Удар РФ по Запорожью 8 января: количество погибших возросло до 14 человек

В Запорожье до 14 возросло количество погибших в результате вражеского удара 8 января - в больнице умер раненый человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона.

"К сожалению после того обстрела, который произошел в начале января вблизи с производственным предприятием, вчера в больнице один человек умер. За него почти две недели боролись врачи, поэтому количество жертв возросло", - сказал Федоров.

Он рассказал, что все еще продолжается ликвидация последствий обстрела Запорожья за последний месяц. Также известно, что 60 человек еще находятся в больницах Запорожья и области.

Читайте: Удар КАБами по Запорожью привел к наибольшему количеству жертв среди гражданских за последние два года, - ООН

Также Федоров отметил, что после 20 сентября возросло количество смертельных случаев после обстрелов области.

"Количество смертельных случаев после того, как враг обстреливал массированно территорию Запорожской области, существенно возросло после 20 сентября. С 20 сентября 69 человек были убиты после вражеских массированных ударов", - отметил председатель ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе КАБами по Запорожью: Нужно давление на Россию за террор. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью 8 января продолжает расти, уже известно о 127 человек.

Удар РФ по Запорожью

В среду, 8 января, российские захватчики по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту Степногорск Запорожской области.

Днем 8 января рашисты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. 13 человек погибли.

В Запорожье 9 января объявили днем траура по погибшим.