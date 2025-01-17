РУС
Шольц: Я не ожидаю, что США перестанут поддерживать Украину после инаугурации Трампа

Шольц вважає, що США продовжать допомагати Україні

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что США прекратят военную помощь Украине после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На пресс-конференции в Берлине Шольц заявил, что дважды разговаривал с Трампом после выборов. По его словам, между двумя сторонами ведется "интенсивный" дипломатический диалог.

"Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины. Я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее обороне", - добавил канцлер.

Германия (7220) США (27745) Трамп Дональд (6443) Шольц Олаф (912)
+3
ну подумаєш пів року блокували допомогу Україні.

хіба таке може повторитись? Всього навсього трампісти застовбили сенат, конгрес і президента.

подумаєш, трамп молодший, маск, рамасвамі, рубіо, <будь який трампіст>, разів з 10 казали, що треба перестати допомагати Україні. Шутніки, звісно трамп не такий
17.01.2025 14:49 Ответить
+1
"Умные" мериканци решили дать ему еще одну попытку для поднятия рейтинга.
17.01.2025 14:58 Ответить
+1
Ню-ню.
17.01.2025 14:59 Ответить
Ну, якби трамп трампом, є ж конгресс
17.01.2025 14:39 Ответить
Усі українці очікують від Трампа більшої підтримки, ніж вона була за бідона.
17.01.2025 14:45 Ответить
Ню-ню.
17.01.2025 14:59 Ответить
Не розписуйтесь за мене.
17.01.2025 15:17 Ответить
А хто підкаже:
Які досягнення Трампа у МИНУЛОМУ СТРОКУ?!
p.s.:
Зі здивуванням взнав, що є "рейтинг президентів США" і у ньому Трамп займає 45 (останнє) місце...
17.01.2025 14:46 Ответить
"Умные" мериканци решили дать ему еще одну попытку для поднятия рейтинга.
17.01.2025 14:58 Ответить
ну подумаєш пів року блокували допомогу Україні.

хіба таке може повторитись? Всього навсього трампісти застовбили сенат, конгрес і президента.

подумаєш, трамп молодший, маск, рамасвамі, рубіо, <будь який трампіст>, разів з 10 казали, що треба перестати допомагати Україні. Шутніки, звісно трамп не такий
17.01.2025 14:49 Ответить
Але теж тренуюся блокувати
17.01.2025 15:03 Ответить
Шольц дає надію
17.01.2025 15:04 Ответить
Наближається день інавгурації Трампа. Допоможемо всією Україною Трампу виконати свої обіцянки щодо України, ДРУЗІ ! Надішлемо петицію або на інавгурації презентуємо дарунок йому з проханням. Зробити хоча б малюсенький крок до виконання його бажання закінчити війну в Україні. Прохання такого змісту. "Дати наказ ВПС США взяти під контроль українське небо. Щоб не один кацапський літак чи ракета не перетнули кордони України." Ризиково ? Не думаю, що ***** наважиться перед смертю нашкодити своєму покою. Заодно НАТО перевірить "залізне очко" *****. Якось так.
17.01.2025 15:41 Ответить
в тій петиції треба ще написати:

"за 24 години, як було неодноразово обіцяно <мільйон посилань на відео>" .
"p.s. звісно якщо трамп не лузер"
17.01.2025 15:53 Ответить
Мій ком один "нелузер" назвав фантазією. Під іншою статтею. Я пропоную лише те, що бачу простим для виконання. Без сарказму та іронії. Двері відчиняють тим, хто стукає !
17.01.2025 16:33 Ответить
США .за "трамбона" може підтримувати Україну так само ,як фріц Шольц ПІДТРИМУЄ далекобійними ракетами ,та ВСТУПОМ УКРАЇН В НАТО(на догоду куйлу)
17.01.2025 17:06 Ответить
Ну а мы наоборот ожидаем. Что ты шмольц очень скоро к бабке предыдущей что была, свалить ливерку трескать. А за помощь беженцам спасибо конечно--- но спасибо всем немцам, такое не забыть.
18.01.2025 00:01 Ответить
 
 