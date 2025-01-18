Наезд на двух девушек на пешеходном переходе в Виннице: водителя заключили под стражу без определения залога. ВИДЕО+ФОТО
В субботу, 18 января, в Виннице суд избрал меру пресечения 22-летнему водителю, который на большой скорости сбил на пешеходном переходе двух 19-летних девушек. Его взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что водитель во время управления автомобилем Mercedes, пересекая сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу движения общественного транспорта, в результате чего сбил двух девушек.
Ранее сообщалось, что в центре Винницы в четверг, 16 января, 22-летний водитель автомобиля Mercedes на скорости сбил двух 19-летних девушек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про п'яну сволоту, що збили в Броварах чотирьох людей, теж тиша. Начебто звільнили з роботи - оце так "покарання"...
І таких історій - десятки щороку.
Хто це мурло ???
Судячи з відео - якщо виживуть, дівчата каліками можуть залишити. В таких випадках потрібне пожиттєве утримання винуватцем постраждалих.
це типу штати вже так роздули що місця у відділку немає ?