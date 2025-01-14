Силы беспилотных систем поразили Брянский химический завод: он производит порох и взрывчатку

Подразделения Сил беспилотных систем поразили Брянский химический завод.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделения СБС во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо - стратегическому объекту военно-промышленного комплекса РФ", - говорится в сообщении.

Предприятие производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

