Захватчики используют импровизированные плавсредства, чтобы переправиться через Оскол на Харьковщине, - ОСГВ "Хортиця"

Используя различные плавсредства, в том числе, и импровизированные, российские захватчики пытаются перебраться через реку Оскол в Харьковской области и накопить там свои силы для дальнейших атак. Действуют оккупанты малыми группами и, преимущественно, - ночью.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" майор Виктор Трегубов, пишет Армия.Inform, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне постоянно, особенно ночью, пытаются пересечь Оскол на тех или иных плавсредствах, которые могут тянуть на себе от пяти до 10 человек. Это различные типы надувных, моторных и других лодок. Как только они это делают, то пытаются где-то в лесопосадке засесть и ждать новую группу, пока их там не наберется какое-то количество",- рассказал спикер.

Трегубов рассказал, что украинские ахисники с помощью fpv-дронов и сбросов не дают оккупантам возможности переправиться через реку.

"Они их ловят и просто разносят с неба. Но кого-то ловят, а кого-то меньше ловят. Именно поэтому та зона, в которой они любят переправляться больше всего, она является зоной постоянных боев. Но это не такие бои, как, например, под тем же Покровском. Это совсем другая интенсивность, совсем другие масштабы, но это действительно попытка малых групп проникнуть за реку, чтобы там уже создавать украинцам неприятности", - добавил спикер.

