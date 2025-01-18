Оккупанты нанесли удары по Харьковскому и Чугуевскому районам, один человек пострадал. ФОТО (обновлено)
Вечером субботы, 18 января, оккупанты атаковали два района на Харьковщине - Чугуевский и Харьковский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы выехали на места", - сообщил чиновник.
Позже Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. На этот момент - без пострадавших.
Обновленная информация
Впоследствии областная прокуратура сообщила, что по Высочанской громаде Харьковского района россияне нанесли ракетный удар.
Повреждены дома, хозяйственные помещения, авто, нежилое здание.
Кроме этого, в результате ракетной атаки по Высочанской громаде женщина испытала острую реакцию на стресс.
