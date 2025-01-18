Россияне угрожают студентам на оккупированных территориях штрафами за неявку в "военкоматы", - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях россияне разворачивают мобилизационные процессы на срочную службу.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"В частности, представители фейковых военкоматов обходят учебные заведения на ВОТ, где угрожают студентам последних курсов штрафами до 200 тыс. рублей за отказ проходить срочную службу в операционной армии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при отсутствии средств враг обещает привлечь отказников к обязательным принудительным работам на нужды армии РФ в течение двух лет.
"Подчеркиваем, что международное право запрещает привлечение жителей оккупированных территорий к обслуживанию вражеской армии или вербовки людей в ее состав", - добавили в ЦНС.
Все просто.
Ждун звичайний.
Ну то забороніть!
Хай начуваються!
І саме тому вони стали платити величезні бабло за контракт, щоб уникнути того трешу...
ТОТ не рашка.
Ферштейн?
Це трьох лайкнувших тобі стосується-
Вал Кочин 16671b7d
Georg Lotar Georg Lotar aaed7fc0
Creyda Gibson b393c78a
Мдеее....
Це не державна зрада, вони не присягали Україні - але це колабораціонізм - так чи інакше - співпраця з окупантом.
А з приводу зрадники-незрадники - до війни на Донбасі проживало близько 6 млн. Грубо половина - чоловіки - 3 млн. Грубо половина - можуть воювати - хай 1 млн. І де ці "громадяни України"? За неперевіреними даними вже десятки тисяч, якщо не сотні, воюють на стороні рашистів. То якого хріна треба за них переживати!? Бидло без роду і племені, якому все одно за кого воювати? І не треба тут базікати про те, що їх примусили.