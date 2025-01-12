Германия должна предоставить Украине больше помощи, - Бербок

Германия должна была бы предоставлять Украине больше военной помощи, чем сейчас запланировано в бюджете страны.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время общения со СМИ на полях встречи в Саудовской Аравии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Бербок на вопрос Spiegel в контексте якобы блокирования канцлером Шольцом дополнительного пакета помощи для Украины выразила мнение, что если не предоставить Украине больше помощи, Украина "будет менее способной защищаться, а затем и менее способной защитить нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дополнительная помощь Украине нецелесообразна перед выборами, - лидер фракции партии Шольца Мютцених

Она добавила, что предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет помощи Украине.