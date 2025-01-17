РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11105 посетителей онлайн
Новости
761 4

Кремль пытается восполнить кадровый дефицит оккупационных администраций "ветеранами СВО", - ЦНС

Росія залучає

Российские оккупанты сталкиваются с нехваткой кадров для формирования полноценной структуры администраций на временно оккупированных территориях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, даже спустя три года после полномасштабного вторжения проблема кадрового дефицита остается острой.

Кремль предлагает привлечь к работе в российских оккупационных администрациях (РОА) так называемых "ветеранов СВО" - участников боевых действий против Украины. Для этого была разработана специальная программа с громким пропагандистским названием "Время героев".

Ожидается, что участникам этой программы обещают должности в оккупационных структурах, а также финансовые и социальные "бонусы". Однако это решение вызывает беспокойство даже среди местных коллаборационистов, поскольку "ветераны СВО" часто имеют психологические проблемы и слабую мотивацию к гражданской работе.

Также читайте: Оккупанти усилили проверки и ограничили передвижение местных на ВОТ Запорожья, - ЦНС

Автор: 

ветераны (1132) Центр национального сопротивления (597)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не дефіцит, це планове наповнення окупованих територій своїми кадрами, які пройшли війну і будуть керувати так, як потрібно кремлю. А у нас ветеранів недопускають до роботи в державних органах, бо там слуги урода, їм треба бабло заробляти для каси найвеличнішого
показать весь комментарий
17.01.2025 17:26 Ответить
Убив, згвалтував, у в'язницю. З в'язниці пішов легально, вбивати і насилувати. Вижив, готовий не то що в адміністрації працювати але і регіонами Ху...лостана управляти. Правда довелося перекваліфіковуватися зі вбивці на хабарника. А першу кваліфікацію залишити як хобі
показать весь комментарий
17.01.2025 17:32 Ответить
всех убьем, всех ограбім, всьо как ми любім,
а, ждуни?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:40 Ответить
Того що в шереметьєво забив робітника відправте, він дуже гарний робітникі в авторітєтє.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:40 Ответить
 
 