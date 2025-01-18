РУС
Путин понимает только язык силы, - мэр Варшавы Тшасковский призвал Евросоюз выделять на оборону 5% ВВП

Тшасковський закликає збільшувати витрати на оборону

Польша и другие европейские страны должны тратить на свою оборону 5% ВВП.

Об этом заявил мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, пишет РАР, сообщает Цензор.НЕТ.

Утром субботы, 18 января, кандидат в президенты от правящей "Гражданской коалиции" находился на польско-российской границе, где встретился с журналистами. Главной темой брифинга стала безопасность.

"В 2026 году Польша должна тратить 5% ВВП на оборону и безопасность. Это именно то, что должен делать весь Европейский Союз. Мы должны повысить наши боевые возможности, но также повысить наши возможности сдерживания, отсюда и проект "Восточный щит", - заявил Тшасковский.

Политик отметил, что нельзя недооценивать угрозу с Востока.

"Отсюда проект укреплений вдоль всей границы, это 800 километров укреплений, - проект, который сейчас реализуется и будет готов к 2028 году, имеет первостепенное значение для безопасности Польши, но также и для безопасности ЕС", - сказал мэр Варшавы.

Читайте также: Когда закончится война, место Украины в ЕС и НАТО, но необходимо провести ряд реформ, - мэр Варшавы Тшасковский

Он добавил, что это один из самых современных проектов не только в Европе, но и во всем мире, отметив, что эта граница будет самой безопасной границей ЕС.

"Мы должны продемонстрировать Путину, что мы готовы к любому сценарию, потому что это является сдерживающим фактором. Путин понимает только язык силы, и именно поэтому мы действуем таким образом и строим эти укрепления", - заявил Тшасковский.

Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что страны Европейского Союза должны серьезно относиться к своим обязательствам в НАТО и увеличивать расходы на оборону.

Читайте также: Лидеры ЕС проведут неформальный саммит, посвященный укреплению европейской обороны

перемовини з кремлем мають тривати не довше польоту тамагавків !
18.01.2025 19:01 Ответить
А ці все закликають безупинно одне одного - як жаби на болоті!
18.01.2025 18:58 Ответить
Якщо за наступні пять років ЄС не створить нову якість власного війська то будуть утримувати військо **********.
18.01.2025 19:00 Ответить
Американці за три роки не передали Україні жодної крилатої ракети.

Я думаю, у Трампа буде план, передати Україні кілька тисяч крилатих ракет, це хороший аргумент для переговорів на наших умовах.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:09 Ответить
Нажаль європейці і надалі будуть заглядати і дзвонити до путіна і стелити асфальт і ніколи не дозволять тратити не те що 5% - максимум 3%. Нагадаю Україна з 22 року тратить 25-30% ВВП, а Європа не може вийти поки що навіть на смішні 3%
показать весь комментарий
18.01.2025 19:26 Ответить
Ви забули, українці ще донатять на військо..
показать весь комментарий
18.01.2025 19:28 Ответить
Держава за 24 потратила на ЗСУ 2200 млрд + військова допомога партнерів ще десь на 25 млрд доларів. Всі донати через монобанк та благодійні фонди за 24 рік становили біля 70 млрд грн. Не більше 2% від того що пішло на військо, так що це крапля в морі
показать весь комментарий
18.01.2025 19:34 Ответить
Тобто донатити нетреба??

При чому, донати - на те, що нагально необхідне. А держава - тобто зе! - тупо тирять бюджет..
показать весь комментарий
18.01.2025 19:36 Ответить
Звичайно, що якусь частину вкрадуть, можливо навіть відсотків 30, але всеодно це буде не менше 1500 млрд.
Донати потрібні, але це лише приємний невеличкий бонус в загальній потребв цієї війни - не більше
показать весь комментарий
18.01.2025 19:49 Ответить
Помиляєтесь, 30 відсотків залишать. Все інше вкрадуть.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:54 Ответить
Ні. Половина витрат йде на зарплати і компенсації сім'ям загиблих і по отриманій на війні інвалідності. Там майже не можливо вкрасти, хіба що записати декого у безвісті зниклих при фактичномій відомій загибелі на фронті. Інша половина - це матеріальне забезпечення і виробництво зброї де дійсно відбувається попили. Ну хай половину з цього вкрадуть, а щось таки надходить - інакше фронт би давно рухнув. Тобто ми вийшли на загальний попили 25-30% військових витрат, ну ніяк не 70. Це просто не можливо
показать весь комментарий
18.01.2025 20:20 Ответить
Так не потрібно тратити навіть 3% на оборону.

Треба фундаментально вирішувати проблему росії, треба росію задавити санкціями, аж до торгової блокади, довести росію до бідності, щоб вони гризли сухарі, немали грошей на воєнщину.

Перестати закуповувати у себе зброю по завищеним цінам, типу французький танк Леклерк за 25 млн євро...вертольот Апач за 45 млн.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:35 Ответить
Щоб щурів їли, а про хліб мріяли..
показать весь комментарий
18.01.2025 19:37 Ответить
Нажаль зараз 2025 а не 1970. Світ став глобалізований, якщо колись глобальний південь виробляв і споживав не більше 10% світового ВВП, то зараз майже 60%. Захід вже не має того впливу, що колись мав. Один Китай запросто може покрити потреби рф у всьому
показать весь комментарий
18.01.2025 19:40 Ответить
Обычный европейский пустой треп.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:55 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 20:15 Ответить
А ви там ноги не протягнете від таких потужних процентів? Виборці ваші можуть не зрозуміти такі трати.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:14 Ответить
 
 