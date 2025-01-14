РУС
РФ стремится захватить Покровск, чтобы активизировать кампанию по оккупации Часова Яра, - Reuters

Чому армія РФ так прагне захопити Покровськ

Российские захватчики приближаются к стратегически важному городу Покровск после захвата ряда сел к югу от него.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Покровск расположен на ключевой дороге, используемой украинскими военными для поставки оружия к другим восточным позициям, в частности - к Часову Яру и Константиновке.

Кремль рассматривает оккупацию Покровска как важный шаг на пути к "включению" всей области в состав РФ, пишет издание.

Читайте также: В Часовом Яре и Торецке боестолкновения, некоторые наши позиции разрушены. Враг сосредотачивает усилия на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Контроль над городом, который российские СМИ называют "воротами в Донецк", позволил бы Москве серьезно нарушить украинские линии снабжения вдоль восточного фронта и активизировать свою кампанию по захвату Часова Яра, который расположен на более высокой местности, что позволяет потенциально контролировать большую территорию.

"Ограничение доступа украинских военных к дорожной сети в этом районе усложнит удержание киевскими войсками участков территории по обе стороны от Покровска, что может позволить России продвинуть линию фронта", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг пытается закрепиться в селах вблизи Покровска, - ОСГВ "Хортиця"

война (1437) Донецкая область (10506) боевые действия (4725) Покровск (744) Часов Яр (392) Бахмутский район (585) Покровский район (893) война в Украине (5696)
+3
Захоплять. Це питання часу. Взагалі у нас ТОП керування тому РФ все захопить питання коли.

- міни браковані
- бригади створюються бог зна як
- нічого якісного
- людей нема

Те що ми ще тримаємось то лише слава Богу і Байдену
14.01.2025 14:52 Ответить
+2
Нічого, треба щоб Байден, Блінкен, Остін, Рютте та інші ще трохи побалакали про позицію сили. Тоді й обороняти буде легше.
14.01.2025 15:02 Ответить
+1
Часів Яр - фігня, от агломерація Слов'янськ-Краматорськ - то і є метою.
14.01.2025 14:52 Ответить
Часів Яр - фігня, от агломерація Слов'янськ-Краматорськ - то і є метою.
14.01.2025 14:52 Ответить
Агломерация фигня, все скабеевы лопаются от гордости что они отжали залежи лития.
14.01.2025 18:17 Ответить
Контроль над викопними ресурсами - це стратегія росії.
Але наразі у світі немає нестачі літію. Навпаки, є перевиробництво.
14.01.2025 18:19 Ответить
Так то ж в мире.

Геологическая служба США не включает Россию в общий мировой рейтинг стран по запасам лития, однако прогнозные ресурсы лития оценивает в количестве 1 млн тонн металла, что составляет примерно 1% от общемировых.

Разве с одним процентом сильно наимпортозамещаешь?
14.01.2025 18:52 Ответить
Ну тепер у русні буде, наприклад, 2 чи 3%.
Акумулятори їм і так Китай робить, у якого з літієм все добре.
15.01.2025 09:37 Ответить
1. В Новосибирске есть предприятие делает литиевые аккумуляторы.
2. Китай, Индия и кто-то еще, не помню, не пустили к себе теневые танкеры с нефтью. Так что скоро и продавать всё что Трамп скажет, если конечно он не передумает делать Америку снова великой, скоро перестанут.
15.01.2025 14:06 Ответить
Здається, на імпорт в рашку сировини санкції не накладали. Захочуть - куплять. Тому - не критично.
15.01.2025 14:07 Ответить
Ну да. Украине ведь тоже не критично есть у неё месторождения лития, угля, газа, есть ли у неё металлургия, ХТЗ, море ....
15.01.2025 14:24 Ответить
росії точно не критично. Більш цінно позбавити родовищ нас, ніж отримати самим.
15.01.2025 14:28 Ответить
14.01.2025 14:52 Ответить
Бога, судячи з усього, немає, Байдена через тиждень теж не буде. На чому триматимемося?
14.01.2025 14:53 Ответить
На чубі Трампа.
14.01.2025 14:58 Ответить
****** вже всі місця на ньому зайняті.
14.01.2025 15:00 Ответить
-людей нема, всі на цензорах контролюють...
14.01.2025 15:33 Ответить
Та все просто - дивляться що там того нема, те бракековане, ті в БУковелі насолоджуються життям і кожен думає - а шо я? + кожний знає що якщо що то всім на нього пофігу
14.01.2025 16:25 Ответить
Нічого, треба щоб Байден, Блінкен, Остін, Рютте та інші ще трохи побалакали про позицію сили. Тоді й обороняти буде легше.
14.01.2025 15:02 Ответить
Кожен день на цьому напрямку кацапи продавлюють
14.01.2025 15:08 Ответить
За Покровськом вони прагнитимуть брати Часів Яр, Слов''янськ, Харків, Херсон, Одесу, Дніпро, Київ, Львів, Ригу, Вільнюс, Братиславу, Будапешт і так далі. Китайці попруть на Тайвань, чучхеїсти на Сеул. А США спостерігатиме та закликатиме до зниження рівня ескалації
14.01.2025 15:10 Ответить
 
 