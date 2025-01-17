Едва не попал на службу в ВСУ: задержан предатель из Херсона, работавший на оккупантов
Задержан житель Херсона, который во время оккупации работал на рашистов в захваченной колонии, а потом едва не попал на службу в ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
На сотрудничество с захватчиками он пошел в июне 2022 года.
"Он устроился на работу в захваченную оккупантами колонию, получив должность кинолога. Фигурант служил оккупационным властям до освобождения Херсона, за что получал зарплату в рублях. После освобождения города перебежчик решил остаться на подконтрольной Украине территории и притаился, а затем попал в ВСУ", - говорится в сообщении.
Перебежчик задержан до того, как начал полноценную службу. Ему сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).
Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал фигуранту меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.
Про колоній держава заборонила писати, а тут про кінолога треба.
А те, що ув'язнених не переміщували а залишили окупантам. То не є криміналом, а ось зарплата в рублях і має срок як за групове вбивство.
Дивна в нас система каральна.
Чим далі, веселіше.
https://censor.net/ua/news/3519377/na_odeschyni_sudytymut_zradnyka_pratsyuvav_na_rf_pid_chas_okupatsiyi
Вони просто вчасно втекли.