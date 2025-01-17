РУС
Удар РФ по Запорожью 8 января: количество погибших возросло до 14 человек

Удар РФ по Запоріжжю 8 січня

В Запорожье до 14 возросло количество погибших в результате вражеского удара 8 января - в больнице умер раненый человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона.

"К сожалению после того обстрела, который произошел в начале января вблизи с производственным предприятием, вчера в больнице один человек умер. За него почти две недели боролись врачи, поэтому количество жертв возросло", - сказал Федоров.

Он рассказал, что все еще продолжается ликвидация последствий обстрела Запорожья за последний месяц. Также известно, что 60 человек еще находятся в больницах Запорожья и области.

Читайте: Удар КАБами по Запорожью привел к наибольшему количеству жертв среди гражданских за последние два года, - ООН

Также Федоров отметил, что после 20 сентября возросло количество смертельных случаев после обстрелов области.

"Количество смертельных случаев после того, как враг обстреливал массированно территорию Запорожской области, существенно возросло после 20 сентября. С 20 сентября 69 человек были убиты после вражеских массированных ударов", - отметил председатель ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе КАБами по Запорожью: Нужно давление на Россию за террор. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью 8 января продолжает расти, уже известно о 127 человек.

Удар РФ по Запорожью

В среду, 8 января, российские захватчики по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту Степногорск Запорожской области.

Днем 8 января рашисты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. 13 человек погибли.

В Запорожье 9 января объявили днем траура по погибшим.

Як ви вважаєте цього достатньо для БЕЗПЕКИ "...На Мадридському саміті 2022 року держави-члени Альянсу зобов'язалися вжити подальших конкретних заходів таких, як розміщення додаткових стаціонарних підрозділів збройних сил високого рівня готовності на східному фланзі Альянсу, чисельність яких буде збільшено з поточного рівня бойових груп до формувань рівня бригади за доцільністю. Водночас забезпечуватиметься наявність оперативних військових підкріплень, превентивне розміщення військової техніки і обладнання та вдосконалення механізмів командування і управління. До того ж держави-члени Альянсу висунули початкові пропозиції щодо нової моделі структури сил НАТО.... " Парасолька НАТО завжди розкриється ... над Запоріжжям для прикладу ?
