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госреестр (71) Минюст (1721) реестр (307) кибератака (156)

24 декабря будет проведена валидация резервных копий госреестров, - Минюст

Кібератака на держреєстри

Завтра, 24 декабря, будет проведена валидация резервных копий государственных реестров, подвергшихся масштабной кибератаке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире национального телемарафона.

"На сегодня начато восстановление инфраструктуры системы реестров. Завтра уже будет проведена валидация резервных копий, и прогнозируется начало восстановления согласно согласованному плану. Платформы уже сформированы, начинается их непосредственное наполнение", - сказал он.

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Также он добавил, что в первую очередь будет восстановлен Единый реестр доверенностей, Реестр специальных бланков и нотариальных документов, Наследственный реестр, а далее - Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр и Государственный реестр имущественных прав.

Кроме того, он отметил, что функциональных возможностей запускать все эти реестры по очереди нет, поскольку они связаны между собой, и они будут запущены в комплексе.

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Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
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Все норм. Все чудово. Це пізд..
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23.12.2024 12:41 Ответить
на марафоні одні приємні новини, із катастрофи що відбувається з державою оп-шні журналюги роблять "свято" кожен день
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23.12.2024 13:06 Ответить
держустанови б краще платили гідно IT-шникам за надійне програмне забеспечення, а не тирили гроші по карманах та наймали прохвостів за 3коп
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23.12.2024 13:52 Ответить
А мене тепер забронювати не можуть… Діджиталізація…
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23.12.2024 15:31 Ответить
 
 