Потери в 63 ОМБр ВСУ: погибли комбат Михаил Коваль, начартиллерии Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. ВИДЕО

Погибли командир 55 батальона Михаил Коваль, начальник артиллерии подразделения - Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук

Видео обнародовала пресс-служба бригады, передает Цензор.НЕТ.

Командир 63 бригады Павел Юрчук заявил, что Михаил буквально за одну ночь переформатировал руководящий состав батальона, буквально на следующий день батальон подготовили и начали выполнять боевые задачи, которые до этого не могли.

Михайло Коваль
Михаил Коваль

Владимира Ковальского побратимы называют асом.

Втрата у 63 ОМБр
Владимир Ковальский

Роман Стащук всегда был с командиром батальона и остался с ним до последнего.

Втрата у 63 ОМБр
Роман Стащук

"Я думаю, что этот день войдет в историю бригады как трагический, черный день. Мы потеряли трех хороших военнослужащих", - подытожил командир бригады.

