, Мелітополь і т.п. А удар по задріпаному Енгельсу це москалям як укус комара в жопу.
Необхідно звільняти Україну, а далекобійна перестрілка приводить тільки до затягування війни на десятиліття і розростання зеленої плісняви.
14.01.2025 07:38 Ответить
Щоб звільнити Україну треба якраз і знищувати військові виробництва, нафтопереробні заводи, ремонтні заводи на території рашки. Інакше з тих заводів знов навезуть зброю і пальне в Маріуполь, Мелітополь і Севастополь, скільки ти по ним не бий.

Керченський міст і маріупольский порт росіяне давно ссуться використовувати у військових цілях, витрачати 20 атакамсів на той пустий міст нема ніякого сенсу.
14.01.2025 07:53 Ответить
Там же мільйон НПЗ, до 100літнього ювілею ЗЕ! справитесь?
14.01.2025 08:01 Ответить
впораємось, москалику. У вас великих НПЗ всього 30.
14.01.2025 10:02 Ответить
Таки да, кацапи через міст забезпечують продуктами кримські санаторії.
До речі, асфальто-бетонну трасу через Чонгар до Херсона ви вже проложили??
14.01.2025 08:14 Ответить
А по нас "продуктами для санаторіїв" стріляють? Чи танки ними заправляють?
14.01.2025 08:18 Ответить
кацапи нічого зараз через міст не забезпечують, тому що ураження состава із зброєю чи пальним на мосту дуже небезпечно для конструкції
14.01.2025 10:03 Ответить
Той "задрипаний" - основна авіабаза (та ще й з ремонтним авіазаводом (для ремонту "стратегів") - поряд). А на базі ПММ - запаси спецпального для Ту-160-х.
14.01.2025 08:10 Ответить
Ну і шо?! Що то дало?! Те ж саме що й примітивна курська операція. А здача України і окупація кацапами продовжується!
14.01.2025 08:18 Ответить
А "дало" те, що на авіабазі пальне спалили. А літаки без нього не піднімуться у повітря! Енгельс ще при Союзі був "транзитною заправкою"... забезпечував дозаправкою в повітрі транзитні перельоти та польоти "стратегів"... А крім пального - ще й його місця зберігання знищили... А це - ремонтні роботи на кілька місяців... Вони таку базу у Передкавказзі будували 12 років... А ми її спалили двома нальотами...
14.01.2025 08:45 Ответить
як жеж солодко підгорає в кацапні від Курської операції
14.01.2025 10:04 Ответить
Примітивна в тебе методичка, валянку.
14.01.2025 22:50 Ответить
По-перше - біля керченського мосту ***** понаставляло купу ппо-дронам там нема чого робити, усі позбивають. По друге - що ти дроном зібрався зробити мосту ? Оце якраз-як укус комара в жопу. А палаюча база, звідки стратегічні корита заправляються-оце для дрона як раз пріоритетна ціль.
14.01.2025 08:19 Ответить
Та мені пох чим ви там можете бомбити, якщо не хватає зброї, звертайтеся до ЗЕ! і його виборців.
А от цікаво, як зелень через 50 років буде пояснювати здачу України кацапні??. (це якщо Україна буде, можливо це вже буде просто єврейсько-кацабський анклав). Ймовірно скажуть, що Байден падла, здав Україну.
Після виборів 2019 р. ймовірність існування України мізерна!
14.01.2025 08:32 Ответить
По темі є що відповісти ?
14.01.2025 08:36 Ответить
"ВИ"? А чим ТИ бомбить можеш?
14.01.2025 08:39 Ответить
"Усьопропальством". Найстрашніша зброя.
14.01.2025 08:44 Ответить
яка щє кацапня через 50 років? Оце ти розмріявся тут
14.01.2025 10:05 Ответить
Всі реально молоді активні Українці повинні емігрувати в США і Канаду, старі пенси помруть в Україні, спостерігаючи як кацапня нищить Україну
14.01.2025 11:25 Ответить
Обісранцю, невже за кретинізм доплачують?
14.01.2025 22:53 Ответить
Гарна спроба, Жора-кацап, але не взлетить!
14.01.2025 09:05 Ответить
«Сво ідьот па-плану» (с) 🤣🤣
14.01.2025 07:46 Ответить
Кацапи, як там у вас ? Співаєте ?

Огней так много золотых на улицах Саратова,
Парней так много в СВО, а я люблю двухсотага....
14.01.2025 07:56 Ответить
"Добивають"...
14.01.2025 08:12 Ответить
У них там движ. Как усранный карлик *********.
14.01.2025 08:28 Ответить
Це в них салют, на честь старого року?
14.01.2025 08:57 Ответить
"Опохмєл" - після "бухабря"... Завтра у них "январь" починається...
14.01.2025 09:04 Ответить
Мало по Енгельса. Там під землею основні нафтобази. От якби їх дістати то сам Енгельс із Саратовом пішли на дно від землетрусу!
14.01.2025 09:14 Ответить
там основна ціль, це нафтопереробний завод на поверхні. нафтобаза вторинна.
14.01.2025 10:07 Ответить
.. Повзучий БПЛА , це щось нове .
.
14.01.2025 09:59 Ответить
знов ці страшні уламки ))))))
14.01.2025 10:08 Ответить
 
 