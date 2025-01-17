Выжженная армией РФ российская деревня Дарьино на Курщине. ВИДЕО
Украинские защитники показали село Дарьино Курской области РФ, которое выжгли же российские захватчики.
Видео обнародовала аэроразведка подразделения ударных БПЛА "Черный лебедь" 225-го штурмового батальона ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В конце ноября 2024 года DeepState сообщил, что российским военным удалось захватить Дарьино.
Топ комментарии
+33 частный сектор
17.01.2025 13:32
+26 Бандерівець
17.01.2025 13:35
+20 MausMike
17.01.2025 13:38
Такий варіант нас влаштовує .
Ви по ходу не в курсі,що відбувається.
Глобалісти руками рашистів розчищують землю для заселення іншого народу.А ЗСУ дан наказ зайти на Курщину,щоб дати повід нищити свої же села та міста.Куратор у раши та України один.
За законами світобудови,глобалісти повинні попереджати о своїх планах.Так ось вони і попередили,через 100-рублеву купюру,замалювавши західну частину рашки у інший колір.
А це сказав у відкриту інший чувак тут. https://www.youtube.com/watch?v=Bu0xXs71jQI