Энгельс и Саратов атакуют беспилотники: повреждено промпредприятие, школы перевели на дистанционку

Утром 14 января 2025 года российские города Энгельс и Саратов атакуют беспилотники.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", - уточнил чиновник.

Также он уточнил, что занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме.

Также читайте: В РФ заявили о "ликвидации открытого горения" на нефтебазе в Энгельсе

Отметим, что Бусаргин комментируя пожар на нефтебазе в Энгельсе, не отмечал, о каком объекте идет речь, а называл ее промышленным предприятием.

Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года

Как сообщалось, Саратов и Энгельс ночью 8 января находились под массированной атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что в Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.

Позже Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.

8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. 13 января местные власти заявили о "ликвидации открытого горения" на нефтебазе в Энгельсе.