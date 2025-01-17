РУС
Говорить об отправке миротворцев в Украину рано, - глава Минобороны Латвии Спрудс

У Латвії оцінили можливість відправки миротворців до України

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прокомментировал возможность отправки миротворцев в Украину.

Об этом пишет Public Broadcasting of Latvia, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, говорить о такой возможности можно только после заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.

"Есть разные миссии. Говорить о конкретной миссии в Украине просто рано. Пока нет такого формата, нет таких прямых предпосылок. Как только мы дойдем до таких предпосылок или формата, тогда можно будет говорить о следующих шагах", - пояснил Спрудс.

Также читайте: Британия и Франция ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину, - The Telegraph

В то же время бывший командующий Национальных вооруженных сил Раймондс Граубе заявил, что Латвия должна присоединиться к миссии, если ее будут реализовывать, поскольку тогда она сможет получить "подобную помощь в похожих случаях".

"Это очень сильный и важный месседж. Мы не можем ожидать помощи только для себя и не приходить на помощь тем, кто в ней нуждается", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что иностранный миротворец в Украине может быть лишь сегментом гарантий безопасности.

Читайте: Британия будет играть "полную роль" в миротворческих усилиях в Украине, - Стармер

+3
Ще купа українців на вулицях. Можна років 15 ще повоювати. Неначасі.
17.01.2025 12:00 Ответить
+2
За який час Латвія зможе розгорнути свій контингент та налагодити взаємодію з іншими учасниками та ЗСУ?

Тому може говорити і зарано, а готуватися треба було ще вчора.
17.01.2025 12:08 Ответить
+1
То чекайте каца...х ,,миротворців" в себе! Якщо зарано.....
17.01.2025 11:58 Ответить
Зарано - але шось же говорити потрібно
17.01.2025 11:57 Ответить
То чекайте каца...х ,,миротворців" в себе! Якщо зарано.....
17.01.2025 11:58 Ответить
звісно .. треба зачекати поки стане запізно
17.01.2025 11:58 Ответить
Не буде ніяких миротворців ! Нащо дурити людям голови ?
17.01.2025 11:59 Ответить
Ще купа українців на вулицях. Можна років 15 ще повоювати. Неначасі.
17.01.2025 12:00 Ответить
Сьогодні "миротворці" по відношенню до московії - це фікція. На сьогоднішній день кацапи пустили в дію всі наявні сили та засоби війни. Миротворчі сили будуть включати засоби ПРО, авіацію ? То НАХІБА Україні "потєшніє війська" ???
17.01.2025 12:06 Ответить
За який час Латвія зможе розгорнути свій контингент та налагодити взаємодію з іншими учасниками та ЗСУ?

Тому може говорити і зарано, а готуватися треба було ще вчора.
17.01.2025 12:08 Ответить
Знов облом ухилянтам.
17.01.2025 12:52 Ответить
От коли Україна переможе РФ , тоді і миротворці підтягнуться.
17.01.2025 14:35 Ответить
 
 