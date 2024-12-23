Кибератаки РФ на госреестры: Минюст планирует уволить гендиректора НАИС Бережного, - СМИ
Министерство юстиции Украины уволит генерального директора ГП Национальные информационные системы Алексея Бережного. Предприятие управляет реестрами Минюста, которые 19 декабря атаковали российские хакеры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Отметим, что Бережной стал гендиректором предприятия в 2019 году.
Как пишет УП, 19 декабря НАИС сообщило о проведении плановых технических работ, в частности на Едином государственном реестре, Госреестре актов гражданского состояния граждан и системе "Банкротство и неплатежеспособность".
В этот же день российский Telegram-канал XakNet Team заявил, что в результате атаки на НАИС хакеры якобы получили доступ к инфраструктуре Министерства юстиции Украины.
Российские хакеры утверждают, что похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе информацию, которая хранилась на резервном сервере в Польше.
Кибератака РФ
19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.
В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
Пожалуйста, подождите...
Нарешті!
У час повномасштабної війни!
І що - одного цапа-відбувайло звільнили
І ВСЕ?!!!!
Питань - офердофіга виникає після такого публічного виставляння "крайнього" в черговому "проє@алі" від "прафєсіаналав"...
1. Красти
2. Гарно розказувати про кораблі що борлздять простори великого театру.
А по факту маємо злиті персональні данні пограбованого народу. Жодна електронна система не дає стовідсотково захисту, а це значить що "діджиталізація" причому примусова, призведе рано чи пізно до повної сраки, а розплачуватись за цю сраку буде "нарід" от і маємо.
Это ващще фурор.
Скоро сотрут ВСЁ а Потужный лидо́р скажет: крепитесь потужно и незламно, все быстро восстановим, но аж после блекаутов. А блекауты надолго товарищи, сырок хватает этих лохов из ПВО и делает Потужными - на передовую с автоматом, гарантированно починеным ПотужноОборонПромом
там дані про всі смерті з причиною
так шо думайте шо там тепер за дані у кацапів
може скоро й озвучать
ту не звільняти треба а судити за держзмову
бо видалити бекап та ще й мабуть стендбай у польщі...
це 99% підкуп адміна моя думка як спеціаліста