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Операторы украинского дрона-камикадзе сняли уничтожение вражеского БПЛА "конкурентами" из дружественного подразделения: "Вот, сука! Не успели!". ВИДЕО

Операторы дрона-камикадзе сняли атаку дрона-"конкурента" из дружественного подразделения на российский разведывательный беспилотник "Орлан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, бойцы готовились к осуществлению атаки через 20 секунд, однако операторы другого украинского дрона уничтожили его раньше.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19350) беспилотник (3637) война (1380) уничтожение (7001) дроны (3969) Силы беспилотных систем (94)


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Топ комментарии
+10
Хто ти чоловіче? Ходи й далі з пальцем в дупі, а доповіді військових тебе грати не повинні.
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07.01.2025 10:29
+8
І це добре, коли два підрозділи полують на руснявих.
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07.01.2025 10:27
+3
Пана тільки гроші цікавлять?
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07.01.2025 10:28
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Хто ти чоловіче? Ходи й далі з пальцем в дупі, а доповіді військових тебе грати не повинні.
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07.01.2025 10:29 Ответить
Вам що, грошей для бійців шкода?
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07.01.2025 10:44 Ответить
Пальцем в ...... Для верифікації подаються відео з ФПВ та підсвітки цілі Мавіком. Все це наноситься на шари в Дельту, з координатами та коментарями, відео, фото, дорозвідкою. Тому ціль буде зарахована одна.
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07.01.2025 11:22 Ответить
а скільки за Орлан дають ?
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07.01.2025 10:20 Ответить
Пана тільки гроші цікавлять?
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07.01.2025 10:28 Ответить
І це добре, коли два підрозділи полують на руснявих.
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07.01.2025 10:27 Ответить
якщо по теорії ймовірності - то краще щоб на таку ціль не менше 3-х підрозділів одночасно полювали!
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07.01.2025 10:34 Ответить
полюють
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07.01.2025 10:39 Ответить
цікаво, що для дописів від адмінів сайту слово "****" не є матом і не зірочиться
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07.01.2025 10:49 Ответить
**** - собака жіночої статі.
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07.01.2025 10:52 Ответить
а сук ?
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07.01.2025 10:54 Ответить
Лише можна порадіти за правильний слівниковий запас адміна сайту
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07.01.2025 10:54 Ответить
А хто сказав, що це "мат"? Відкрий будь-яку книжку по кінології чи мисливству, і почитай...
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07.01.2025 12:16 Ответить
в тому й то справа, що для автобота-адміна слово "****" з похідними є матом. В мене одного разу зазірочили слово "сучасний" Скаржився на раду форумчан - не допомогло
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07.01.2025 17:57 Ответить
Та я знаю... Сам дивувався, коли цілком літературні слова закриваються і зараз "зірочками" у топ-коментарях...
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07.01.2025 18:14 Ответить
Це називається здорова конкуренція. І всі задоволені. Крім кацапні.
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07.01.2025 11:26 Ответить
Нема llink16(((
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07.01.2025 11:34 Ответить
А чому всі звертають увагу на слово "****", якщо є слово "*****"? Як на мене це все абсолютно не важливо: головне, що є прекрасний результат.
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07.01.2025 14:08 Ответить
..абидна..
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07.01.2025 21:22 Ответить
 
 