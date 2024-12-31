Из тела оккупанта после атаки дрона вырвался "новогодний" фейерверк. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 60-й ОМБр ликвидировал оккупанта на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания россиянин упал, а из его тела поднялся большой столб искр, похожий на новогодний фейерверк.

"Новогодним настроением уже с самого утра "заряжают" российских оккупантов воины 97-го отдельного механизированного батальона 60-й ОМБр. Кадры с Лиманского направления фронта, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.

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