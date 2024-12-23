24 декабря будет проведена валидация резервных копий госреестров, - Минюст
Завтра, 24 декабря, будет проведена валидация резервных копий государственных реестров, подвергшихся масштабной кибератаке.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире национального телемарафона.
"На сегодня начато восстановление инфраструктуры системы реестров. Завтра уже будет проведена валидация резервных копий, и прогнозируется начало восстановления согласно согласованному плану. Платформы уже сформированы, начинается их непосредственное наполнение", - сказал он.
Также он добавил, что в первую очередь будет восстановлен Единый реестр доверенностей, Реестр специальных бланков и нотариальных документов, Наследственный реестр, а далее - Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр и Государственный реестр имущественных прав.
Кроме того, он отметил, что функциональных возможностей запускать все эти реестры по очереди нет, поскольку они связаны между собой, и они будут запущены в комплексе.
Кибератака РФ
19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.
В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
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