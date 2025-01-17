РУС
Угрожал и насиловал девушек: военный РФ заочно приговорен к 12 годам за преступления на Херсонщине, - Офис Генпрокурора

Лейтенант ФСБ РФ заочно засуджений до 12 років за зґвалтування та погрози на Херсонщині

Лейтенант ФСБ России, который угрожал оружием и изнасиловал двух девушек, одна из которых - несовершеннолетняя, на Херсонщине, получил заочный приговор - 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что в апреле 2022 года 24-летний российский военный проник в частный дом, где находились гражданские, в том числе - несовершеннолетняя девушка. Угрожая огнестрельным оружием, он заставил девушку выйти из дома, после чего совершил над ней насилие.

Кроме того, в апреле-мае 2022 года тот же военный несколько раз наведывался в другой частный дом, где проживала другая потерпевшая. Под предлогом допроса и проверки мобильного телефона на предмет сотрудничества с ВСУ, он вывозил ее за пределы населенного пункта. Там он стрелял из пистолета около ее головы, запугивал применением оружия и изнасиловал.

Согласно приговору, он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование проводило Главное следственное управление Национальной полиции.

+14
не прикривайте пику , а надрукуйте всі дані потвори , бо куди самокат надсилати ?
17.01.2025 17:06 Ответить
+13
а чого лице прикрили ..це що бакЛанов ? )
17.01.2025 17:01 Ответить
+12
"війни небуде" "будемо жарити шашлики" "ми немогли сказати шо почнеться війна"
17.01.2025 16:56 Ответить
И как же они попали на Херсонщину, эти військовi РФ?

С волками все понятно - отстреливать. Но кто запустил их во двор?
17.01.2025 16:52 Ответить
"війни небуде" "будемо жарити шашлики" "ми немогли сказати шо почнеться війна"
17.01.2025 16:56 Ответить
Найвеличніший лідер нації, котрий любить шашлики та будував дороги мутив відкати замість армії.
17.01.2025 16:57 Ответить
Бакановы
17.01.2025 16:58 Ответить
Верещук і зегнида їм прямо з чонгару червону доріжку простелили. Як і до Києва.
17.01.2025 17:52 Ответить
а чого лице прикрили ..це що бакЛанов ? )
17.01.2025 17:01 Ответить
не прикривайте пику , а надрукуйте всі дані потвори , бо куди самокат надсилати ?
17.01.2025 17:06 Ответить
Да здраствуєт украінскій сут самий гуманий сут вмірє!
17.01.2025 17:09 Ответить
Не заочне засудження потрібно, а посадити виродка на палю.
17.01.2025 17:14 Ответить
Той або та, хто дав за то 12 років, щоб твоїх дітей по колу пустили,потвора на твоїх очах.
17.01.2025 17:35 Ответить
А нащо **** цих ********* затираєте на фото?
17.01.2025 17:54 Ответить
- Рабинович! Ви знаете, шо Фима за вашей спиной про вас такое говорит...
- Пхе! За моей спиной он меня может даже побить! (с)
17.01.2025 19:31 Ответить
Цікаво,за заочні засудження зарплата виплачується ЗАОЧНО?
17.01.2025 23:07 Ответить
самокатами
18.01.2025 23:05 Ответить
 
 