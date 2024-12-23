24 декабря будет проведена валидация резервных копий госреестров, - Минюст

Завтра, 24 декабря, будет проведена валидация резервных копий государственных реестров, подвергшихся масштабной кибератаке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире национального телемарафона.

"На сегодня начато восстановление инфраструктуры системы реестров. Завтра уже будет проведена валидация резервных копий, и прогнозируется начало восстановления согласно согласованному плану. Платформы уже сформированы, начинается их непосредственное наполнение", - сказал он.

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Также он добавил, что в первую очередь будет восстановлен Единый реестр доверенностей, Реестр специальных бланков и нотариальных документов, Наследственный реестр, а далее - Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр и Государственный реестр имущественных прав.

Кроме того, он отметил, что функциональных возможностей запускать все эти реестры по очереди нет, поскольку они связаны между собой, и они будут запущены в комплексе.

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Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.