Наезд на двух девушек на пешеходном переходе в Виннице: водителя заключили под стражу без определения залога. ВИДЕО+ФОТО

В субботу, 18 января, в Виннице суд избрал меру пресечения 22-летнему водителю, который на большой скорости сбил на пешеходном переходе двух 19-летних девушек. Его взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что водитель во время управления автомобилем Mercedes, пересекая сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу движения общественного транспорта, в результате чего сбил двух девушек.

Ранее сообщалось, что в центре Винницы в четверг, 16 января, 22-летний водитель автомобиля Mercedes на скорости сбил двух 19-летних девушек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

