Говорить об отправке миротворцев в Украину рано, - глава Минобороны Латвии Спрудс

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прокомментировал возможность отправки миротворцев в Украину.

Об этом пишет Public Broadcasting of Latvia, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, говорить о такой возможности можно только после заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.

"Есть разные миссии. Говорить о конкретной миссии в Украине просто рано. Пока нет такого формата, нет таких прямых предпосылок. Как только мы дойдем до таких предпосылок или формата, тогда можно будет говорить о следующих шагах", - пояснил Спрудс.

Также читайте: Британия и Франция ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину, - The Telegraph

В то же время бывший командующий Национальных вооруженных сил Раймондс Граубе заявил, что Латвия должна присоединиться к миссии, если ее будут реализовывать, поскольку тогда она сможет получить "подобную помощь в похожих случаях".

"Это очень сильный и важный месседж. Мы не можем ожидать помощи только для себя и не приходить на помощь тем, кто в ней нуждается", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что иностранный миротворец в Украине может быть лишь сегментом гарантий безопасности.

Читайте: Британия будет играть "полную роль" в миротворческих усилиях в Украине, - Стармер