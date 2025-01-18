Россияне угрожают студентам на оккупированных территориях штрафами за неявку в "военкоматы", - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне разворачивают мобилизационные процессы на срочную службу.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"В частности, представители фейковых военкоматов обходят учебные заведения на ВОТ, где угрожают студентам последних курсов штрафами до 200 тыс. рублей за отказ проходить срочную службу в операционной армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии средств враг обещает привлечь отказников к обязательным принудительным работам на нужды армии РФ в течение двух лет.

"Подчеркиваем, что международное право запрещает привлечение жителей оккупированных территорий к обслуживанию вражеской армии или вербовки людей в ее состав", - добавили в ЦНС.

