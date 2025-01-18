Путин понимает только язык силы, - мэр Варшавы Тшасковский призвал Евросоюз выделять на оборону 5% ВВП
Польша и другие европейские страны должны тратить на свою оборону 5% ВВП.
Об этом заявил мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, пишет РАР, сообщает Цензор.НЕТ.
Утром субботы, 18 января, кандидат в президенты от правящей "Гражданской коалиции" находился на польско-российской границе, где встретился с журналистами. Главной темой брифинга стала безопасность.
"В 2026 году Польша должна тратить 5% ВВП на оборону и безопасность. Это именно то, что должен делать весь Европейский Союз. Мы должны повысить наши боевые возможности, но также повысить наши возможности сдерживания, отсюда и проект "Восточный щит", - заявил Тшасковский.
Политик отметил, что нельзя недооценивать угрозу с Востока.
"Отсюда проект укреплений вдоль всей границы, это 800 километров укреплений, - проект, который сейчас реализуется и будет готов к 2028 году, имеет первостепенное значение для безопасности Польши, но также и для безопасности ЕС", - сказал мэр Варшавы.
Он добавил, что это один из самых современных проектов не только в Европе, но и во всем мире, отметив, что эта граница будет самой безопасной границей ЕС.
"Мы должны продемонстрировать Путину, что мы готовы к любому сценарию, потому что это является сдерживающим фактором. Путин понимает только язык силы, и именно поэтому мы действуем таким образом и строим эти укрепления", - заявил Тшасковский.
Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что страны Европейского Союза должны серьезно относиться к своим обязательствам в НАТО и увеличивать расходы на оборону.
Я думаю, у Трампа буде план, передати Україні кілька тисяч крилатих ракет, це хороший аргумент для переговорів на наших умовах.
При чому, донати - на те, що нагально необхідне. А держава - тобто зе! - тупо тирять бюджет..
Донати потрібні, але це лише приємний невеличкий бонус в загальній потребв цієї війни - не більше
Треба фундаментально вирішувати проблему росії, треба росію задавити санкціями, аж до торгової блокади, довести росію до бідності, щоб вони гризли сухарі, немали грошей на воєнщину.
Перестати закуповувати у себе зброю по завищеним цінам, типу французький танк Леклерк за 25 млн євро...вертольот Апач за 45 млн.