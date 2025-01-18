Путин понимает только язык силы, - мэр Варшавы Тшасковский призвал Евросоюз выделять на оборону 5% ВВП

Польша и другие европейские страны должны тратить на свою оборону 5% ВВП.

Об этом заявил мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, пишет РАР, сообщает Цензор.НЕТ.

Утром субботы, 18 января, кандидат в президенты от правящей "Гражданской коалиции" находился на польско-российской границе, где встретился с журналистами. Главной темой брифинга стала безопасность.

"В 2026 году Польша должна тратить 5% ВВП на оборону и безопасность. Это именно то, что должен делать весь Европейский Союз. Мы должны повысить наши боевые возможности, но также повысить наши возможности сдерживания, отсюда и проект "Восточный щит", - заявил Тшасковский.

Политик отметил, что нельзя недооценивать угрозу с Востока.

"Отсюда проект укреплений вдоль всей границы, это 800 километров укреплений, - проект, который сейчас реализуется и будет готов к 2028 году, имеет первостепенное значение для безопасности Польши, но также и для безопасности ЕС", - сказал мэр Варшавы.

Он добавил, что это один из самых современных проектов не только в Европе, но и во всем мире, отметив, что эта граница будет самой безопасной границей ЕС.

"Мы должны продемонстрировать Путину, что мы готовы к любому сценарию, потому что это является сдерживающим фактором. Путин понимает только язык силы, и именно поэтому мы действуем таким образом и строим эти укрепления", - заявил Тшасковский.

Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что страны Европейского Союза должны серьезно относиться к своим обязательствам в НАТО и увеличивать расходы на оборону.

