40 тысяч человек на Донетчине живут вблизи линии фронта, - ОВА

В Донецкой области 40 тысяч человек живут вблизи линии фронта.

Об этом на брифинге рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, до полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области было 1,9 миллиона человек, сейчас в области остаются 300-305 тысяч человек.

"40 тысяч из них живут вдоль линии фронта. Мы вывезли всех детей с линии фронта, все эвакуационные маршруты на бронированном транспорте. Людей эвакуируем за пределы области. Сейчас принимающие стороны Закарпатская и Ивано-Франковская области. К сожалению, враг занял и ведет активные боевые действия в Очеретинской громаде, Курахово и Угледар и приближается к Покровску", - рассказал Филашкин.

Он отметил, что по состоянию на сейчас, в Покровске остаются около семи тысяч человек, всех детей оттуда вывезли.

"В Торецке остались более сотни человек, в Часовом Яре - около 150, в Курахово - около 400", - добавил чиновник.

