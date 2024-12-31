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Из тела оккупанта после атаки дрона вырвался "новогодний" фейерверк. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 60-й ОМБр ликвидировал оккупанта на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания россиянин упал, а из его тела поднялся большой столб искр, похожий на новогодний фейерверк.

"Новогодним настроением уже с самого утра "заряжают" российских оккупантов воины 97-го отдельного механизированного батальона 60-й ОМБр. Кадры с Лиманского направления фронта, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.

Читайте также: Танкисты 60-й ОМБр остановили очередное наступление врага и уничтожили бронетехнику оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Робот... Коротке замикання.
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31.12.2024 11:24
+15
Хтось тут писав - сапери у 2022-му розряджали кацапську авіабомбу, що не розірвалася. Викрутили головний підривач - а там записка: "Чим міг - допоміг...".
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31.12.2024 11:52
+13
А-а-а-а--а-а
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31.12.2024 11:33
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Робот... Коротке замикання.
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31.12.2024 11:24 Ответить
добре..
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31.12.2024 11:24 Ответить
Що це було? 🤔
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31.12.2024 11:24 Ответить
"Вєсіло, вєсіло встрєтіл новий год"
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31.12.2024 11:25 Ответить
"Ну, спасибо, дед мороз, борода из ваты!"
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31.12.2024 13:41 Ответить
Бандерівський феєрверк, версія для москалів.
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31.12.2024 11:27 Ответить
акумулятори?
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31.12.2024 11:27 Ответить
Скоріш всього... Мені тут хтось з форумчан, колись пояснював. Так розлітаються листочки, якими перекладено пластини акумуляторів. А цей "чудік" був "в"ючним мулом" - ніс акуиулятори на передову (чи розряджені - на зарядку)
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31.12.2024 11:50 Ответить
А-а-а-а--а-а
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31.12.2024 11:33 Ответить
виродок, який грав цього робота в кацапській держдурі сидить та вилизує *****...
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31.12.2024 19:15 Ответить
І кацапу - Happy New Year...
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31.12.2024 11:44 Ответить
Радіє! - чим міг тим св"яті допоміг
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31.12.2024 11:45 Ответить
Хтось тут писав - сапери у 2022-му розряджали кацапську авіабомбу, що не розірвалася. Викрутили головний підривач - а там записка: "Чим міг - допоміг...".
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31.12.2024 11:52 Ответить
Ну - так - сюрпраиз!
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31.12.2024 12:00 Ответить
Мабуть були повні кармани феєрверків, до нового року готувалось падло мабуть
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31.12.2024 12:24 Ответить
Курс молодого бойца перед Пеклом.
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31.12.2024 12:44 Ответить
Новорічний салют.
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31.12.2024 12:52 Ответить
така собі салют-шоу на новорічну дискотепу "у кобздоха" )) в парі повинен був іти з "пускачем диму" ))
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31.12.2024 12:58 Ответить
Бажаю 140 мільйонів фейерверків, щоб усі росіяни стали харошимі
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31.12.2024 13:27 Ответить
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31.12.2024 15:56 Ответить
Какой-то искродупый кацап попался. Sure, на гражданке электриком работал.
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31.12.2024 18:51 Ответить
Попкорн
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31.12.2024 21:32 Ответить
с новым годом!
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02.01.2025 14:18 Ответить
 
 