Шольц: Я не ожидаю, что США перестанут поддерживать Украину после инаугурации Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что США прекратят военную помощь Украине после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На пресс-конференции в Берлине Шольц заявил, что дважды разговаривал с Трампом после выборов. По его словам, между двумя сторонами ведется "интенсивный" дипломатический диалог.

"Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины. Я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее обороне", - добавил канцлер.

