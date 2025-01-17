Говорить об отправке миротворцев в Украину рано, - глава Минобороны Латвии Спрудс
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прокомментировал возможность отправки миротворцев в Украину.
Об этом пишет Public Broadcasting of Latvia, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, говорить о такой возможности можно только после заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.
"Есть разные миссии. Говорить о конкретной миссии в Украине просто рано. Пока нет такого формата, нет таких прямых предпосылок. Как только мы дойдем до таких предпосылок или формата, тогда можно будет говорить о следующих шагах", - пояснил Спрудс.
В то же время бывший командующий Национальных вооруженных сил Раймондс Граубе заявил, что Латвия должна присоединиться к миссии, если ее будут реализовывать, поскольку тогда она сможет получить "подобную помощь в похожих случаях".
"Это очень сильный и важный месседж. Мы не можем ожидать помощи только для себя и не приходить на помощь тем, кто в ней нуждается", - добавил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что иностранный миротворец в Украине может быть лишь сегментом гарантий безопасности.
