Все пострадавшие от кибератаки РФ реестры Минюста полностью заработают 20 января, - Стефанишина

Стефанішина назвала дату, коли запрацюють всі реєстри

В понедельник, 20 января, вся система реестров Министерства юстиции, которая пострадала в результате российской кибератаки в декабре, возобновит работу.

Об этом на встрече с журналистами сообщила вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина, передает LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновница рассказала, что сейчас Минюст работает над созданием механизмов киберзащиты реестров.

"Формируем команду, которая будет отслеживать ситуацию 24/7, поскольку такая атака может произойти в любой момент", - рассказала Стефанишина.

Также она отметила, что часть такой инфраструктуры планируют разместить в странах Европейского Союза, в частности в Латвии и Эстонии. Речь идет о базах данных, киберзащите и физической защите.

Читайте также: Кибератаки РФ на госреестры: Минюст планирует уволить гендиректора НАИС Бережного, - СМИ

Что известно о крупнейшей кибератаке на реестры Минюста?

Как сообщалось, в конце декабря Министерство юстиции возобновило работу первых трех ключевых нотариальных реестров после масштабной вражеской кибератаки. В частности, заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

На первоочередное восстановление работы реестров понадобится около двух недель, обещала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она не подтвердила, но и не опровергла утечки данных из реестров. Служба безопасности Украины также заявила, что пока не может опровергнуть информацию, что утечки данных не произошло, поскольку продолжается соответствующее исследование.

Из-за атаки на государственные реестры в "Дії" временно недоступными стали 27 услуг, в частности регистрация ФЛП и ООО, бронирование работников от мобилизации, перерегистрация авто, регистрация права собственности на имущество, оформление помощи детям, "єОселя", "єВідновлення", подача заявлений о браке и другие.

Сервисные центры Министерства внутренних дел также временно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг, связанных со сменой владельца транспортного средства.

Кроме того, бизнес сталкивается с трудностями при открытии счетов из-за невозможности проведения полноценной идентификации - нельзя сверить заявленные клиентом данные в реестре юридических лиц.

Восстановление работы реестров происходило постепенно. В частности, 9 января, после масштабной российской кибератаки, возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Читайте также: Возобновлена ​​работа всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки РФ, - Минюст

 

+3
А как вы хотели? Если у нас Баканов попивает виски на дне рождении у любителя русского мира и УПЦ МП Суркиса вместе с главой ОП при Януковиче Левочкиным, завхозом Януковича Кравцем, регианалом главой Киевгорстроя Кушниром, который побрил холдинг и инвесторов на миллиарды. Видео Ткача с УП где регианалы с Бакановым заезжают к Суркису https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева? А мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html )
17.01.2025 18:49 Ответить
+3
Подождите. Так Милованов обещал же две недели, потом 9 числа, теперь уже 20. А кто понесет ответственность что все данные граждан Украины оказались в руках врага? Чем же занимался наш "великий" киберзащитник Федоров? Они еще и единый реестр всей информации о военных хотят сделать. Мало им треша
17.01.2025 18:53 Ответить
+2
Щось мені здається, що ніхто нічого не крав. Зелені підари просто продали реєстри москалям, а усім сказали що їх вкрали. Мета - передати данні про майно і людей з окупованих територій, про військовослужбовців з окупованих територій, родинні стосунки і т.і. ДІЯ розробляли разом з москалями, Федеров до 2019 року був підозрюваним у крадіїстві персональних даних.
17.01.2025 19:21 Ответить
