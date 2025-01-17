Угрожал и насиловал девушек: военный РФ заочно приговорен к 12 годам за преступления на Херсонщине, - Офис Генпрокурора
Лейтенант ФСБ России, который угрожал оружием и изнасиловал двух девушек, одна из которых - несовершеннолетняя, на Херсонщине, получил заочный приговор - 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что в апреле 2022 года 24-летний российский военный проник в частный дом, где находились гражданские, в том числе - несовершеннолетняя девушка. Угрожая огнестрельным оружием, он заставил девушку выйти из дома, после чего совершил над ней насилие.
Кроме того, в апреле-мае 2022 года тот же военный несколько раз наведывался в другой частный дом, где проживала другая потерпевшая. Под предлогом допроса и проверки мобильного телефона на предмет сотрудничества с ВСУ, он вывозил ее за пределы населенного пункта. Там он стрелял из пистолета около ее головы, запугивал применением оружия и изнасиловал.
Согласно приговору, он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование проводило Главное следственное управление Национальной полиции.
С волками все понятно - отстреливать. Но кто запустил их во двор?
будував дорогимутив відкати замість армії.
- Пхе! За моей спиной он меня может даже побить! (с)