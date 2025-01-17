РУС
Выжженная армией РФ российская деревня Дарьино на Курщине. ВИДЕО

Украинские защитники показали село Дарьино Курской области РФ, которое выжгли же российские захватчики.

Видео обнародовала аэроразведка подразделения ударных БПЛА "Черный лебедь" 225-го штурмового батальона ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В конце ноября 2024 года DeepState сообщил, что российским военным удалось захватить Дарьино.

Топ комментарии
+33
і так до владівостока
17.01.2025 13:32 Ответить
+26
Гарно! Так виглядати має Москва і Підєр!
17.01.2025 13:35 Ответить
+20
А чьто случілась? Я проста палітікай ні інтірісуюсь.
17.01.2025 13:38 Ответить
17.01.2025 13:32 Ответить
Від Уралу до владівостока дєрьовні навіть без війни виглядають не краще цього дар"їно.
17.01.2025 13:34 Ответить
17.01.2025 13:35 Ответить
хочу, щоб так виглядали - Краснодарськая Народная республика, Бєлгородськая Народная республика, Брянськая Народная республика, Воронезькая Народная республика, Курськая Народная республика та Ростовськая Народная республика.
17.01.2025 15:17 Ответить
Кацапи так "любили" свого петра пєршого, що досі його підєром називають, хоча на кацапщині підєром можна сміливо називати кожного, не промахнешся. )
18.01.2025 07:49 Ответить
А могли б випалити чергове наше село. З такими ж втратами з обох боків.
17.01.2025 13:37 Ответить
17.01.2025 13:38 Ответить
Ета гражданская вайна
17.01.2025 13:49 Ответить
Крємльовскій рєжим нє слишит простих курян. Байдин, ввіді вайска111 😁
17.01.2025 14:16 Ответить
єта двіжуха...чи як там )(уйло белькотіло.
17.01.2025 19:48 Ответить
Своїми бомбами - по своєму ж селу . Це правильний , і це справедливий розвиток розв'язаної кацапами війни .
Такий варіант нас влаштовує .
17.01.2025 13:46 Ответить
А якби там наших ще не було - взагалі краса, дивитись і дивитись.
17.01.2025 14:46 Ответить
Трохи нижче у цій гілці я написав,чому рашисти гатять по своїх же домівках.Вам,як активному форумчанину буде корисно це знати.
19.01.2025 12:59 Ответить
Села - це в Україні. А на масковіі деревні
17.01.2025 13:58 Ответить
Так справа в тому що половина Курщини - це Українська земля.
18.01.2025 14:19 Ответить
По плану!
17.01.2025 14:05 Ответить
знайома картина... виявляється кацапській армії все одно що роз@бувати, хоч своїх, хоч чужих... вони ні перед чим не зупиняються..., якби вдалось цю енергію направити в правильне русло - вони б "весело и с огоньком" розвалили б й ту свою мацкву й той свій пітер... й навіть не замислились би...
17.01.2025 14:29 Ответить
знайома картина... виявляється кацапській армії все одно що роз@бувати, хоч своїх, хоч чужих... вони ні перед чим не зупиняються...
Ви по ходу не в курсі,що відбувається.
Глобалісти руками рашистів розчищують землю для заселення іншого народу.А ЗСУ дан наказ зайти на Курщину,щоб дати повід нищити свої же села та міста.Куратор у раши та України один.
За законами світобудови,глобалісти повинні попереджати о своїх планах.Так ось вони і попередили,через 100-рублеву купюру,замалювавши західну частину рашки у інший колір.
19.01.2025 12:49 Ответить
Трохи плутано написав,переправлю.ЗСУ дан наказ зайти на Курщину,щоб у рашистів з'явився повід нищити свої же села та міста.Прості українські воїни не в курсі,що їх використовують "в темну".
19.01.2025 13:05 Ответить
Також про це натякав Жиріновський,що на заході рашкі буде заснована інша держава.Яка держава?
А це сказав у відкриту інший чувак тут. https://www.youtube.com/watch?v=Bu0xXs71jQI
19.01.2025 12:54 Ответить
"..А нас за что?"
17.01.2025 14:51 Ответить
Від того Дарь'їно, в якому ворог, до кордону 3 км. Три дні тому з району цього села була спроба орків йти в напряму нашого села Журавка з ціллю вплинути на ситуацію в північно- західній частині нашого суджанського угрупування.
17.01.2025 15:02 Ответить
це тактична ядерка, нарешті.
17.01.2025 15:08 Ответить
Ура товарищи, вторая, победоносная, армия наконец то асвабадила от укро-фашисткого-империалистического ига и гнёта жителей Дарьино которые смогут в доволъ насладиться свободой...А что россияне хуже украйнцев? Украинцев постоянно освобождают от всего а россияне как то оставались на стороне...Что ето такое за безобразие? Пора кончать с етим окончательно...не надо себя сдерживать...Диды ваявале? Так точно, ваявале...а повторить можем? Конечно можете, повторяйте, флаг вам в руки...ждёт освобождения и Суджа и другие места...
17.01.2025 15:30 Ответить
о, так тепер дар'їно схоже на Попасну
17.01.2025 15:37 Ответить
Дар,я дякує ввх за защіту рюцькоговорящіх
17.01.2025 17:24 Ответить
Цікаво, що КОЖЕН буденок вщент просто, навіть парканів нема. В попіл все тотально. Мені подобається.
17.01.2025 18:19 Ответить
..красота-то какая, *******..(с)))
17.01.2025 19:33 Ответить
Ще ніколи Дарєно не жило так добре як при путінє.
17.01.2025 20:22 Ответить
Гарна робота. Дякую. Чим більше,тим краще. Нашим Воїнам буде меньше роботи. І так москву разом з пітером.
18.01.2025 07:05 Ответить
 
 