Оккупанты нанесли удары по Харьковскому и Чугуевскому районам, один человек пострадал. ФОТО (обновлено)

наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Вечером субботы, 18 января, оккупанты атаковали два района на Харьковщине - Чугуевский и Харьковский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы выехали на места", - сообщил чиновник.

Позже Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. На этот момент - без пострадавших.

Обновленная информация

Впоследствии областная прокуратура сообщила, что по Высочанской громаде Харьковского района россияне нанесли ракетный удар.

наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Повреждены дома, хозяйственные помещения, авто, нежилое здание.

наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Кроме этого, в результате ракетной атаки по Высочанской громаде женщина испытала острую реакцию на стресс.

Харьков (7730) Харьковская область (1489) Харьковский район (521) война в Украине (5794)
