40 тысяч человек на Донетчине живут вблизи линии фронта, - ОВА

В Донецкой области 40 тысяч человек живут вблизи линии фронта.

Об этом на брифинге рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, до полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области было 1,9 миллиона человек, сейчас в области остаются 300-305 тысяч человек.

"40 тысяч из них живут вдоль линии фронта. Мы вывезли всех детей с линии фронта, все эвакуационные маршруты на бронированном транспорте. Людей эвакуируем за пределы области. Сейчас принимающие стороны Закарпатская и Ивано-Франковская области. К сожалению, враг занял и ведет активные боевые действия в Очеретинской громаде, Курахово и Угледар и приближается к Покровску", - рассказал Филашкин.

Он отметил, что по состоянию на сейчас, в Покровске остаются около семи тысяч человек, всех детей оттуда вывезли.

Торецке остались более сотни человек, в Часовом Яре - около 150, в Курахово - около 400", - добавил чиновник.

Донецкая область (10506) Торецк (534) Покровск (744) Часов Яр (392) Покровский район (893) Курахово (122) война в Украине (5696)
+2
А на Каймановые Острова есть эвакуация? Ну или там на Канары или Багамы
15.01.2025 00:09 Ответить
+2
Не треба пенсiя? Ок, викреслюемо. 🤣
15.01.2025 00:52 Ответить
+2
За твоїм судженням на початку березня 2022 у Києві не мало бути жодного цивільного щоб не записали у ждуни ? Бо назвати сцикуном того хто залишається у власному будинкові поруч з фронтом може тільки дурень (( ,,,,,,,
15.01.2025 01:20 Ответить
Ждуни типу "мне пох, лиш бьі пенсию платили".
15.01.2025 00:16 Ответить
Не треба пенсiя? Ок, викреслюемо. 🤣
15.01.2025 00:52 Ответить
Но как, Холмс, как?
При "барыге" они катались на свободную территорию за пенсиями. А сейчас? Как вы думаете, кацапский "Сбер" или "Тинькофф" обслуживают карты Привата?
Народ, когда вы узнаете механизм выплаты им пенсий, вы ****.....не поверите
15.01.2025 08:40 Ответить
Чому ж. Повірю всьому, що Ви напишете.
15.01.2025 08:49 Ответить
Сплю і бачу як бабка чи дідка 70+ років, яке все життя, умовно, прожила в Покровську все кидає і з кравчучкой виїжджає кудись в Київ чи Вінницю щоб жити бозна-де, харчуватись і купувати ліки на свої 3.000 гривень чи скільки зараз пенсія і панувати.
Лего розмірковувати про ждунів сидячі десь за Збручем і розказувати про те, що не виїхав - той москаль. Радійте, що ви не вимушені виїжджати зі ского колгоспу, а потім якась наволоч з Франції буде шпиняти вас, що ви "недостатньо швидко виїхали, мабуть ждуни"
15.01.2025 10:08 Ответить
Одні кидають житло в мирних ністах, родину, батьків, платять 10к баксів щоб сібатися закордон
другі сидять під обстрілами
сикуни та ждуни. а як пояснити ще????????
15.01.2025 00:20 Ответить
За твоїм судженням на початку березня 2022 у Києві не мало бути жодного цивільного щоб не записали у ждуни ? Бо назвати сцикуном того хто залишається у власному будинкові поруч з фронтом може тільки дурень (( ,,,,,,,
15.01.2025 01:20 Ответить
Все жители Киева, которые не оставили свои дома знали что город фортеця не будет сдан никогда. Или допускали для себя оказаться под российской оккупацией?
15.01.2025 08:45 Ответить
1. Я не вам писав . 2. Запитанням на запитання відповідають кацапи (( .
15.01.2025 12:11 Ответить
P.S. Назви , аніка- воїн , сцикунами бабусю яка у 2022 окупантів пиріжкками з отрутою крисячою нагодувала , або пенсіонера , з Бучі здається , що кацапів розстріляв з кулемета ((
15.01.2025 01:23 Ответить
Помните, сколько самолетов сбил "привід Київа"? А сбитый пивной бутылкой банкой огурцов дрон?
Вы крыс когда видели? Не говоря что крысино/мышиные яды должны в организме накопиться, чтобы был эффект. Масса человека, и масса крысы. Значит и яда нужно во столько раз больше. Это уже пирожищи без грама муки, один яд посыпанный сахарком политый маянезиком.

Серьёзно. Уезжая наполнил кацапам бутылки дом вина мышиным ядом. Другого ничего нет. Хер там. Гранулы в вине не тонут и не растворяются.
Соседских собак сердечными каплями травят.
На лис обломками иголок в наживке охотятся
15.01.2025 08:59 Ответить
"Вы крыс когда видели?" .......... Тоді коли травив їх фосфідом цинку . Якщо для вас єдиний яд від пацюків - "Крисина смерть" із запахом "Золотого ключика " , то це не означає що інші не могли для цього застосовувати ціанистий калій ((
Тепер питання - а до чого ви тут оце написали ? Я вас змушував кацапів труїти ? Мова про те зайшла, що опонент тих хто залишається у власному будинкові поруч із фронтом, називає сцикунами , а це як мінімум , виглядає ідіотично , бо саме сцикун там не всидить .
P.S. Щодо "привидів Києва " ....... я не можу пам"ятати того що не було офіційно оприлюднено , але те що наші васильківські герої знищили десятки ворожих літаків є правдою , як і те, що багато з них у цих боях теж загинули , Царство їм Небесне і вічна пам'ять ((
Ну і взагалі ..... ваш коментар більше схожий на одне із двох : 1. Коментар кацапського троля . 2. Коментар того хто сам звідкись виїхав , а тепер намагається довести тим що залишилися вдома свою зверхність ((
15.01.2025 12:09 Ответить
Я про сотні тисяч сикунів та ждунів, аВи про окремих патріотів-герїв
і я про тих кого зарання попередили
15.01.2025 18:31 Ответить
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
15.01.2025 02:03 Ответить
Что же вы такие ленивые, то, мужики? Поди в школе изложения писали. Ну чего не передать мысль своими словами?
***, как читаю, вечно об этот "факультет океоналога" спотыкаюсь
15.01.2025 08:35 Ответить
 
 