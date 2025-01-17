РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11105 посетителей онлайн
Новости
6 679 47

На фронте не хватает мозгов и навыков для фортификационного обустройства рубежей обороны, - командир "Азова" Прокопенко

Денис Прокопенко розповів про проблеми у побудові фортифікацій

Командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил о проблемах в возведении фортификаций на фронте и предлагает провести инструкторские методические занятия на собственных примерах по обустройству рубежей обороны и организации оборонительного боя.

Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение 2024 года "Азов" выполнял стабилизационные действия на Лиманском и Торецком направлениях.

В трех случаях, когда его бригада принимала новые позиции, оказалось, что "проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса".

"В трех случаях удалось разбить врага, который потерял инициативу и наступательные способности. Продвижение в глубину обороны (даже на неподготовленных рубежах) было остановлено. Впоследствии создавали благоприятные условия: контратаковали и освобождали ранее оккупированные территории", - отметил он.

Читайте также: Работы по строительству фортификаций в Запорожской области выполнены на 100%, - Шмыгаль

При этом Прокопенко добавил, что на фронте есть такие участки, "где и конь не валялся".

"Или где просто заставляют солдат занимать оборону в "кошачьих туалетах": там, где нет шанса просидеть и несколько часов без ранения (об эвакуации вообще молчу). Потом браво докладывают, что "людей нет", хотя в соседней посадке уже давно вырыт и накрыт тот самый опорный пункт, но уже "людей нет". На самом деле дело даже не в этом. В трех случаях, при приеме полосы обороны, было обнаружено, что в большинстве случаев проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса", - пишет Редис.

В частности, в первый раз, по его словам, пришлось менять "солянку подразделений из мертворожденных бригад".

Во втором случае Прокопенко посоветовал одному из комбригов закопать "бессмысленно вырытые опорные пункты". Однако тот этого не сделал, и впоследствии их захватил противник. А в третьем случае полностью отсутствовала система обороны.

Это были 2023-2024 годы. Сейчас, вроде, и техника есть, и ресурсы есть, и нанимаем строительные компании. Но опять что-то не так! В чем заключается проблема!? Ответ очень прост. Офицеры перестали думать или не научились, или за них "подумали" люди, которые не выходили на рекогносцировку местности того рубежа и на пушечный выстрел", - отмечает Редис.

Читайте также: На границе с Беларусью усилены патрули и тщательно обустроены фортификации, - Клименко

Прокопенко отметил, что если не знать азов организации и построения обороны, то даже при наличии необходимых ресурсов устойчивости не будет.

"Очень скоро все эти ресурсы противник превратит в пепел, и они не выполнят свою функцию защиты и сохранения жизни личного состава, мнимый рубеж обороны превратится в проходной двор. С удовольствием приму инициативных офицеров и лично проведу инструкторские методические занятия на собственных примерах по фортификационному обустройству рубежей обороны и организации оборонительного боя. За вами люди, этого не стоит стесняться - пишите в личные сообщения", - добавил командир бригады "Азов".

Фортифікації на фронті: Денис Прокопенко розповів про проблеми
Фортифікації на фронті: Денис Прокопенко розповів про проблеми

Автор: 

фортификации (146) война в Украине (5744) Прокопенко Денис (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Гидко, що азовці, яких здав у полон зеленський у телеефірах розказують байки про те, що Порошенко, який робить все можливе для військових, здав би Україну. Сьогодні цим "відзначився" позивний Хімік!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:45 Ответить
+27
Есть некоторые офисные пропагандоны, которые до сих пор рассказывают что это Порошенко виноват, что на Донбассе нету или "плохие" укрепления... Главное, что "лидер" не за что не отвечает и ни в чем не виноват.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:43 Ответить
+24
Якщо почати розстрілювати чиновників,
ЗРАЗУ же з'являться і гроші, і технік, і ресурси, і люди, і мозки!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну як і в приЗЕдента та його прихильників. селяві.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:38 Ответить
Атомний тероризм - метод дебільної паРаші.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:57 Ответить
При цьому парашу поважають а Україну держать за руки. Значить метод дієвий. До того ж ради виживання всі методи згодяться бо вже не до сюсюкання
показать весь комментарий
17.01.2025 20:16 Ответить
пишіть листи та петиції Оманській Гниді ..не бачу проблем...

запитайте заодно як там азовці в полоні ..ваші побратими
показать весь комментарий
17.01.2025 19:40 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 19:41 Ответить
Есть некоторые офисные пропагандоны, которые до сих пор рассказывают что это Порошенко виноват, что на Донбассе нету или "плохие" укрепления... Главное, что "лидер" не за что не отвечает и ни в чем не виноват.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:43 Ответить
Ну Парашєнко ж невінават, єто все знают🤣
показать весь комментарий
17.01.2025 20:36 Ответить
Хвойди ОПи та ідіоти впевнені, що він винен в усьому.
Але чомусь саме Зєлємойський розпочав демонтаж фортифікацій на Донбасі відразу, в 2019, які набудували при клятому "баризі".

На ділянці розведення сил в районі Петровського на Донбасі завершився https://www.slovoidilo.ua/2019/11/21/novyna/bezpeka/petrivskomu-pochaly-demontuvaty-fortyfikacziyi процес демонтажу фортифікаційних споруд.

Практичні заходи з демонтажу фортифікацій та інших об'єктів військового призначення на ділянці розведення № 3 завершилися о 12:00, 6 грудня 2019 року.
«Загалом було вилучено 244 вибухонебезпечних предмети. Крім того, демонтовано 10 бліндажів і 28 допоміжних споруд."
показать весь комментарий
17.01.2025 21:17 Ответить
Це два чоботи пара
показать весь комментарий
18.01.2025 01:28 Ответить
Подоляцьке, хотіло пукнути, а всралося😁
показать весь комментарий
18.01.2025 01:50 Ответить
, Пачіму "не за что ", но "ни в чем" - ґдзе ашіпка, кавалящій?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:03 Ответить
Якщо почати розстрілювати чиновників,
ЗРАЗУ же з'являться і гроші, і технік, і ресурси, і люди, і мозки!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:44 Ответить
Это сралинские методы. Но лучше их нет!!!
показать весь комментарий
17.01.2025 23:47 Ответить
Смертна кара за зраду державі була, мабуть у ВСІХ країнах!
Тим більш у воєнний час.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:57 Ответить
Гидко, що азовці, яких здав у полон зеленський у телеефірах розказують байки про те, що Порошенко, який робить все можливе для військових, здав би Україну. Сьогодні цим "відзначився" позивний Хімік!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:45 Ответить
Я їх взагалі не слухаю. Да і коли є свій бойовий досвід, воно і не треба
показать весь комментарий
17.01.2025 19:48 Ответить
А як там пісні Цоя зі своїм власним бойовим досвідом поєднуються?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:53 Ответить
До чого це безглузде питання?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:09 Ответить
Ну, якщо ти не граєш на ударних інструментах пісні Цоя - то, вибач. Тоді сплутав тебе з одним персонажем на будівельному форумі. А, якщо ні - то як це одночасно може поєднуватися - захист України і захоплення рашистською культурою? Бо захоплення рашистською культурою приводить до захоплення рашистами.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:04 Ответить
Ні, не з плутали. Цой це не рашистська культура. Хоча може ви і мрієте мешкати в країні, де генеральна партія буде наказувати, що людям слухати та дивитися. В принципі ми до того вже йдемо. З країни люди табунами тікають, а ви воюєте з вітряками. А як музикант, я граю майже все для загального розвитку
показать весь комментарий
18.01.2025 13:14 Ответить
Для загального розвитку треба грати музику класичних західних груп, а не оцей примітив. І це має вказувати твій розум, а не якась міфічна лінія партії, бо вся ота їхня віа-культура, то недолуге мавпування західної музики і ясельна група дитячого садочку по розвитку.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:55 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 14:00 Ответить
Так, шкода і соромно... Мабуть, це було умовою звільнення командирів Азову з полону. Від усвідомлення цього тошно...
показать весь комментарий
18.01.2025 01:54 Ответить
Ну а для чого зелені командування змінили
показать весь комментарий
17.01.2025 19:46 Ответить
Ще й до того гроші всі розікрали...
показать весь комментарий
17.01.2025 19:55 Ответить
на Сумщині копають окопи і будують бліндажі серед поля хоча до лісу 1,5-2 км ! я агроном не розумію як добігти по рівному полю 1,5 км під вогнем кулемета до окопів ? не вже не має спеціалістів з будівництва військових споруджень ?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:03 Ответить
хенерал Артюх знає як....
показать весь комментарий
17.01.2025 20:14 Ответить
а мільярд дерев? якби ви були б розумним, то все б зрозуміли.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:20 Ответить
щоб розуміти дурнів потрібні спеціальні навички психіатрія називається !
показать весь комментарий
17.01.2025 21:24 Ответить
так вас ніхто і не розуміє. а великий стратегічний замисел Зе видно неозброєним оком. вирити окоп в полі, посадити мільйон дерев, потім викопати ще окоп, і ще посадити мільйон дерев, і так поки мільярд дерев не висадять. План надійний, як швейцарський годинник.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:31 Ответить
на Сумщині дерева садити не треба вони самі виростуть залиште поле не обробленим на 5 років. в 2021 році я викорчував дерева на площі 115 га якими заросли кинуті поля . плану не бачу лише імітація великої роботи .
показать весь комментарий
17.01.2025 21:40 Ответить
Мозги отправляются в штурмовики, а ценятся тупенькие жополизы. Негативная селекция.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:06 Ответить
Можу піти свідком розказати як воно все будується,нема документів,а так розкажу, саботаж,воровство і мародерство
показать весь комментарий
17.01.2025 20:22 Ответить
Інженерів і будівельних викоробів відправели в штурмовики! А мали були сформовані будівельні бригагади з мобілізованих і під ігідрю мін оборони будувати ПРАвельні фортифікаційні укріплення.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:27 Ответить
Нет мозгов и навыков-есть интернет.Или опыт двух мировых войн идёт по п..де?Или читать инженерные наставления корона упадёт?Берёте за базу "совковые" учебники по военно-инженерному делу+люди,которые ведут бои на "0"(с их опытом) и по возможности адаптируете изложенное в литературе к современным условиям.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:45 Ответить
У двох світових війнах не було дронів і високоточної далекобійної зброї. Інтернет (джерело інформації) - це, звісно, добре. Але коли немає досвіду, освіти... Проблема, я так розумію, комплексна - це не бліндажик на 10 осіб "підлатати"
показать весь комментарий
17.01.2025 21:16 Ответить
Так я писал-по возможности адаптировать к нынешним условиям.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:35 Ответить
Все можна знайти в підручниках і в інтернеті , все є - немає бажання . Зі слів бійців , значна частина командування просто - відбуває номер на війні . Їм глибоко пох.. прорве ворог оборону чи не порве . Влада те ж саме . Нікому з них і нічого не потрібне . Тому й будується все , всі укріплення , вся лінія оборони - аби як .
.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:22 Ответить
Раньше все строительные институты имели военные кафедры и готовили офицеров-специалистов. Где они все?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:49 Ответить
На пенсии. А непенсионеры - это те , кто купили дипломы , они - не офицеры и не специалисты.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:26 Ответить
Я "53" - в припізж-му 207, 204 бат., припізж-й 241 бр. де я ніхто: у КБ п\п "брама", у КБ м-р мусорського горохівського - це я Доктор.ст кап. м\с ! :- який їх двері, в їх й-баному штабі охороняв?.. разом з тузіком "сержант" ( хто знає той згадає )Ці бездарні - знищили і своїх , і приданих : і під Лісічанськом, і під Бахмутом, і під Славіком, і під Констахою : це у нас і є наша є-буча жид- ська державка , УПА - укр. паперова армія? Всі уйоб-ки пішли на підвищення , а нєуґодниє 60 років,або інв. 2 гр. : але всі ще придатні - нах-й нашій державці і зсу не треба. Ну то сосіть йух з мажорами на Хрещатику. Скоро все закінчеться, і ми вас знайдемо разом з іншими зрадниками. В нормальних Державах використовують досвід "бувших"буквально в бою, але тільки не в нашій жидонуті-й, мусорській ,кгб-ній потворі - жидокацаподержаві. Слава Україн!, Слава Перемозі! ( А хто -зна, - як це звучить по німцеьки - Зіґ Хайль! Кацапи, німці все у нас украли . в тому числі і Свастику
показать весь комментарий
18.01.2025 00:16 Ответить
Мозгов не хватает не только на фронте
показать весь комментарий
18.01.2025 00:34 Ответить
Прокопенко потрібно присвоїти звання генерал-лейтенанта і поставити командувати Лугансько- Донецьким фронтом. Ситуація зразу піде на лад. В нас держава жополизів і підлабузників. А Зелений державні кадри набирає із 95 кварталу. Що не президент то конь в пальто. Ще *** простітуток в президенти не вибирали. Що за нація ідіотів.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:28 Ответить
 
 