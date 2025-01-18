РУС
Наезд на двух девушек на пешеходном переходе в Виннице: водителя заключили под стражу без определения залога. ВИДЕО+ФОТО

В субботу, 18 января, в Виннице суд избрал меру пресечения 22-летнему водителю, который на большой скорости сбил на пешеходном переходе двух 19-летних девушек. Его взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения", - говорится в сообщении.

водія, який скоїв ДТП у Вінниці, взяли під варту без визначення застави

Следователи установили, что водитель во время управления автомобилем Mercedes, пересекая сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу движения общественного транспорта, в результате чего сбил двух девушек.

водія, який скоїв ДТП у Вінниці, взяли під варту без визначення застави

Ранее сообщалось, что в центре Винницы в четверг, 16 января, 22-летний водитель автомобиля Mercedes на скорости сбил двух 19-летних девушек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

Смотрите также: В Виннице 22-летний водитель Mersedes сбил двух девушек на пешеходном переходе: его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Винница (744) Винницкая область (1083) ДТП (7732) Нацполиция (16713) мера пресечения (504)
+17
Кінчений уйобок багатих батьків якого відмажуть.
18.01.2025 21:00 Ответить
+14
Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення", - йдеться у повідомленні, не дуже жорстко за скалічєні життя, якщо дай Бог виживуть?
18.01.2025 21:05 Ответить
+12
А прізвище, його статус - це тайна?
Хто це мурло ???
18.01.2025 21:08 Ответить
Кінчений уйобок багатих батьків якого відмажуть.
18.01.2025 21:00 Ответить
як?
18.01.2025 22:15 Ответить
Як завжди.
18.01.2025 22:37 Ответить
тобто пердь в калюжу, злив зараховано.
18.01.2025 22:38 Ответить
Дивись на світ реально скільки таких випадків було. І здається що то ти перднув в калюжу.
18.01.2025 22:51 Ответить
скільки,, чи тільки повітря портити можеш?
19.01.2025 05:51 Ответить
Сволота Тандир досі не за гратами.
Про п'яну сволоту, що збили в Броварах чотирьох людей, теж тиша. Начебто звільнили з роботи - оце так "покарання"...
І таких історій - десятки щороку.
19.01.2025 09:16 Ответить
якщо ти уважно слідкуєш, то тандир під вартою, а справу ніби ще в суд не передали і повір, буде сидіти реально. про те що в Броварах збив чотирьох людей, то з роботи звільнили, бо він в СІЗО знаходиться. я розумію, що зрада зараз в тренді, але є межі.
19.01.2025 09:29 Ответить
Зрада чи не зрада, але покидьки дійсно регулярно уникають покарання.
19.01.2025 10:44 Ответить
справа в тому, що до КК внесли зміни і, якщо ДТП вчинено в стані алкогольного сп'яніння, а у Тандира так, хоч воно і намагалось ухилитись від освідчення, і у того дебіла в Броварах, то суд назначає тільки реальну міру покараня і не поширюється УДО і не дають умовно, як могло бути колись, тому отой триндіж про порєшають це тільки для зрадо..бства.
19.01.2025 09:35 Ответить
Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення", - йдеться у повідомленні, не дуже жорстко за скалічєні життя, якщо дай Бог виживуть?
18.01.2025 21:05 Ответить
А прізвище, його статус - це тайна?
Хто це мурло ???
18.01.2025 21:08 Ответить
погугли
18.01.2025 21:24 Ответить
https://vinnychany.info/vinnytsia/taiemnyche-dtp-de-postrazhdalo-dvi-19-richni-divchyny-vidomyj-vodij-iz-tsikavymy-zv-iazkamy/?fbclid=IwY2xjawH5dPxleHRuA2FlbQIxMAABHbi01G_UO07jPv1qGYptff2XDK0Lzj-kKOKjg9o3MRrMNVEl4tGsV8SaSA_aem_bhWhngTnb8i0aiGzIC5ZBQБатько друг Гнойчсмана. ВІнницька бидлотінь
19.01.2025 08:05 Ответить
за таке треба пожиттєво садити
18.01.2025 21:08 Ответить
А де грошове відшкодування? В нас медицина небезоплатна! То Безкуту тільки лікують у Кирилівській за держкошти.

Судячи з відео - якщо виживуть, дівчата каліками можуть залишити. В таких випадках потрібне пожиттєве утримання винуватцем постраждалих.
18.01.2025 21:38 Ответить
у Китаї таке законодавство якщо скалічив за кермом когось то утримуєш до кінця життя.
18.01.2025 21:52 Ответить
і у нас таке, якщо ти не вкурсі.
18.01.2025 22:16 Ответить
можна посилання на закон, про довічне утримання потерпілого
18.01.2025 22:31 Ответить
Цивільний кодекс України
18.01.2025 22:41 Ответить
ну так так хтось тут просто сплутав договір з вироком
18.01.2025 22:52 Ответить
хтось тут поняття не має про, що говорить і пише, але таке буває, а консультації платні.
19.01.2025 05:52 Ответить
Все бидло має бути страчене. Чим раніше, тим краще.
18.01.2025 21:52 Ответить
починай страчувати, а хто визначати буде де бидло, а де ні?
18.01.2025 22:17 Ответить
Факти. З ними не можна сперечатися.
18.01.2025 22:27 Ответить
а не думаєш, що твоя якась дія може в голові якогось ідіота стати фактом, щоб назвати тебе бидлом із відповідними наслідками?
18.01.2025 22:43 Ответить
We have different kinds of idiots here in US, but also a truly free society. So, I'm not afraid of the scenario you are describing. I'll let you worry about it.
18.01.2025 23:06 Ответить
нащо у залі суду 5 мусорят ?
це типу штати вже так роздули що місця у відділку немає ?
18.01.2025 21:54 Ответить
Цей виродок не цікавить хай гниє! А що з дівчатами наразі хтось знає?
18.01.2025 22:07 Ответить
"... без визначення розміру застави..." = без можливості внесення застави?
19.01.2025 03:45 Ответить
Батько цього лайна давнвй дружбан Гнойсмана. Відмажуть. Потянуть, проплатяь і відмажуть. Вже не раз бачили.
19.01.2025 08:07 Ответить
ці гади придумали спосіб відмазки. Водій скаже, що йому стало погано за кермом, і він збив дівчат. Голова закрутилася чи ще щось... Тільки суд Лінча.
19.01.2025 09:50 Ответить
 
 