8 739 13

Едва не попал на службу в ВСУ: задержан предатель из Херсона, работавший на оккупантов

У Херсоні затримано перебіжчика, який працював на окупантів

Задержан житель Херсона, который во время оккупации работал на рашистов в захваченной колонии, а потом едва не попал на службу в ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

На сотрудничество с захватчиками он пошел в июне 2022 года.

"Он устроился на работу в захваченную оккупантами колонию, получив должность кинолога. Фигурант служил оккупационным властям до освобождения Херсона, за что получал зарплату в рублях. После освобождения города перебежчик решил остаться на подконтрольной Украине территории и притаился, а затем попал в ВСУ", - говорится в сообщении.

Перебежчик задержан до того, как начал полноценную службу. Ему сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал фигуранту меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Топ комментарии
+5
Вони вже повернулись, на тепленькі місця
17.01.2025 09:52 Ответить
+4
у Києві таких *****, просто у нас окупації не було.
17.01.2025 09:44 Ответить
+4
Так мені подобається це "потрапив до ЗСУ". Та його туди тцк радісно привели, бо в них план.
17.01.2025 09:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а скільки ще таких узькоповернутих є
17.01.2025 09:44 Ответить
у Києві таких *****, просто у нас окупації не було.
17.01.2025 09:44 Ответить
З 1920-го окупація.
18.01.2025 16:49 Ответить
То була совєцька. А можно ще згадати російську імперію.
18.01.2025 17:08 Ответить
падлюка
17.01.2025 09:46 Ответить
Чим він відрізняється від теперішніх митників? Що працюють на місцевий диктат? І чекають, коли їх пов'яжуть більш демократичні сили...
Про колоній держава заборонила писати, а тут про кінолога треба.
А те, що ув'язнених не переміщували а залишили окупантам. То не є криміналом, а ось зарплата в рублях і має срок як за групове вбивство.
Дивна в нас система каральна.
Чим далі, веселіше.
17.01.2025 09:47 Ответить
Так мені подобається це "потрапив до ЗСУ". Та його туди тцк радісно привели, бо в них план.
17.01.2025 09:48 Ответить
Так, дуже схоже на ось цей випадок:
https://censor.net/ua/news/3519377/na_odeschyni_sudytymut_zradnyka_pratsyuvav_na_rf_pid_chas_okupatsiyi
17.01.2025 10:16 Ответить
Добре, що таких зрадників немає серед "правоохоронних органів" Херсону.
Вони просто вчасно втекли.
17.01.2025 09:50 Ответить
Вони вже повернулись, на тепленькі місця
17.01.2025 09:52 Ответить
За час війни поліція показала своє справжнє обличча. Вони для мене більше ніколи не будуть легітимними представниками влади. Це організоване озброєне злочинне угрупування, хабарників зрадників і ухилянтів.
17.01.2025 10:04 Ответить
а прокачування кацапської нафти, за яку @уйлостан від мадярів, словаків, австріяків щоденно отримує 21 млн USD/ а щорічно - понад 7 млрд USD, якими фінансує вбивство Українців - це хіба не колабораційна діяльність?!
17.01.2025 09:59 Ответить
 
 