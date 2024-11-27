Україна - не полігон для випробувань нової зброї РФ, - представниця Великої Британії в ООН Вудворд

Велика Британія в ООН засудила застосування Росією балістичної ракети середнього радіуса для удару по Дніпру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, із такою заявою виступила на засіданні Ради Безпеки постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.

"Минулого тижня Росія випустила балістичну ракету середньої дальності по Дніпру. Україна – це не полігон для випробувань нової зброї", - наголосила Вудворд.

Крім того, вона звернула увагу на спроби РФ посилити ескалацію шляхом використання невибіркових плануючих бомб проти українських міст, а також навмисних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вудворд наголосила, що це – прояв воєнних злочинів з боку Росії, який ставить під серйозну загрозу життя мільйонів українців у холодні зимові місяці.

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"Я могла би продовжувати, але ця модель безрозсудних дій Росії спрямована лише на продовження війни та страждань українського народу й водночас створює серйозні ризики для міжнародного миру та безпеки", - додала вона.

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.