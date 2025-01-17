На прием и сдачу должности: в "Армия+" добавили новые типы электронных рапортов

В приложении "Армия+" появились еще три типа рапортов. В частности, на прием и сдачу должности.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем цифровизацию и увеличиваем количество услуг, доступных нашим воинам в удобном формате", - заявил глава оборонного ведомства.

В частности, в обновленную версию "Армия+" добавлены рапорты:

На приемку должности.

На сдачу должности.

На отпуск для беременных - 126 дней отпуска (70 дней до родов и 56 после) с возможностью продления еще на 14 дней в случае рождения двух или более детей.

Как отметил Умеров, рапорты на прием и сдачу должности являются двумя самыми распространенными документами в армии. При необходимости к рапорту можно опционально добавить акт приема-сдачи должности.

"Вместо бумажной работы, которая отвлекала от службы, военные могут подать рапорт в несколько кликов и отслеживать его статус в приложении. Теперь в Армия+ доступно уже 22 электронных рапорта! Нужно обновиться до версии 2.1.4, чтобы воспользоваться новыми рапортами. Мы постоянно совершенствуем приложение, добавляя новые функции. Цифровизация - это путь к повышению эффективности нашей армии и облегчению ежедневных задач для наших защитников", - заявил министр.

