40 тысяч человек на Донетчине живут вблизи линии фронта, - ОВА
В Донецкой области 40 тысяч человек живут вблизи линии фронта.
Об этом на брифинге рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, до полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области было 1,9 миллиона человек, сейчас в области остаются 300-305 тысяч человек.
"40 тысяч из них живут вдоль линии фронта. Мы вывезли всех детей с линии фронта, все эвакуационные маршруты на бронированном транспорте. Людей эвакуируем за пределы области. Сейчас принимающие стороны Закарпатская и Ивано-Франковская области. К сожалению, враг занял и ведет активные боевые действия в Очеретинской громаде, Курахово и Угледар и приближается к Покровску", - рассказал Филашкин.
Он отметил, что по состоянию на сейчас, в Покровске остаются около семи тысяч человек, всех детей оттуда вывезли.
"В Торецке остались более сотни человек, в Часовом Яре - около 150, в Курахово - около 400", - добавил чиновник.
При "барыге" они катались на свободную территорию за пенсиями. А сейчас? Как вы думаете, кацапский "Сбер" или "Тинькофф" обслуживают карты Привата?
Народ, когда вы узнаете механизм выплаты им пенсий, вы ****.....не поверите
Лего розмірковувати про ждунів сидячі десь за Збручем і розказувати про те, що не виїхав - той москаль. Радійте, що ви не вимушені виїжджати зі ского колгоспу, а потім якась наволоч з Франції буде шпиняти вас, що ви "недостатньо швидко виїхали, мабуть ждуни"
другі сидять під обстрілами
сикуни та ждуни. а як пояснити ще????????
пивной бутылкойбанкой огурцов дрон?
Вы крыс когда видели? Не говоря что крысино/мышиные яды должны в организме накопиться, чтобы был эффект. Масса человека, и масса крысы. Значит и яда нужно во столько раз больше. Это уже пирожищи без грама муки, один яд посыпанный сахарком
политый маянезиком.Серьёзно. Уезжая наполнил кацапам бутылки дом вина мышиным ядом. Другого ничего нет. Хер там. Гранулы в вине не тонут и не растворяются.
Соседских собак сердечными каплями травят.
На лис обломками иголок в наживке охотятся
Тепер питання - а до чого ви тут оце написали ? Я вас змушував кацапів труїти ? Мова про те зайшла, що опонент тих хто залишається у власному будинкові поруч із фронтом, називає сцикунами , а це як мінімум , виглядає ідіотично , бо саме сцикун там не всидить .
P.S. Щодо "привидів Києва " ....... я не можу пам"ятати того що не було офіційно оприлюднено , але те що наші васильківські герої знищили десятки ворожих літаків є правдою , як і те, що багато з них у цих боях теж загинули , Царство їм Небесне і вічна пам'ять ((
Ну і взагалі ..... ваш коментар більше схожий на одне із двох : 1. Коментар кацапського троля . 2. Коментар того хто сам звідкись виїхав , а тепер намагається довести тим що залишилися вдома свою зверхність ((
і я про тих кого зарання попередили
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
***, как читаю, вечно об этот "факультет океоналога" спотыкаюсь