Силы беспилотных систем поразили Брянский химический завод: он производит порох и взрывчатку
Подразделения Сил беспилотных систем поразили Брянский химический завод.
Об этом сообщили Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
"Подразделения СБС во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо - стратегическому объекту военно-промышленного комплекса РФ", - говорится в сообщении.
Предприятие производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво буде дізнатись деталі про ступінь враження даних об'єктів і які негативні наслідки для москалів це матиме...