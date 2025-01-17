РУС
Украина готова помогать Словакии с энергетической стабильностью и безопасностью, - Зеленский

Зеленський зустрівся із лідером опозиційної партії Словаччини Шимечкою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помогать словакам с энергетикой, но важно понимать, что словацкая сторона поддерживает нашу страну на пути в ЕС и НАТО.

Об этом глава государства сказал перед началом встречи с главой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы готовы говорить об энергетической безопасности. Я понимаю, что эта тема чувствительна. Конечно, мы очень открыты. Мы готовы помогать словакам с энергетической стабильностью и безопасностью. Но для нас очень важно слышать сигналы из Словакии, что вы также поддерживаете украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО, это для нас важно", - заявил Зеленский, обращаясь к Шимечко.

Президент поблагодарил словацкий народ за поддержку украинцев и подчеркнул, что визит делегации оппозиционных политиков Словакии -  "сигнал, что вы поддерживаете нашу суверенность и территориальную целостность".

Также читайте: Сближаясь с РФ, словацкое правительство играет в очень опасные игры, - Зеленский

Зеленский отметил, что Украина готова начать диалог между словацкой сторонами и их представителями.

В свою очередь Шимечка поблагодарил Зеленского за встречу, а также украинцев и украинских воинов за их храбрость и героизм, отметив, что они защищают не только Украину, но и всю Европу.

Я просто хотел передать сигнал, что многие в Словакии очень ценят Украину. И мы желаем, чтобы Украина была безопасной, суверенной, и жила в Европейском Союзе. Это абсолютно ключевое для наших народов", - подчеркнул Шимечка.

Глава оппозиционной партии Словакии добавил, что Украина должна стать частью ЕС, поскольку это помогло бы экономике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словацкие депутаты отправились в РФ говорить о поставках газа: Польша не разрешила им лететь над своей территорией

Зеленский Владимир (21661) Словакия (1034) энергетика (2592)
+16
От нехай Зеленський продасть нерухомість у Італії та Великобританії та додасть з вкрадених з Коломойським грошей і віддіасть кошти з оренди вілли у Італії - і допомагає скільки влізе.
Бо так це щедрість Зеленського за рахунок громадян України. Зеленський - мега-жлоб, а туди ж - щедрий за чужий рахунок....
показать весь комментарий
17.01.2025 16:16 Ответить
+15
Україні вже допоміг.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:14 Ответить
+12
Якесь відірване від реалій.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:11 Ответить
Подарує їм Запоріжську АЕС?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:10 Ответить
Ні, в нас введе ввдключення доба/три. Де три доби в нас ЕЕ не буде...

Офшори потребують бабулесів)))
показать весь комментарий
17.01.2025 16:24 Ответить
Якесь відірване від реалій.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:11 Ответить
Навіщо ти так, ну не курив він, може трохи понюхав
показать весь комментарий
17.01.2025 16:19 Ответить
Україні вже допоміг.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:14 Ответить
От нехай Зеленський продасть нерухомість у Італії та Великобританії та додасть з вкрадених з Коломойським грошей і віддіасть кошти з оренди вілли у Італії - і допомагає скільки влізе.
Бо так це щедрість Зеленського за рахунок громадян України. Зеленський - мега-жлоб, а туди ж - щедрий за чужий рахунок....
показать весь комментарий
17.01.2025 16:16 Ответить
Мабуть вже багато країн очікує на омріяний мільярд Зеленського...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:38 Ответить
Тобто країна, якій ледь-ледь вистачає власного газу та електрики, яка живе надією на теплу зиму, та фактично не має ні масштабного добування нафти і її переробки, буде комусь допомагати з енергобезпекою? Хіба шо Ватикану. За умови що Папа римський не вмикатиме всі конфорки на плиті одночасно.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:16 Ответить
Саме так - Україна якій самій не вистачає всього того, ще й війна, може допомогти Словаччині у якої все більш менш є, але ниє.
І хто уй'обок?...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:42 Ответить
А хто тобі сказав, що Україні ледь-ледь вистачає газу? Це кацапи з ******* таке сказали? Бо зараз кацапсячі ЗМІ на всіх рогах публікують заяви ****** шо України вже немає і вона без коштів ЄС не може існувати, і в той же час каже, якщо Україну візьмуть в ЄС та не буде мита на сільськогосподарську продукцію то Польщі, Франції та Німеччині вже не кажучи про Болгарію та ін. треба згортати сільське виробництво. У України того газу вдосталь, і електроенергії вдосталь якби не кацапсячі обстріли які зруйнували майже повністю ТЕСи. Але так вічно тривати не буде. Україна дуже багата країна і на газ і на нафту і на мінеральні копалини. І кацапня про це знає, тому і пішли на нас повномасштабно.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:53 Ответить
Мати родовища корисних копали, не означає добувати їх. Баланс видобутку та споживання газу не є особливим секретом. І на сьогодні видобуток, не сильно перевищує споживання.
Тому мова йде не про запаси корисних копалин та потенційні джерела електроенергії, мова про ситуацію станом на зараз.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:12 Ответить
Да скажіть йому що в нас війна, перебої з електроенергією, гривня вже відстала від валюти назавжди, пенсіонери голодують, ВСУ просить допомоги в придбанні дронов, машин і т.д. А наш турист готовий не тільки допомогу просити, а ще її роздавати. Це для чого, дерибанити легше
показать весь комментарий
17.01.2025 16:17 Ответить
Ти ще Орбану допоможи,а не тільки Фіці!
показать весь комментарий
17.01.2025 16:20 Ответить
так, США - допоміг
Молдові - допоміг
Словаччині- допоміг
Україні - там без варіантів
показать весь комментарий
17.01.2025 16:28 Ответить
Всім допоможе я за все хороше, а сказати що країна потерпає від ворожої агресії 3 рокищо, кожен день гинуть сотні людей , хто зупинить ворога на Донеччині ? чи не твоя тут провина що не була проведенна вчасна мобілізація яку пропонував Залужний і для чого було звільнене все вище військове керівництво ,але про це не хочется говорити.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:29 Ответить
Ідіот...
показать весь комментарий
17.01.2025 17:00 Ответить
Ішак вже всім напомагав, і сірійцям боршном, мавпам в Африці з диджиталізцією, Америці з пожежами. Тепер словакам енергетикою, коли самі ледь зводимо кінці. От тільки для власної країни це чмо не здатне щось корисне зробити.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:51 Ответить
Одна деталь. Допоміг наш Чмонька й кацапам. Деталі про цю допомогу кожного дня експерти розповідають. А Чмонька продовжує жрати Мівіну на Банковій.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:20 Ответить
 
 