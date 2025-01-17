Из-за технических работ в "Дії" временно не будут работать некоторые услуги, в частности - бронирование работников

С сегодняшнего дня и до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дія" не будет работать ряд услуг. Причина - проведение технических работ по восстановлению реестров ГРАГС и ЕГР.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении "Дія". А именно:

Регистрация ФЛП, Дія.QR

Бронирование работников

Актовые записи

Зимняя поддержка (дети)

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком

Помощь при усыновлении ребенка

Пособие на ребенка одинокой матери или отцу

Актовые записи о смене имени

Актовые записи о рождении

Актовые записи о браке

Актовые записи о разводе

Свидетельства о рождении

Выписка о месте проживания ребенка

Заявление о субсидии.

Напомним, что накануне вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что в понедельник, 20 января, вся система реестров Министерства юстиции, которая пострадала в результате российской кибератаки в декабре, возобновит работу.