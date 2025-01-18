Депутат ультраправой AfD в Германии Эбнер-Штайнер призвала "немедленно" депортировать всех украинских беженцев

Глава фракции "Альтернативы для Германии" (AfD) в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что Украина имеет "достаточно территории" для своих сограждан, поэтому украинские беженцы должны возвращаться домой "немедленно".

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, высылки нужны для предотвращения дальнейшей "исламизации" Германии.

Эбнер-Штайнер подчеркнула, что украинцы должны "уже сейчас" возвращаться домой, поскольку "Украина - большая страна, где достаточно территорий для возвращения".

Сейчас в Баварии живут около 200 тысяч украинцев.

Также читайте: В польском обществе есть усталость, многие молодые украинцы ездят здесь на новейших автомобилях, - министр обороны Косиняк-Камыш

Депутат считает, что только "Альтернатива для Германии" может вывести Баварию "на правильный путь" и освободить людей "от духоты старого партийного государства".

Также она призвала к масштабной "реэмиграции", чтобы сократить количество людей, которые, по ее мнению, "не интегрируются и живут на социальную помощь".

Эбнер-Штайнер предложила объявить в Баварии "чрезвычайное положение с беженцами", чтобы иметь возможность отказывать в их размещении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые зарубежные лидеры хотят вернуть в Украину неработающих беженцев, - Зеленский