Оккупанты нанесли удары по Харьковскому и Чугуевскому районам, один человек пострадал. ФОТО (обновлено)

Вечером субботы, 18 января, оккупанты атаковали два района на Харьковщине - Чугуевский и Харьковский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы выехали на места", - сообщил чиновник.

Позже Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. На этот момент - без пострадавших.

Обновленная информация

Впоследствии областная прокуратура сообщила, что по Высочанской громаде Харьковского района россияне нанесли ракетный удар.

Повреждены дома, хозяйственные помещения, авто, нежилое здание.

Кроме этого, в результате ракетной атаки по Высочанской громаде женщина испытала острую реакцию на стресс.

