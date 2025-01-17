РУС
Оккупанты пытаются окружить Великую Новоселку, - DeepState

Ворог намагається захопити Велику Новосілку

Российские захватчики пытаются окружить Великую Новоселку, что в Донецкой области. Враг пробует перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все больше просматривается план врага захватить Великую Новоселку, не ввязываясь в бои в застройке. Противник будет пытаться улучшить свое положение севернее и южнее Нового Комара, перерезать дорогу из Зеленого Поля и выйти к балке на севере", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что "за последние три дня оккупанты захватили Нескучное и проводят дозачистку Временки".

"Последняя фактически потеряна, хотя даже если в селе еще есть наш наблюдательный пункт, то роли это уже не сыграет", - пишет DeepState.

В DeepState добавляют, что если на середину дня 15 января, еще была информация, что Силы Обороны оказывают сопротивление в Нескучном, то ближе к ночи россияне уже были в центре Временки.

"Каким образом за три дня целых два села оказались пустыми - нам пока неизвестно", - пишет Telegram-канал.

Смотрите также: Как мы теряем Покровск и Большую Новоселку | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Кожен день без введених військ нато це втрати і обстріли.
17.01.2025 21:58 Ответить
А ти помітив зміну ситуації на фронті після зняття Залужного?
17.01.2025 22:21 Ответить
так. почався повний пздць, одні відступи
17.01.2025 22:39 Ответить
Шо там на Донбасі арміиські чини вже не при ділах?
17.01.2025 21:59 Ответить
Сопротивляетесь, сцуки, нате вам бракованные мины.
17.01.2025 22:03 Ответить
@ "Великоновосілківський напрямок.
Противник встановив прапор у північній частині н.п. Времівка.
Зіткнення тривають у напрямку цвинтаря."
17.01.2025 22:06 Ответить
замість того щоб організовано відійти будуть стирати в нуль бригади...
все йде по оманському плану, а потім всякі ******* старі солдати муни та алекси будуть ******* що винні у всьому ухилянти..
17.01.2025 22:32 Ответить
Так Бутусов сказав що треба звідти вийти і не губити особовий склад в котлі.
17.01.2025 23:54 Ответить
 
 