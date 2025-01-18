РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9678 посетителей онлайн
Новости
3 341 67

Россияне угрожают студентам на оккупированных территориях штрафами за неявку в "военкоматы", - Центр нацсопротивления

Окупанти погрожують студентам штрафами за неявку в

На временно оккупированных территориях россияне разворачивают мобилизационные процессы на срочную службу.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"В частности, представители фейковых военкоматов обходят учебные заведения на ВОТ, где угрожают студентам последних курсов штрафами до 200 тыс. рублей за отказ проходить срочную службу в операционной армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии средств враг обещает привлечь отказников к обязательным принудительным работам на нужды армии РФ в течение двух лет.

"Подчеркиваем, что международное право запрещает привлечение жителей оккупированных территорий к обслуживанию вражеской армии или вербовки людей в ее состав", - добавили в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль пытается восполнить кадровый дефицит оккупационных администраций "ветеранами СВО", - ЦНС

Автор: 

оккупация (10267) студенты (683) Центр национального сопротивления (597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Той хто не хоче воювати за Україну- воюватиме за РФ.
Все просто.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:20 Ответить
+12
Так в них немає бусифікації ,а якщо була б, то наш гівномарафон про неї розповідав би цілодобово.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:35 Ответить
+10
Так у нас тоже самое уже сделали! Или это другое?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Той хто не хоче воювати за Україну- воюватиме за РФ.
Все просто.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:20 Ответить
З чого такі висновки? Людина може вже воювати за Україну (або відвоювала своє), але мати свою точку зору стосовно різний подій
показать весь комментарий
18.01.2025 20:59 Ответить
І твоя точка зору тут відома всім.
Ждун звичайний.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:02 Ответить
Мені один ухилянт тут, на форумі, прямо сказав що чекає кацапів і піде воювати в армію рф.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:59 Ответить
воюй за тоталітаризм та диктатуру зеленського, щоб... ..
показать весь комментарий
18.01.2025 20:42 Ответить
А до війни ти називав зелю диктатором ,чи голосував за нього?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:45 Ответить
А ти вже воюєш за Україну ?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:42 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 20:50 Ответить
Ну і молодець .
показать весь комментарий
18.01.2025 20:55 Ответить
А хочеш і собі таке, куплене кров'ю і здоров'ям?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:17 Ответить
Той хто не хоче воювати за жирні дупи політиків, не воюватиме за них незалежно від країни.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:02 Ответить
Нажаль, багато людей прокинулися вже в окупації... Як це було з моїми друзями. І в них дуже багато запитань
показать весь комментарий
18.01.2025 21:03 Ответить
Типу, ;навіщо я голосував за ЗЕ?;?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:04 Ответить
А що, у нас готували до війни та евакуювали з небезпечних напрямків прихильників Порошенка? Це де така радість була? В окупації опинилися всі і не по своїй провині і не всі вижили. А вам би рота прикрити. Ви ще тут типу іноді на жалість тисните - та після вашого постійного хамства, погроз та дурості до вас ніяких почуттів немає. Таке враження, що ви любите себе одного і більше нікого і воюєте сам за себе, а всі інші - лайно. От таким як ви я ніколи не доначу, тільки своїм побратимам та тільки кого гарно знаю. Бо це вже проходили - після війни ще військові будуть між собою розбиратися - одні, хто спритний, підуть в політику, інші будуть розповідати - "я воєвал - я в рот @бал!". Це теж ми вже проходили
показать весь комментарий
18.01.2025 21:12 Ответить
В ;шторм z; донатиш?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:16 Ответить
"Наголошуємо, що міжнародне право забороняє залучення мешканців окупованих територій до обслуговування ворожої армії чи вербування людей до її складу", - додали в ЦНС

Ну то забороніть!
Хай начуваються!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:21 Ответить
І там вони навіть і не спробують бикувати з каца...ю, як у нас з ТЦК і поліцією!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:24 Ответить
Щей як спробують. У Росії від армійки косять ще більше ніж у нас.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:25 Ответить
Тому і платять за підписання контракту по 3 млн дерев'яних, бо не можуть з 140 млн рфії+Крим+Донбас+частина Херсонської і запорізької областей назбирати стільки, скільки 30 млн Україна
показать весь комментарий
18.01.2025 21:04 Ответить
Це факти відомо всім хто хоть трохи щось чув про рашкованську армію. Косили массовой під час афгану, чечні і косять тут. Верхній Лапс у 22 підтвердить.

І саме тому вони стали платити величезні бабло за контракт, щоб уникнути того трешу...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:07 Ответить
Звідки тобі відомо? Ну ,звісно,знаєш-ти ж навіть назву московії з великої літери пишеш.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:49 Ответить
Мабуть він пише згідно з правил українського правопису
показать весь комментарий
18.01.2025 21:01 Ответить
Ти дебіл, великі букви ставить автокорректор автоматично.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:05 Ответить
Не ***** дегенерате,дебіла ти у дзеркалі бачиш щодня.Помилки у решті твого висеру автокоректор чомусь не виправив
показать весь комментарий
18.01.2025 21:23 Ответить
А ну постривай.
ТОТ не рашка.
Ферштейн?
Це трьох лайкнувших тобі стосується-

Вал Кочин 16671b7d

Georg Lotar Georg Lotar aaed7fc0

Creyda Gibson b393c78a
показать весь комментарий
18.01.2025 20:56 Ответить
Окупована рашкою де тимчасово діють закони рашки.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:03 Ответить
Знов так званий "ЦНС " сплутав строкову службу з мобілізацією ,
показать весь комментарий
18.01.2025 20:32 Ответить
В рашці -контрактники ,а в Україні -мобілізовані ,
показать весь комментарий
18.01.2025 20:33 Ответить
Так в них немає бусифікації ,а якщо була б, то наш гівномарафон про неї розповідав би цілодобово.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:35 Ответить
Так і підори, не захищаються, вони напали!!! та прийшли вбивати!, ґвалтувати та грабувати!, до речі не тільки мою, ай твою родину ТАКОЖ!!! а в нас для цього, для Захисту УСЬОГО!!!!!! виявляється, доводиться в бусики заганяти! так про Що розмова ???(
показать весь комментарий
18.01.2025 20:50 Ответить
Бо дебіли ніяк не зрозуміють що життя людини саме цінне, хочете щоб люди ризикували життям, платіть бабло. І велике бабло. Голодупий патріотизм у 21 столітті не працює.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:10 Ответить
Люди, насамперед!, захищають Свою Родину!, якщо ви, не дебіл, Цього ще й досі не зрозуміли.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:46 Ответить
Хамло! Що не так . За себе спочатку відповіси.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:50 Ответить
Ще й як бикували та втікали, але там схаменулись та кинули ідею примусової мобілізації та почали розвивати ідею на добровольчих засадах. Але наші все шкірялись починаючи з гумору про шашлики в травні, про совок у сусідів, про чмонь у лавах окупантів, про м'ясний фарш і про все інше, та оком не встигли моргнути, як наші "слуги" та військові почали розвивати вглиб і в шир всю цю ганьбу та перетворювати країну на табір.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:51 Ответить
Зелені здається це скопіювали.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:24 Ответить
Так в нас навпаки взагалі скасували строкову службу ,то ж зєлін елєкторат ,для чого їм якась строкова служба.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:37 Ответить
Так у нас тоже самое уже сделали! Или это другое?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:43 Ответить
Ставите на воинский учет москалей на москальских территориях?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:53 Ответить
Вам як завжди - "какая разніца"
показать весь комментарий
19.01.2025 12:22 Ответить
До речі ,згадав ,той самий "цнс " вже писав про кацапських дизертирів ,,вони що підписують контракт ,щоб потім дизертирувати ?,не бачу логіки .
показать весь комментарий
18.01.2025 20:47 Ответить
То есть. Кацапы по умолчанию считают что все счастливы их приходу и рады воевать за них. Типа кароче провели референдум и все счастливы. Типа новые регионы.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:48 Ответить
Відверто кажучи, отим "студентам на окупованих територіях" так і треба. Який ідіот в таких умовах ще вступає у якісь "вузи" тощо. По усьому видать, що папаші і мамаші тих студентів як мінімум "какая разніца", а як максимум - кацапські ждунчики. То чого ми маємо за них переживати? Якщо вже бочку котимо на "ухилянтів" з вільної території - то оці "студенти" з ТОТ хто? Кацапські запроданці. Хоча юнаків і шкода - чисто по людськи - вони ж не винні, що батьки в них дебіли.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:03 Ответить
Це типу як у сраліна, попадання у полон прирівняної до державної зради?
Мдеее....
показать весь комментарий
18.01.2025 21:13 Ответить
Вони не у полоні. І вибір в них, а особливо у їхніх батьків був і є.
Це не державна зрада, вони не присягали Україні - але це колабораціонізм - так чи інакше - співпраця з окупантом.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:58 Ответить
До речі - студенти хрін з ним - а військовозобов'язані на Донбасі, різні там шахтарі-фермери-робітники-торговці - хіба вони не "ухилянти"? Адже вони такі ж громадяни України - чи не так? І в кайданках не сидять.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:01 Ответить
Взагалі-то вони неповнолітні. Вони не мають права повністю розпоряджатися своїм життям. Співробітників "Енергоатому" вже зробили зрадниками заочно, пори те, що людей просто здали разом зі станцією - вони прокинулися вже в окупації, а хто був на зміні на АЕС не мали права покидати робочі місця, бо не відомо чим би це закінчилося для станції і всіх нас. Але БФД (бойові форумні діди) вже все вирішили. Вирок винесено. Чекаємо на "розстрільну команду". Добре сидіти і п@здіти з небезпечного місця і надавати поради
показать весь комментарий
18.01.2025 21:27 Ответить
По-перше, ніяких порад я не даю. По-друге, треба бути реалістами - я немало часу провів на Донбасі до війни і запевняю Вас - українством там і не пахло (за дуже невеликим виключенням). Якщо Ви не сфокусувалися то звертаю увагу - я більше написав про їхніх батьків. Дітей завжди шкода. Але в дописі зазначено: погрожують студентам останніх курсів. Це вже не неповновнолітні.
А з приводу зрадники-незрадники - до війни на Донбасі проживало близько 6 млн. Грубо половина - чоловіки - 3 млн. Грубо половина - можуть воювати - хай 1 млн. І де ці "громадяни України"? За неперевіреними даними вже десятки тисяч, якщо не сотні, воюють на стороні рашистів. То якого хріна треба за них переживати!? Бидло без роду і племені, якому все одно за кого воювати? І не треба тут базікати про те, що їх примусили.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:55 Ответить
Зрозуміло. А я саме на дітях сфокусуфався. На рахунок "українством там і не пахло" - теж погоджуюсь... Бо приймав участь в обороні Дебальцево і так об'їхав пів Донбасу (сектор "А", сектор "С"). Стосовно статистики скільки там воює - не знаю
показать весь комментарий
18.01.2025 23:19 Ответить
Співробітники ЗАЕС і "студенти старших курсів вишів на ТОТ" - не дуже підходяще порівняння. Щодо спіробітників ЗАЕС - згодний з Вами.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:05 Ответить
Хорошо что у нас не так🥴
показать весь комментарий
18.01.2025 21:16 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 21:33 Ответить
Кто еще хочет подписывать мирный договор с кацапами?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:55 Ответить
Щось мені тут в бік штовхають і підказують, що тут, серед форумчан, немає людей, які мають право підписувати якісь міжнародні документи від імені держави. Максимум - можемо потриндіти трохи, пару випустити
показать весь комментарий
18.01.2025 23:22 Ответить
Вісник ворожих новин. росія те, росія се. цитування патрушева, пескова. Нахера? В них немає свої інформаційних сайтів. Таке відчуття що темники хтось переплутав.
показать весь комментарий
19.01.2025 00:56 Ответить
 
 