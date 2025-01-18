Лидер ультраправых Австрии Кикль об обвинениях в пророссийскости: Нет понятия "близость к России", есть близость к нейтралитету

Лидер австрийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль отрицает свою близость к России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил на новогоднем собрании партии.

Относительно близости его партии к РФ, что часто отмечают эксперты и другие партии, Кикль ответил "Нет такого понятия, как близость к России, а есть близость к нейтралитету".

Относительно войны в Украине он заявил, что партия выступает за "прекращение бессмысленного кровопролития".

Также читайте: Канцлер Австрии Негаммер идет в отставку после провала переговоров по созданию коалиционного правительства

Кроме того, Кикль заверил, что партия не будет настаивать на выходе Австрии из Евросоюза. Его критика Брюсселя касалась того, что ЕС должен войти в фазу "саморефлексии" в интересах экономики вместо нынешней "самоуверенности".

"Ни один член Партии свободы не хочет покидать Европейский Союз", - подчеркнул Кикль.

Читайте также: Почти 83 тыс. граждан Украины получили статус временной защиты в Австрии, - МинЕд