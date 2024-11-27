Украина – не полигон для испытаний нового оружия РФ, - представитель Великобритании в ООН Вудворд

Великобритания в ООН осудила применение Россией баллистической ракеты среднего радиуса для удара по Днепру в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, с таким заявлением выступила на заседании Совета Безопасности постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"На прошлой неделе Россия выпустила баллистическую ракету средней дальности по Днепру. Украина - это не полигон для испытаний нового оружия", - подчеркнула Вудворд.

Кроме того, она обратила внимание на попытки РФ усилить эскалацию путем использования неизбирательных планирующих бомб против украинских городов, а также умышленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вудворд подчеркнула, что это - проявление военных преступлений со стороны России, которое ставит под серьезную угрозу жизни миллионов украинцев в холодные зимние месяцы.

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"Я могла бы продолжать, но эта модель безрассудных действий России направлена лишь на продолжение войны и страданий украинского народа и одновременно создает серьезные риски для международного мира и безопасности", - добавила она.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.