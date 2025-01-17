На фронте не хватает мозгов и навыков для фортификационного обустройства рубежей обороны, - командир "Азова" Прокопенко
Командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил о проблемах в возведении фортификаций на фронте и предлагает провести инструкторские методические занятия на собственных примерах по обустройству рубежей обороны и организации оборонительного боя.
Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в течение 2024 года "Азов" выполнял стабилизационные действия на Лиманском и Торецком направлениях.
В трех случаях, когда его бригада принимала новые позиции, оказалось, что "проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса".
"В трех случаях удалось разбить врага, который потерял инициативу и наступательные способности. Продвижение в глубину обороны (даже на неподготовленных рубежах) было остановлено. Впоследствии создавали благоприятные условия: контратаковали и освобождали ранее оккупированные территории", - отметил он.
При этом Прокопенко добавил, что на фронте есть такие участки, "где и конь не валялся".
"Или где просто заставляют солдат занимать оборону в "кошачьих туалетах": там, где нет шанса просидеть и несколько часов без ранения (об эвакуации вообще молчу). Потом браво докладывают, что "людей нет", хотя в соседней посадке уже давно вырыт и накрыт тот самый опорный пункт, но уже "людей нет". На самом деле дело даже не в этом. В трех случаях, при приеме полосы обороны, было обнаружено, что в большинстве случаев проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса", - пишет Редис.
В частности, в первый раз, по его словам, пришлось менять "солянку подразделений из мертворожденных бригад".
Во втором случае Прокопенко посоветовал одному из комбригов закопать "бессмысленно вырытые опорные пункты". Однако тот этого не сделал, и впоследствии их захватил противник. А в третьем случае полностью отсутствовала система обороны.
Это были 2023-2024 годы. Сейчас, вроде, и техника есть, и ресурсы есть, и нанимаем строительные компании. Но опять что-то не так! В чем заключается проблема!? Ответ очень прост. Офицеры перестали думать или не научились, или за них "подумали" люди, которые не выходили на рекогносцировку местности того рубежа и на пушечный выстрел", - отмечает Редис.
Прокопенко отметил, что если не знать азов организации и построения обороны, то даже при наличии необходимых ресурсов устойчивости не будет.
"Очень скоро все эти ресурсы противник превратит в пепел, и они не выполнят свою функцию защиты и сохранения жизни личного состава, мнимый рубеж обороны превратится в проходной двор. С удовольствием приму инициативных офицеров и лично проведу инструкторские методические занятия на собственных примерах по фортификационному обустройству рубежей обороны и организации оборонительного боя. За вами люди, этого не стоит стесняться - пишите в личные сообщения", - добавил командир бригады "Азов".
запитайте заодно як там азовці в полоні ..ваші побратими
Але чомусь саме Зєлємойський розпочав демонтаж фортифікацій на Донбасі відразу, в 2019, які набудували при клятому "баризі".
На ділянці розведення сил в районі Петровського на Донбасі завершився https://www.slovoidilo.ua/2019/11/21/novyna/bezpeka/petrivskomu-pochaly-demontuvaty-fortyfikacziyi процес демонтажу фортифікаційних споруд.
Практичні заходи з демонтажу фортифікацій та інших об'єктів військового призначення на ділянці розведення № 3 завершилися о 12:00, 6 грудня 2019 року.
«Загалом було вилучено 244 вибухонебезпечних предмети. Крім того, демонтовано 10 бліндажів і 28 допоміжних споруд."
ЗРАЗУ же з'являться і гроші, і технік, і ресурси, і люди, і мозки!
Тим більш у воєнний час.
.