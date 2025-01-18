Поврежденная в результате атаки РФ станция метро "Лукьяновская" возобновила работу

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, после повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров.

Вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат". Выход в направлении ул. Юрия Ильенко временно закрыт.

Работники метрополитена оперативно убрали кассовый зал после повреждений, в частности остатки стекла и других строительных материалов.

По данным Воздушных сил, в общей сложности уничтожены 2 из 4 баллистических ракет и 24 "Шахеда".

Читайте также: Информация о четвертой жертве в Киеве не подтвердилась: из-за атаки РФ погибли охранник заведения и два пассажира микроавтобуса

Удар по Киеву 18 января 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 18 января 2025 года в Киеве прогремели взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли 4 человека, в Шевченковском районе горит нежилое здание, есть задымление в подъезде дома. Также сообщалось, что поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская". Впоследствии стало известно, что информация о четвертой жертве в Киеве не подтвердилась: из-за атаки РФ погибли охранник заведения и два пассажира микроавтобуса.

ГСЧС показали последствия баллистической атаки РФ на Киев.

Удар по Запорожью

Также Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, 10 раненых, повреждены дома.