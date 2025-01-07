Операторы украинского дрона-камикадзе сняли уничтожение вражеского БПЛА "конкурентами" из дружественного подразделения: "Вот, сука! Не успели!". ВИДЕО
Операторы дрона-камикадзе сняли атаку дрона-"конкурента" из дружественного подразделения на российский разведывательный беспилотник "Орлан".
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, бойцы готовились к осуществлению атаки через 20 секунд, однако операторы другого украинского дрона уничтожили его раньше.
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