РФ стремится захватить Покровск, чтобы активизировать кампанию по оккупации Часова Яра, - Reuters

Российские захватчики приближаются к стратегически важному городу Покровск после захвата ряда сел к югу от него.

Покровск расположен на ключевой дороге, используемой украинскими военными для поставки оружия к другим восточным позициям, в частности - к Часову Яру и Константиновке.

Кремль рассматривает оккупацию Покровска как важный шаг на пути к "включению" всей области в состав РФ, пишет издание.

Контроль над городом, который российские СМИ называют "воротами в Донецк", позволил бы Москве серьезно нарушить украинские линии снабжения вдоль восточного фронта и активизировать свою кампанию по захвату Часова Яра, который расположен на более высокой местности, что позволяет потенциально контролировать большую территорию.

"Ограничение доступа украинских военных к дорожной сети в этом районе усложнит удержание киевскими войсками участков территории по обе стороны от Покровска, что может позволить России продвинуть линию фронта", - говорится в материале.

