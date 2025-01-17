Украина хочет мира, но не "любой ценой", - Кислица в Совбезе ООН

Украина хочет мира, но не примет понятие "мир любой ценой", единственным эффективным инструментом остановки агрессора является реализация понятия "мир через силу".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинское представительство в Организации, об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН.

"Украина, как никто другой, хочет мира, но мы не примем понятие "мир любой ценой", поскольку он вообще не принесет реального и долговременного мира", - подчеркнул Кислица.

По его словам, это лишь "побуждает агрессора продолжать нарушать международное право, и не только в Украине", ведь геополитические амбиции РФ выходят далеко за пределы Украины.

"Для тех, кто, возможно, забыл ультиматумы, которые Россия выдала перед вторжением, напомню их основное требование: "НАТО должно вернуться к своим границам 1997 года", - сказал постпред.

Читайте: Совбез ООН 16 января обсудит войну в Украине

Он подчеркнул, что если мы хотим жить в безопасном мире, международное сообщество не должно жалеть усилий для противодействия агрессивной империалистической политике РФ.

Реализация понятия "мир через силу" - единственный эффективный инструмент остановки агрессора и обеспечения всестороннего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами Устава ООН", - отметил Кислица.

И дипломатический путь к такому миру лежит через реализацию "Формулы мира" президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Украина – не полигон для испытаний нового оружия РФ, - представитель Великобритании в ООН Вудворд

"Мы также готовы рассмотреть мирные идеи других государств, которые учитывают необходимость восстановления территориальной целостности Украины, не приравнивают жертву к агрессору, и базируются на принципе "ничего об Украине без Украины". Они могут обсуждаться в форматах, которые предлагает "Формула мира"", - добавил Кислица.