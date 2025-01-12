Германия должна предоставить Украине больше помощи, - Бербок
Германия должна была бы предоставлять Украине больше военной помощи, чем сейчас запланировано в бюджете страны.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время общения со СМИ на полях встречи в Саудовской Аравии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Бербок на вопрос Spiegel в контексте якобы блокирования канцлером Шольцом дополнительного пакета помощи для Украины выразила мнение, что если не предоставить Украине больше помощи, Украина "будет менее способной защищаться, а затем и менее способной защитить нас".
Она добавила, что предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет помощи Украине.
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Потому что если Німеччина - так ты тоже власть этой Німеччини.
Если же Шольц - то зачем тогда лицемерить со своими европейскими демократическими ценностями, если у вас все стратегические решения принимает один человек?
Зовите его тогда абсолютным монархом, да и усьо.
Але Пістольц Шоріус блокує це " мала би".
ти ж керівництво німеччини, зроби нарешті, хоч щось, а не розповідай тут казки.
чи тобі, як ліверному шольцу не довго залишилось?
(насправді, німеччина робить дуже багато. але, могла б значно більше.)