Операторы украинского дрона-камикадзе сняли уничтожение вражеского БПЛА "конкурентами" из дружественного подразделения: "Вот, сука! Не успели!". ВИДЕО

Операторы дрона-камикадзе сняли атаку дрона-"конкурента" из дружественного подразделения на российский разведывательный беспилотник "Орлан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, бойцы готовились к осуществлению атаки через 20 секунд, однако операторы другого украинского дрона уничтожили его раньше.

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