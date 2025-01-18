Лидер ультраправых Австрии Кикль об обвинениях в пророссийскости: Нет понятия "близость к России", есть близость к нейтралитету
Лидер австрийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль отрицает свою близость к России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил на новогоднем собрании партии.
Относительно близости его партии к РФ, что часто отмечают эксперты и другие партии, Кикль ответил "Нет такого понятия, как близость к России, а есть близость к нейтралитету".
Относительно войны в Украине он заявил, что партия выступает за "прекращение бессмысленного кровопролития".
Кроме того, Кикль заверил, что партия не будет настаивать на выходе Австрии из Евросоюза. Его критика Брюсселя касалась того, что ЕС должен войти в фазу "саморефлексии" в интересах экономики вместо нынешней "самоуверенности".
"Ни один член Партии свободы не хочет покидать Европейский Союз", - подчеркнул Кикль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
потрібно гнати під три чорти таких політиків….
Не було, не було, і на тобі....
Прямо, як у лєніна/сраліна?!
p.s. Там тількі на рожу подивишся, одразу все зрозуміло - "підар за викликом та покликом".
Герберт Кікль дуже бажає окупацію німеччини моськовією…
https://youtu.be/w_XJkeJASWM?si=OJRFHXLh1DmqbxvS
Політика Відня стосовно вирішення українських проблем набула актуальності напередодні Першої світової війни у https://uk.wikipedia.org/wiki/1913 1913-https://uk.wikipedia.org/wiki/1914 1914 роках. Саме тоді високопосадовці імперії радилися з українськими політиками, зокрема з Олесницьким, щодо перспектив українського руху як у межах імперії, так і на українських територіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії. Велика роль в організації українців відводилася митрополиту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Андреєві Шептицькому, який ще в серпні 1914 р. надіслав міністерству закордонних справ листа, в якому пропонував план можливої державної організації українських земель. Зокрема, згідно з планами Шептицького, на чолі держави мав стати гетьман України з імператорської родини Австро-Угорщини. Оскільки у https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 році Вільгельма Габсбурга вже розглядали як кандидата на булаву, Олесницький наполегливо радив познайомити Шептицького з ним. Зустріч митрополита з Вільгельмом відбулася у жовтні 1917 р., коли Шептицький повернувся із заслання в Росії.
Привід для арешту з'явився, коли агент французької розвідки капітан Пеліс'є мав зустріч у Відні з Вільгельмом Габсбургом. Ймовірно, французи сподівалися налагодити через нього стосунки з українським рухом опору в самій Україні й зокрема з представником ОУН в еміграції Романом Новосадом. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 серпня 1947 року Вільгельма Габсбурга разом із Новосадом було заарештовано радянською секретною службою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8 СМЕРШ і перепроваджено до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8 Карлсбадської тюрми, де велося попереднє слідство. Йому інкримінували шпигунську діяльність із західними державами, союзниками СРСР по антигітлерівській коаліції, та звинувачували в зв'язках з ОУН.
Наприкінці листопада 1947 року Вільгельма Габсбурга перевели до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0 Лук'янівської тюрми Києва, де тривало слідство. Протягом півроку його щоденно допитували, переважно вночі, вимагаючи зізнатися в контактах з оунівським підпіллям та західними розвідками
Умови утримання в тюрмі та брак медичного догляду призвели до захворювання Габсбурга на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7 туберкульоз. Він хворів вже давно, втім тюремний лікар нічого іншого, крім захворювання серця, не згадувала в історії хвороби. Свідоцтво про смерть проте вказує на двосторонній туберкульоз, від якого він помер о 3-й годині ночі https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 року в тюремній лікарні. Не збереглося навіть відомостей про місце його захоронення - ймовірно, його поховали десь біля огорожі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Лук'янівського цвинтаря Києва без будь-яких позначень місцезнаходження тіла. З огляду на засекреченість обставин смерті Габсбурга-Вишиваного ця історія рясніла легендами, аж поки справжні документи не пролили світло на правдивий перебіг подій.
Нейтралитет - это когда ты вообще не высказываешься по теме или высказываешься нейтрально - ни вашим ни нашим. Например на вопрос о помощи Австрии Украине ты говоришь что вопрос решает правительство и ты не занимаешься этим вопросом. Если жы ты транслируешь нарративы агрессора то увы и ах ты путинская подстилка и надлежит проверить как кремль платит тебе за лоббирование его интересов.