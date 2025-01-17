РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11105 посетителей онлайн
Новости
597 8

На прием и сдачу должности: в "Армия+" добавили новые типы электронных рапортов

До застосунку Армія+ додали нові рапорти

В приложении "Армия+" появились еще три типа рапортов. В частности, на прием и сдачу должности.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем цифровизацию и увеличиваем количество услуг, доступных нашим воинам в удобном формате", - заявил глава оборонного ведомства.

В частности, в обновленную версию "Армия+" добавлены рапорты:

  • На приемку должности.
  • На сдачу должности.
  • На отпуск для беременных - 126 дней отпуска (70 дней до родов и 56 после) с возможностью продления еще на 14 дней в случае рождения двух или более детей.

Как отметил Умеров, рапорты на прием и сдачу должности являются двумя самыми распространенными документами в армии. При необходимости к рапорту можно опционально добавить акт приема-сдачи должности.

"Вместо бумажной работы, которая отвлекала от службы, военные могут подать рапорт в несколько кликов и отслеживать его статус в приложении. Теперь в Армия+ доступно уже 22 электронных рапорта! Нужно обновиться до версии 2.1.4, чтобы воспользоваться новыми рапортами. Мы постоянно совершенствуем приложение, добавляя новые функции. Цифровизация - это путь к повышению эффективности нашей армии и облегчению ежедневных задач для наших защитников", - заявил министр.

Читайте также: Более тысячи рапортов на возвращение из СОЧ подали в "Армия+", - Минобороны

Автор: 

военнослужащие (6258) Умеров Рустем (632) Армия+ (66)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
********* остаточно ви з тими застосунками!
Бережіть себе!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:37 Ответить
потужно та незламно
показать весь комментарий
17.01.2025 19:37 Ответить
Ще трошки й кацапські хакери з розуму зійдуть, ламаючи стільки застосунків!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:40 Ответить
Цікаво. Вони хочуть сказати, що по ЗСУ з посади на посаду скачуть частіше, ніж у відпустки ходять... А я сподівався, що це тільки в нашій бригаді така срака...
показать весь комментарий
17.01.2025 19:50 Ответить
А на дембель рапорта є?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:14 Ответить
целый министр МО такой уйней занимается...
показать весь комментарий
17.01.2025 20:24 Ответить
Коли рапорти на вибуття в СЗЧ?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:29 Ответить
Як же було неймовірно трудно здать/передать кончену П-18, яку ********** ще в трудні/лихі 90-ті. І весь тягар здачі ліг на мої лейтенанта плечі. Нікому такого не побажаю
показать весь комментарий
17.01.2025 22:06 Ответить
 
 