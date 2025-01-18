РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9842 посетителя онлайн
Новости
13 427 112

Депутат ультраправой AfD в Германии Эбнер-Штайнер призвала "немедленно" депортировать всех украинских беженцев

Депутатка ультраправої партії в Німеччині AfD закликала виселити з країни всіх українців

Глава фракции "Альтернативы для Германии" (AfD) в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что Украина имеет "достаточно территории" для своих сограждан, поэтому украинские беженцы должны возвращаться домой "немедленно".

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, высылки нужны для предотвращения дальнейшей "исламизации" Германии.

Эбнер-Штайнер подчеркнула, что украинцы должны "уже сейчас" возвращаться домой, поскольку "Украина - большая страна, где достаточно территорий для возвращения".

Сейчас в Баварии живут около 200 тысяч украинцев.

Также читайте: В польском обществе есть усталость, многие молодые украинцы ездят здесь на новейших автомобилях, - министр обороны Косиняк-Камыш

Депутат считает, что только "Альтернатива для Германии" может вывести Баварию "на правильный путь" и освободить людей "от духоты старого партийного государства".

Также она призвала к масштабной "реэмиграции", чтобы сократить количество людей, которые, по ее мнению, "не интегрируются и живут на социальную помощь".

Эбнер-Штайнер предложила объявить в Баварии "чрезвычайное положение с беженцами", чтобы иметь возможность отказывать в их размещении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые зарубежные лидеры хотят вернуть в Украину неработающих беженцев, - Зеленский

Автор: 

беженцы (1675) Германия (7226) украинцы (3903)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
висилати українців щоб не було ісламізації Німечинни?!
показать весь комментарий
18.01.2025 16:52 Ответить
+29
Недобита нацистська мерзота знов піднімає голову в Німеччині!
показать весь комментарий
18.01.2025 16:54 Ответить
+28
точно, а арабів і турок , завезти побільше
показать весь комментарий
18.01.2025 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ця ***** трошки ******.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:03 Ответить
що, так помітно? Не тра@@ана баба - гірше не придумати! 🤣 Але, хто таку захоче...
показать весь комментарий
18.01.2025 20:59 Ответить
кацапського всякого бидла там теж більше ніж достатньо. Москалів не хоче до раші повертати? Там у сибіру, та всяких магаданів землі ого-го!.. Є де жити і щастя кацапське будувати!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:56 Ответить
а може не *****, а слід писати Йо@@нер?! 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.01.2025 21:04 Ответить
Хіба жалко буде дрона на цю курву? Хто там спить і не працює по ворогам?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:15 Ответить
Они не могут. Они не настоящие правые. Покуситься на право чиновников забирать деньги у одних и давать другим? Да вы что! Это святое!
показать весь комментарий
18.01.2025 23:08 Ответить
Цю партєйку очолюють напівбожевільні мілфи, солідарики з Трампівською Магою. Ілончик пообіцяв бабліще на вибори, от і роздухарились.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:53 Ответить
Фашизм підіймає голову і в Німеччині?
показать весь комментарий
19.01.2025 02:00 Ответить
Я как украинка поддерживаю это решение
показать весь комментарий
19.01.2025 05:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 