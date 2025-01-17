Все пострадавшие от кибератаки РФ реестры Минюста полностью заработают 20 января, - Стефанишина

В понедельник, 20 января, вся система реестров Министерства юстиции, которая пострадала в результате российской кибератаки в декабре, возобновит работу.

Об этом на встрече с журналистами сообщила вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина.

Чиновница рассказала, что сейчас Минюст работает над созданием механизмов киберзащиты реестров.

"Формируем команду, которая будет отслеживать ситуацию 24/7, поскольку такая атака может произойти в любой момент", - рассказала Стефанишина.

Также она отметила, что часть такой инфраструктуры планируют разместить в странах Европейского Союза, в частности в Латвии и Эстонии. Речь идет о базах данных, киберзащите и физической защите.

Что известно о крупнейшей кибератаке на реестры Минюста?

Как сообщалось, в конце декабря Министерство юстиции возобновило работу первых трех ключевых нотариальных реестров после масштабной вражеской кибератаки. В частности, заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

На первоочередное восстановление работы реестров понадобится около двух недель, обещала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она не подтвердила, но и не опровергла утечки данных из реестров. Служба безопасности Украины также заявила, что пока не может опровергнуть информацию, что утечки данных не произошло, поскольку продолжается соответствующее исследование.

Из-за атаки на государственные реестры в "Дії" временно недоступными стали 27 услуг, в частности регистрация ФЛП и ООО, бронирование работников от мобилизации, перерегистрация авто, регистрация права собственности на имущество, оформление помощи детям, "єОселя", "єВідновлення", подача заявлений о браке и другие.

Сервисные центры Министерства внутренних дел также временно приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг, связанных со сменой владельца транспортного средства.

Кроме того, бизнес сталкивается с трудностями при открытии счетов из-за невозможности проведения полноценной идентификации - нельзя сверить заявленные клиентом данные в реестре юридических лиц.

Восстановление работы реестров происходило постепенно. В частности, 9 января, после масштабной российской кибератаки, возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

