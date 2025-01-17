Нерешительность правительства Германии по военной помощи Украине подрывает доверие европейских союзников, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила недовольство правительством Германии за нерешительность в вопросе поддержки Украины.

об этом сообщает Politico.

Так, Бербок заявила, что нерешительность нынешнего правительства по военной помощи Украине подрывает доверие европейских союзников. Правительство должно действовать быстрее, в частности в принятии пакета помощи в размере 3 млрд евро, который она активно поддерживала.

"Германия больше не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе, и это вызывает разочарование", - подчеркнула министр.

По ее словам, популистские настроения накануне выборов мешают принимать стратегические решения.

Кроме того, Бербок раскритиковала предыдущие правительства, в частности Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Ангелы Меркель, за строительство газопровода "Северный поток-2", который, по ее словам, способствовал зависимости Германии от российских энергоносителей. Также министр упомянула подозрения в причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.

"Так же, как "Северный поток-2" никогда не был только экономическим проектом, несмотря на то, что ХДС и СДПГ долго хотели в это верить, так же неслучайно подводные кабели в Балтийском море продолжают повреждаться", - заявила Бербок.

Она призвала увеличить расходы на оборону до более 2% ВВП, отметив, что в кризисные годы эта цифра может достичь даже 3%.

Напомним, ранее Бербок заявила, что Германия должна была бы предоставлять Украине больше военной помощи, чем сейчас запланировано в бюджете страны.