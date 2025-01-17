Потери в 63 ОМБр ВСУ: погибли комбат Михаил Коваль, начартиллерии Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. ВИДЕО
Погибли командир 55 батальона Михаил Коваль, начальник артиллерии подразделения - Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук
Видео обнародовала пресс-служба бригады, передает Цензор.НЕТ.
Командир 63 бригады Павел Юрчук заявил, что Михаил буквально за одну ночь переформатировал руководящий состав батальона, буквально на следующий день батальон подготовили и начали выполнять боевые задачи, которые до этого не могли.
Владимира Ковальского побратимы называют асом.
Роман Стащук всегда был с командиром батальона и остался с ним до последнего.
"Я думаю, что этот день войдет в историю бригады как трагический, черный день. Мы потеряли трех хороших военнослужащих", - подытожил командир бригады.
