Кибератаки РФ на госреестры: Минюст планирует уволить гендиректора НАИС Бережного, - СМИ

Министерство юстиции Украины уволит генерального директора ГП Национальные информационные системы Алексея Бережного. Предприятие управляет реестрами Минюста, которые 19 декабря атаковали российские хакеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники.

Отметим, что Бережной стал гендиректором предприятия в 2019 году.

Как пишет УП, 19 декабря НАИС сообщило о проведении плановых технических работ, в частности на Едином государственном реестре, Госреестре актов гражданского состояния граждан и системе "Банкротство и неплатежеспособность".

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В этот же день российский Telegram-канал XakNet Team заявил, что в результате атаки на НАИС хакеры якобы получили доступ к инфраструктуре Министерства юстиции Украины.

Российские хакеры утверждают, что похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе информацию, которая хранилась на резервном сервере в Польше.

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Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.