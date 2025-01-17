РУС
Из-за технических работ в "Дії" временно не будут работать некоторые услуги, в частности - бронирование работников

До ранку 20 січня в Дії буде недоступна низка послуг

С сегодняшнего дня и до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дія" не будет работать ряд услуг. Причина - проведение технических работ по восстановлению реестров ГРАГС и ЕГР.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении "Дія". А именно:

  • Регистрация ФЛП, Дія.QR
  • Бронирование работников
  • Актовые записи
  • Зимняя поддержка (дети)
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
  • Помощь при усыновлении ребенка
  • Пособие на ребенка одинокой матери или отцу
  • Актовые записи о смене имени
  • Актовые записи о рождении
  • Актовые записи о браке
  • Актовые записи о разводе
  • Свидетельства о рождении
  • Выписка о месте проживания ребенка
  • Заявление о субсидии.

Напомним, что накануне вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что в понедельник, 20 января, вся система реестров Министерства юстиции, которая пострадала в результате российской кибератаки в декабре, возобновит работу.

+6
хахахах, ага чомусь завжди падає чисто так випадково тільки бронювання.
соупаденіє ? не думаву.
17.01.2025 22:53 Ответить
17.01.2025 22:53 Ответить
+5
Хтоб здивувався що бронювання не буде працювати.
17.01.2025 22:47 Ответить
17.01.2025 22:47 Ответить
+4
І чому передові країни не використовують таку надійну безнадійну «Дію»?
17.01.2025 23:02 Ответить
17.01.2025 23:02 Ответить
"Дія" знову не діє? Впала, бо Хфйодоров ні в зуб ногою в ІТ, і таких же невігласів привів, звільнивши спеців по кібербезпеці? Чим до речі поважно вихвалявся.
17.01.2025 22:47 Ответить
17.01.2025 22:47 Ответить
хахахах, ага чомусь завжди падає чисто так випадково тільки бронювання.
соупаденіє ? не думаву.
17.01.2025 22:53 Ответить
17.01.2025 22:53 Ответить
Скорйше за все ти взагалі не думаєш, якшо пишеш коменти, прочитавши тільки заголовок статті.
18.01.2025 00:15 Ответить
18.01.2025 00:15 Ответить
Хтоб здивувався що бронювання не буде працювати.
17.01.2025 22:47 Ответить
17.01.2025 22:47 Ответить
ТОЛЬКО ВРАГИ МОГЛИ ПРИДУМАТЬ ОНЛАЙН РАЗВОД ДЛЯ МУЖА И ЖЕНЫ ВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА НАРОДА УКРАИНЫ !!!
17.01.2025 22:52 Ответить
17.01.2025 22:52 Ответить
В чем проблема онлайн развода? Какая разница как развестись онлайн или через исковое заявление в суд? Если брак себя исчерпал то зачем за него цепляться и оттягивать неизбежное?
17.01.2025 23:39 Ответить
17.01.2025 23:39 Ответить
БРАК У ТЕБЯ В ГОЛОВЕ !!!
18.01.2025 16:55 Ответить
18.01.2025 16:55 Ответить
пошуки тих хто провів технічні роботи можна й не починати. недавно ж аналогічні проводились і були оптимістичні звіти, що після них все вже полагоджено. і ость тепер як не знову, так оп'ять?
17.01.2025 22:55 Ответить
17.01.2025 22:55 Ответить
І чому передові країни не використовують таку надійну безнадійну «Дію»?
17.01.2025 23:02 Ответить
17.01.2025 23:02 Ответить
Бо в них не має такого "лідера" як у нас та "IT генія" Федорова, для якого кібербезпека це фігня.
17.01.2025 23:22 Ответить
17.01.2025 23:22 Ответить
Як і все при "зених".""зелена дія",протидіє Україні і її народу.
17.01.2025 23:10 Ответить
17.01.2025 23:10 Ответить
Бронювання працівників у "Без Дії" буде відновлено після закінчення війни!
17.01.2025 23:41 Ответить
17.01.2025 23:41 Ответить
Дві неділі як все відновили і другий місяць як нічого не працює начебто не равно. Але какая разніца...
17.01.2025 23:47 Ответить
17.01.2025 23:47 Ответить
Запровадили електронне бронювання, яке не працює. Так скажіть чесно, що бронювання більше не буде.
18.01.2025 12:33 Ответить
18.01.2025 12:33 Ответить
 
 