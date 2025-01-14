РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6351 посетитель онлайн
Новости Война
4 562 8

Силы беспилотных систем поразили Брянский химический завод: он производит порох и взрывчатку

ЗСУ вдарили по Брянському хімічному заводу

Подразделения Сил беспилотных систем поразили Брянский химический завод.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделения СБС во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо - стратегическому объекту военно-промышленного комплекса РФ", - говорится в сообщении.

Предприятие производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

Смотрите также: Операторы украинского дрона-камикадзе сняли уничтожение вражеского БПЛА "конкурентами" из дружественного подразделения: "Вот, сука! Не успели!". ВИДЕО

Автор: 

Брянск (121) война (1437) россия (96899) Силы беспилотных систем (195) Удары по РФ (475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слава ЗСУ!
показать весь комментарий
14.01.2025 11:24 Ответить
не потрібно їм пороху і вибухівки, ЗСУ привезуть охайно і компактно
показать весь комментарий
14.01.2025 11:28 Ответить
Велика подяка нашим спецслужбам і ЗСУ за колосальну проведену роботу. Цим заходом вони спасли тисячі життів військових і мирних громадян.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:34 Ответить
напевне знатний бадабум був!!! )) Молодці, хлопчики наші рідні!! Не зупиняйтесь!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:13 Ответить
"Задімлєньє хлопка" було? Поки неясно - трєвожна якось...
показать весь комментарий
14.01.2025 12:20 Ответить
Жирно!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:37 Ответить
Excellent. 👍
показать весь комментарий
14.01.2025 12:50 Ответить
Дуже жирні об'єкти вразили наші військові цієї ночі в **********: в Татарстані, в Брянській і Саратовській областях...
Цікаво буде дізнатись деталі про ступінь враження даних об'єктів і які негативні наслідки для москалів це матиме...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:19 Ответить
 
 