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Новости
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Германия должна предоставить Украине больше помощи, - Бербок

Анналена Бербок

Германия должна была бы предоставлять Украине больше военной помощи, чем сейчас запланировано в бюджете страны.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время общения со СМИ на полях встречи в Саудовской Аравии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Бербок на вопрос Spiegel в контексте якобы блокирования канцлером Шольцом дополнительного пакета помощи для Украины выразила мнение, что если не предоставить Украине больше помощи, Украина "будет менее способной защищаться, а затем и менее способной защитить нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дополнительная помощь Украине нецелесообразна перед выборами, - лидер фракции партии Шольца Мютцених

Она добавила, что предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет помощи Украине.

Автор: 

Германия (6995) помощь (7824) Анналена Бербок (348) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+2
цінності при вище всього … шольц ціною наших життів рятує свою репутацію перед виборами…
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12.01.2025 15:15
+2
Німеччина, или Шольц?

Потому что если Німеччина - так ты тоже власть этой Німеччини.

Если же Шольц - то зачем тогда лицемерить со своими европейскими демократическими ценностями, если у вас все стратегические решения принимает один человек?

Зовите его тогда абсолютным монархом, да и усьо.
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12.01.2025 15:21
+1
А заплановано вполовину менше, ніж раніше, і навіть ту половину Шольц блокує...
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12.01.2025 15:23
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Олух опять скурвился.
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12.01.2025 15:15 Ответить
Чарівна і розумна панцер-леді.
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12.01.2025 15:28 Ответить
цінності при вище всього … шольц ціною наших життів рятує свою репутацію перед виборами…
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12.01.2025 15:15 Ответить
Німеччина, или Шольц?

Потому что если Німеччина - так ты тоже власть этой Німеччини.

Если же Шольц - то зачем тогда лицемерить со своими европейскими демократическими ценностями, если у вас все стратегические решения принимает один человек?

Зовите его тогда абсолютным монархом, да и усьо.
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12.01.2025 15:21 Ответить
А заплановано вполовину менше, ніж раніше, і навіть ту половину Шольц блокує...
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12.01.2025 15:23 Ответить
Так, Анналена Бербок, мала би.
Але Пістольц Шоріус блокує це " мала би".
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12.01.2025 15:24 Ответить
анночка лєночка, то хто заважає?
ти ж керівництво німеччини, зроби нарешті, хоч щось, а не розповідай тут казки.
чи тобі, як ліверному шольцу не довго залишилось?
(насправді, німеччина робить дуже багато. але, могла б значно більше.)
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12.01.2025 15:27 Ответить
Вони всі заразилися кацапським сказом... а як кажуть кацапи : "каво ипйот чужое горе"
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12.01.2025 15:31 Ответить
Це говорить членкиня уряду Шольца. Напевно у всьому винні інопланетяни.
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12.01.2025 15:34 Ответить
Ломаите Шольца!
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12.01.2025 15:41 Ответить
"... менш здатною захистити нас..." - ось ключова думка. Інше - слова. Тому питання у мене до всіх ЄВРОПЕЙЦІВ " ЧОМУ ВОНИ Й ДОСІ бажають, щоб Україна одна ЗАХИЩПЛА Європу. Без партнерів, без їх війська. НАФІГ нам їх миротворці, коли кацапи будуть весь час запускати ракети не реагуючи на "стурбованість" надалі ... від Європи.
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12.01.2025 16:04 Ответить
США не додали заплановані млрд, німці всі три роки могли би давати більше,але дають набагато менше, а загалом і США І НІМЕЧЧИНА проти членства України в НАТО,що,мабуть, є основою їх підкилимних домовленостей з рашистським окупантом України???
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12.01.2025 16:39 Ответить
 
 