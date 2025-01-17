Кремль пытается восполнить кадровый дефицит оккупационных администраций "ветеранами СВО", - ЦНС

Российские оккупанты сталкиваются с нехваткой кадров для формирования полноценной структуры администраций на временно оккупированных территориях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, даже спустя три года после полномасштабного вторжения проблема кадрового дефицита остается острой.

Кремль предлагает привлечь к работе в российских оккупационных администрациях (РОА) так называемых "ветеранов СВО" - участников боевых действий против Украины. Для этого была разработана специальная программа с громким пропагандистским названием "Время героев".

Ожидается, что участникам этой программы обещают должности в оккупационных структурах, а также финансовые и социальные "бонусы". Однако это решение вызывает беспокойство даже среди местных коллаборационистов, поскольку "ветераны СВО" часто имеют психологические проблемы и слабую мотивацию к гражданской работе.

