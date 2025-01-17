Украина готова помогать Словакии с энергетической стабильностью и безопасностью, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помогать словакам с энергетикой, но важно понимать, что словацкая сторона поддерживает нашу страну на пути в ЕС и НАТО.
Об этом глава государства сказал перед началом встречи с главой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Мы готовы говорить об энергетической безопасности. Я понимаю, что эта тема чувствительна. Конечно, мы очень открыты. Мы готовы помогать словакам с энергетической стабильностью и безопасностью. Но для нас очень важно слышать сигналы из Словакии, что вы также поддерживаете украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО, это для нас важно", - заявил Зеленский, обращаясь к Шимечко.
Президент поблагодарил словацкий народ за поддержку украинцев и подчеркнул, что визит делегации оппозиционных политиков Словакии - "сигнал, что вы поддерживаете нашу суверенность и территориальную целостность".
Зеленский отметил, что Украина готова начать диалог между словацкой сторонами и их представителями.
В свою очередь Шимечка поблагодарил Зеленского за встречу, а также украинцев и украинских воинов за их храбрость и героизм, отметив, что они защищают не только Украину, но и всю Европу.
Я просто хотел передать сигнал, что многие в Словакии очень ценят Украину. И мы желаем, чтобы Украина была безопасной, суверенной, и жила в Европейском Союзе. Это абсолютно ключевое для наших народов", - подчеркнул Шимечка.
Глава оппозиционной партии Словакии добавил, что Украина должна стать частью ЕС, поскольку это помогло бы экономике.
