Едва не попал на службу в ВСУ: задержан предатель из Херсона, работавший на оккупантов

Задержан житель Херсона, который во время оккупации работал на рашистов в захваченной колонии, а потом едва не попал на службу в ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

На сотрудничество с захватчиками он пошел в июне 2022 года.

"Он устроился на работу в захваченную оккупантами колонию, получив должность кинолога. Фигурант служил оккупационным властям до освобождения Херсона, за что получал зарплату в рублях. После освобождения города перебежчик решил остаться на подконтрольной Украине территории и притаился, а затем попал в ВСУ", - говорится в сообщении.

Перебежчик задержан до того, как начал полноценную службу. Ему сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал фигуранту меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

