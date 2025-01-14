РФ стремится захватить Покровск, чтобы активизировать кампанию по оккупации Часова Яра, - Reuters
Российские захватчики приближаются к стратегически важному городу Покровск после захвата ряда сел к югу от него.
Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Покровск расположен на ключевой дороге, используемой украинскими военными для поставки оружия к другим восточным позициям, в частности - к Часову Яру и Константиновке.
Кремль рассматривает оккупацию Покровска как важный шаг на пути к "включению" всей области в состав РФ, пишет издание.
Контроль над городом, который российские СМИ называют "воротами в Донецк", позволил бы Москве серьезно нарушить украинские линии снабжения вдоль восточного фронта и активизировать свою кампанию по захвату Часова Яра, который расположен на более высокой местности, что позволяет потенциально контролировать большую территорию.
"Ограничение доступа украинских военных к дорожной сети в этом районе усложнит удержание киевскими войсками участков территории по обе стороны от Покровска, что может позволить России продвинуть линию фронта", - говорится в материале.
