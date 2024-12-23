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госреестр (71) Минюст (1721) увольнение (2649) кибератака (156)

Кибератаки РФ на госреестры: Минюст планирует уволить гендиректора НАИС Бережного, - СМИ

Мін’юст звільнить керівника Олексія Бережного, відповідального за держреєстри

Министерство юстиции Украины уволит генерального директора ГП Национальные информационные системы Алексея Бережного. Предприятие управляет реестрами Минюста, которые 19 декабря атаковали российские хакеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники.

Отметим, что Бережной стал гендиректором предприятия в 2019 году.

Как пишет УП, 19 декабря НАИС сообщило о проведении плановых технических работ, в частности на Едином государственном реестре, Госреестре актов гражданского состояния граждан и системе "Банкротство и неплатежеспособность".

Читайте также: 24 декабря будет проведена валидация резервных копий госреестров, - Минюст

В этот же день российский Telegram-канал XakNet Team заявил, что в результате атаки на НАИС хакеры якобы получили доступ к инфраструктуре Министерства юстиции Украины.

Российские хакеры утверждают, что похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе информацию, которая хранилась на резервном сервере в Польше.

Читайте также: Малюська о хакерской атаке РФ: Большинство взломанных реестров и так были в свободном доступе. Впрочем, один был закрыт

Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
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Топ комментарии
+13
Як казав міністр цифрової дегенерації Федоров - значення кібербезпеки у світі трохи перебільшено. ЗеПрофі у керма, що дивного?...
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23.12.2024 20:14
+10
А головного ''діджиталізатора'' коли візьмете за зад? Він всім мізки виїв своєю ''діджиталізацією''!
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23.12.2024 20:21
+9
Зараз ще виявитися , що в нього рашиський паспорт ну і все як завжди.
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23.12.2024 20:21
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для нього це не буде трагедією. повернеться до звичного йому з дозеленого життя - тамадування на весіллях. тепер - ще й з весільними дронами.
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23.12.2024 20:04 Ответить
Там такі гроші за доступ хакерам, що пів-України буде в нього тамадувати.
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23.12.2024 20:07 Ответить
"Міністерство юстиції України звільнить..." Як це звільнить? НІззя звільнять. Це ж класичний "професіонал" зе-команди!
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23.12.2024 20:12 Ответить
він хто за фахом? тамада? 😗
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24.12.2024 02:16 Ответить
Поляки не змогли виставити фермерів біля сервака?
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23.12.2024 20:06 Ответить
Розкусили....
Нарешті!
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23.12.2024 20:07 Ответить
вам всім потрібно не просто звільнитись, а ....відсидіти років з 15 аби зрозуміти, що якщо генетичний невіглас, то ====>>> йди і підмітай вулиці .......
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23.12.2024 20:08 Ответить
Держреєстри лягли - Бережного вже ловлять?
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23.12.2024 20:10 Ответить
Вони ж його в 2019 році поставили. Прийшов і його час.
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24.12.2024 00:12 Ответить
Так по заявах малюнків і решта позитивних нічого ж страшного не сталося? чи все таки, *****, сталося?
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23.12.2024 20:11 Ответить
"малюска"
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23.12.2024 20:43 Ответить
Як казав міністр цифрової дегенерації Федоров - значення кібербезпеки у світі трохи перебільшено. ЗеПрофі у керма, що дивного?...
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23.12.2024 20:14 Ответить
А він точно це казав, чи це ти вигадав аби тут висратись?
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23.12.2024 21:07 Ответить
Марту Шепель забанили в Гуглі. Допоможемо: https://argumentua.com/novini/korsun-strategii-vladi-rol-kiberbezpeki-perebilshena-vipovnilosya-5-rokiv https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html https://www.youtube.com/watch?v=Rqo8EWuUGFE
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23.12.2024 21:49 Ответить
Марта Шепель заходить тут всратись за вірного ЗЕбілізатора?
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23.12.2024 21:51 Ответить
26 критично важливих реєстрів ПОХЕРІЛИ!
У час повномасштабної війни!
І що - одного цапа-відбувайло звільнили
І ВСЕ?!!!!
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23.12.2024 20:16 Ответить
да всем похер))) что ты ругаешься нет доступа к корыту?
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23.12.2024 21:42 Ответить
А головного ''діджиталізатора'' коли візьмете за зад? Він всім мізки виїв своєю ''діджиталізацією''!
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23.12.2024 20:21 Ответить
в нього електронний зад - так просто не спіймати, тільки якщо атакують хакери....
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23.12.2024 20:23 Ответить
Бережного Бог береже?
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23.12.2024 20:21 Ответить
Зараз ще виявитися , що в нього рашиський паспорт ну і все як завжди.
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23.12.2024 20:21 Ответить
Тепер нічого не виявиться, всі дані знищені
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23.12.2024 21:11 Ответить
А Мішу Альбєртовича Хвьодорова забули?
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23.12.2024 20:24 Ответить
Да можно его сжечь на костре. Толку с того?
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23.12.2024 20:39 Ответить
Але закрити безглуздий та дірявий проєкт "Дія" нє.
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23.12.2024 21:18 Ответить
Я гадаю, що з 2019 року цей пан непогано заробив, тому це для нього не страшно…, а інші якось звикнуть…
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23.12.2024 21:24 Ответить
Ну не організатора схематозів Хфйодорова карати! Призначили винуватого!

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23.12.2024 21:29 Ответить
під час війни тільки один метод дієвий - РОЗСТРІЛ
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23.12.2024 21:45 Ответить
Тобто ДП "Державні інформаційні системи" забезпечує захист усіх даних Громадян, що стосуються питань юстиції (а це майже про все)? А чому тоді його не було притягнуто до відповідальності, коли був злив з "Дії"? Чи "ета другоє"? А може "Дія" (і той таки "Резерв+") не є частиною державної системи? Тоді частиною чого вони є і чому мають доступ до державних реєстрів? Ким акредитовані? Який ступінь захисту запитів мають? Чому їх "штовхають" на державному рівні?

Питань - офердофіга виникає після такого публічного виставляння "крайнього" в черговому "проє@алі" від "прафєсіаналав"...
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23.12.2024 21:55 Ответить
Бо у владі сидять люди які добре вміють робити дві речі:
1. Красти
2. Гарно розказувати про кораблі що борлздять простори великого театру.
А по факту маємо злиті персональні данні пограбованого народу. Жодна електронна система не дає стовідсотково захисту, а це значить що "діджиталізація" причому примусова, призведе рано чи пізно до повної сраки, а розплачуватись за цю сраку буде "нарід" от і маємо.
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24.12.2024 00:26 Ответить
Тупий клоун скрізь розставив клоунів - ось результати. Ніхто ні за що не відповідає, отримують величезні зарплати, мають броні, пиляють військовий бюджет.
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23.12.2024 23:57 Ответить
то что в резервные сервера залезли, это уже серьезно.
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24.12.2024 00:17 Ответить
******.
Это ващще фурор.
Скоро сотрут ВСЁ а Потужный лидо́р скажет: крепитесь потужно и незламно, все быстро восстановим, но аж после блекаутов. А блекауты надолго товарищи, сырок хватает этих лохов из ПВО и делает Потужными - на передовую с автоматом, гарантированно починеным ПотужноОборонПромом
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24.12.2024 01:02 Ответить
Подсказка: решение проблем - увольнение всего Шапитолия! В направлении сизо
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24.12.2024 00:59 Ответить
це не смішно
там дані про всі смерті з причиною
так шо думайте шо там тепер за дані у кацапів
може скоро й озвучать

ту не звільняти треба а судити за держзмову
бо видалити бекап та ще й мабуть стендбай у польщі...
це 99% підкуп адміна моя думка як спеціаліста
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24.12.2024 02:19 Ответить
Ще один з майбутніх послів України?
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24.12.2024 04:27 Ответить
ХОТЬ БЫ ДАННЫЕ ПОКАЗАЛИ ЧТО УКРАЛИ !!! ДЕБИЛЫ !!!
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24.12.2024 08:23 Ответить
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24.12.2024 08:34 Ответить
 
 