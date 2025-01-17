Оккупанты пытаются окружить Великую Новоселку, - DeepState
Российские захватчики пытаются окружить Великую Новоселку, что в Донецкой области. Враг пробует перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все больше просматривается план врага захватить Великую Новоселку, не ввязываясь в бои в застройке. Противник будет пытаться улучшить свое положение севернее и южнее Нового Комара, перерезать дорогу из Зеленого Поля и выйти к балке на севере", - говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что "за последние три дня оккупанты захватили Нескучное и проводят дозачистку Временки".
"Последняя фактически потеряна, хотя даже если в селе еще есть наш наблюдательный пункт, то роли это уже не сыграет", - пишет DeepState.
В DeepState добавляют, что если на середину дня 15 января, еще была информация, что Силы Обороны оказывают сопротивление в Нескучном, то ближе к ночи россияне уже были в центре Временки.
"Каким образом за три дня целых два села оказались пустыми - нам пока неизвестно", - пишет Telegram-канал.
Противник встановив прапор у північній частині н.п. Времівка.
Зіткнення тривають у напрямку цвинтаря."
все йде по оманському плану, а потім всякі ******* старі солдати муни та алекси будуть ******* що винні у всьому ухилянти..