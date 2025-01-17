Из-за технических работ в "Дії" временно не будут работать некоторые услуги, в частности - бронирование работников
С сегодняшнего дня и до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дія" не будет работать ряд услуг. Причина - проведение технических работ по восстановлению реестров ГРАГС и ЕГР.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении "Дія". А именно:
- Регистрация ФЛП, Дія.QR
- Бронирование работников
- Актовые записи
- Зимняя поддержка (дети)
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
- Помощь при усыновлении ребенка
- Пособие на ребенка одинокой матери или отцу
- Актовые записи о смене имени
- Актовые записи о рождении
- Актовые записи о браке
- Актовые записи о разводе
- Свидетельства о рождении
- Выписка о месте проживания ребенка
- Заявление о субсидии.
Напомним, что накануне вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что в понедельник, 20 января, вся система реестров Министерства юстиции, которая пострадала в результате российской кибератаки в декабре, возобновит работу.
