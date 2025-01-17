На фронте не хватает мозгов и навыков для фортификационного обустройства рубежей обороны, - командир "Азова" Прокопенко

Командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил о проблемах в возведении фортификаций на фронте и предлагает провести инструкторские методические занятия на собственных примерах по обустройству рубежей обороны и организации оборонительного боя.

По его словам, в течение 2024 года "Азов" выполнял стабилизационные действия на Лиманском и Торецком направлениях.

В трех случаях, когда его бригада принимала новые позиции, оказалось, что "проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса".

"В трех случаях удалось разбить врага, который потерял инициативу и наступательные способности. Продвижение в глубину обороны (даже на неподготовленных рубежах) было остановлено. Впоследствии создавали благоприятные условия: контратаковали и освобождали ранее оккупированные территории", - отметил он.

При этом Прокопенко добавил, что на фронте есть такие участки, "где и конь не валялся".

"Или где просто заставляют солдат занимать оборону в "кошачьих туалетах": там, где нет шанса просидеть и несколько часов без ранения (об эвакуации вообще молчу). Потом браво докладывают, что "людей нет", хотя в соседней посадке уже давно вырыт и накрыт тот самый опорный пункт, но уже "людей нет". На самом деле дело даже не в этом. В трех случаях, при приеме полосы обороны, было обнаружено, что в большинстве случаев проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса", - пишет Редис.

В частности, в первый раз, по его словам, пришлось менять "солянку подразделений из мертворожденных бригад".

Во втором случае Прокопенко посоветовал одному из комбригов закопать "бессмысленно вырытые опорные пункты". Однако тот этого не сделал, и впоследствии их захватил противник. А в третьем случае полностью отсутствовала система обороны.

Это были 2023-2024 годы. Сейчас, вроде, и техника есть, и ресурсы есть, и нанимаем строительные компании. Но опять что-то не так! В чем заключается проблема!? Ответ очень прост. Офицеры перестали думать или не научились, или за них "подумали" люди, которые не выходили на рекогносцировку местности того рубежа и на пушечный выстрел", - отмечает Редис.

Прокопенко отметил, что если не знать азов организации и построения обороны, то даже при наличии необходимых ресурсов устойчивости не будет.

"Очень скоро все эти ресурсы противник превратит в пепел, и они не выполнят свою функцию защиты и сохранения жизни личного состава, мнимый рубеж обороны превратится в проходной двор. С удовольствием приму инициативных офицеров и лично проведу инструкторские методические занятия на собственных примерах по фортификационному обустройству рубежей обороны и организации оборонительного боя. За вами люди, этого не стоит стесняться - пишите в личные сообщения", - добавил командир бригады "Азов".



