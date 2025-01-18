РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9819 посетителей онлайн
Новости
2 554 42

Лидер ультраправых Австрии Кикль об обвинениях в пророссийскости: Нет понятия "близость к России", есть близость к нейтралитету

Герберт Кікль заперечує свою проросійськість

Лидер австрийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль отрицает свою близость к России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил на новогоднем собрании партии.

Относительно близости его партии к РФ, что часто отмечают эксперты и другие партии, Кикль ответил "Нет такого понятия, как близость к России, а есть близость к нейтралитету".

Относительно войны в Украине он заявил, что партия выступает за "прекращение бессмысленного кровопролития".

Также читайте: Канцлер Австрии Негаммер идет в отставку после провала переговоров по созданию коалиционного правительства

Кроме того, Кикль заверил, что партия не будет настаивать на выходе Австрии из Евросоюза. Его критика Брюсселя касалась того, что ЕС должен войти в фазу "саморефлексии" в интересах экономики вместо нынешней "самоуверенности".

"Ни один член Партии свободы не хочет покидать Европейский Союз", - подчеркнул Кикль.

Читайте также: Почти 83 тыс. граждан Украины получили статус временной защиты в Австрии, - МинЕд

Автор: 

Австрия (845) россия (96953)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Если ты называешь черное белым то ты уже встал на сторону зла. ******* очкастый.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:09 Ответить
+7
Це ще одна кацаська шльондра.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:11 Ответить
+5
Негідник. За його логікою має бути нейтралітет до зґвалтування, розбещення дітей, інцесту тощо.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну дужа близкість, якщо можливо рузькій пашпорт у кишені.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:06 Ответить
Если ты называешь черное белым то ты уже встал на сторону зла. ******* очкастый.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:09 Ответить
однією ср*кою на два стільці чи не все так однозначно…..

потрібно гнати під три чорти таких політиків….
показать весь комментарий
18.01.2025 21:10 Ответить
Це ще одна кацаська шльондра.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:11 Ответить
А звідки Зін, гроші, на таку медійну розкрутку оцієї партейки з НІЧОГО?
Не було, не було, і на тобі....
Прямо, як у лєніна/сраліна?!
показать весь комментарий
18.01.2025 21:12 Ответить
Да уже потрібно говорити про близькість не тільки до розії а і близькість до північної кореї яка обстрілює балістичними ракетами Київ. До речі московський режим на переговорах зі США підписувала договір про заборону на баістичні ракети середньої дальності. Як бачим московський режим поводив куем американцям по губах і сралв на всі домовленості. Які ще ви хочете угоди підписати з московським режимом? Чи вам не надоїло стрибати по граблям
показать весь комментарий
18.01.2025 21:15 Ответить
Кста, из договора о ракетах средней дальности сдрыснул трампон.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:33 Ответить
Тампон розірвав офіційно угоду. Тому що ***** до цього її і не збиралось виконувати.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:50 Ответить
А откуда трампон мог это знать? )))
показать весь комментарий
18.01.2025 22:25 Ответить
Ти приколюєся? Да всі це знали тільки робили вигляд що все нормально. Всі ці угоди тільки для преси. Справжні ж договорняки роблять тет-а-тет.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:50 Ответить
А хто заключил этот договорняк?
показать весь комментарий
19.01.2025 00:25 Ответить
И когда?
показать весь комментарий
19.01.2025 00:27 Ответить
....є близкість до мацкальської каси
показать весь комментарий
18.01.2025 21:15 Ответить
Пропагандистська машина СССР працювала потужно завдяки вливанню великих грошей в її організацію і роботу. Росія є правонаступницею цієї машини пропаганди і успішно продовжує працювати в тих самих мережах, купуючи, вербуючи і заманюючи в свої сіті падких на гроші
показать весь комментарий
18.01.2025 21:23 Ответить
Як він ловко перевів стрілки
показать весь комментарий
18.01.2025 21:31 Ответить
Він мабуть хоче запрошення на парад 9 травня і на шару там напитись
показать весь комментарий
18.01.2025 23:11 Ответить
Немає такого поняття "близькість до нейтралітету", є "кремлівська шльондра".
p.s. Там тількі на рожу подивишся, одразу все зрозуміло - "підар за викликом та покликом".
показать весь комментарий
18.01.2025 21:37 Ответить
кикль!!! Весь твой "нейтралитет" закончится с хером ботаксного педофила в жопе, спроси у фицо и орбана...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:38 Ответить
Нейтралітет не передбачає заборону на допомогу одній стороні і допомогу іншій, закупівлями газу і інших енергоносіїв. Так що це не нейтралітет, а сама натуральна проросійська позиція.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:49 Ответить
По паяльнику видно дууууже ******** ********** грошики
показать весь комментарий
18.01.2025 21:50 Ответить
Якщо ти стоїш поруч із бандитом і ґвалтівником і говориш про нейтральність - то ти співучасник.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:04 Ответить
Негідник. За його логікою має бути нейтралітет до зґвалтування, розбещення дітей, інцесту тощо.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:10 Ответить
Так, негідник. А він в курсі що кацапи творять в Україні? Які новини він слухає?
показать весь комментарий
18.01.2025 23:09 Ответить
Є підтримка його партією нацистських ідей моськовії. Де протидія окупації нацистами - є "безглуздим кровопролиттям".
Герберт Кікль дуже бажає окупацію німеччини моськовією…
показать весь комментарий
18.01.2025 22:22 Ответить
у 1938 цей нейтралітет закінчився для Австрії тріумфом Гітлера, аншлюсом і втратою незалежнлсті
показать весь комментарий
18.01.2025 22:22 Ответить
Та да ,німецька нейтральність в кремлівські ворота ...схожа на ідіотизм ,який через три чотири роки , вильється у переляк ,від війни на теріторії Німеччині ....
показать весь комментарий
18.01.2025 22:33 Ответить
Нейтралітет?У нас це називається "як гімно в ополонці".А якщо ти "нейтральний",то завали хлєбало і сиди тихенько,поки по цьому хлєбалу не прилетіло.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:41 Ответить
Внук последнего императора Австро-Венгрии и глава дома Габсбургов Карл фон Габсбург сделал резонансное заявление, призвав к ликвидации россии.

https://youtu.be/w_XJkeJASWM?si=OJRFHXLh1DmqbxvS
показать весь комментарий
18.01.2025 23:06 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 23:39 Ответить
Не дивився, але подобається саме ціль бажання.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:54 Ответить
Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбург-Лотаринзький (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Wilhelm Franz Joseph Karl von Habsburg-Lothringen; https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1895 1895, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0 Пула, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F Австрійське Примор'я, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщина, нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Істрійська жупанія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія - https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР), також відомий як Вільгельм Франц Австрійський та Васи́ль Виши́ваний - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 австрійський ерцгерцог із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8 династії Габсбургів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82 поет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96 Легіону Українських січових стрільців. Вільгельм Габсбург знаний в Україні як Василь Вишиваний, під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни. Його вважали одним з неофіційних претендентів на український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) трон у разі утворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічного ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України.
показать весь комментарий
19.01.2025 09:02 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Guzhkowsky,_Sheptytskyj,_Habsburg.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 Гужковський Казимир, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Андрей (Шептицький) та Вільгельм Габсбург. Січень 1918 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Habsburg,_Sheptytskyj,_Guzhkowskyj_2.jpg Справа наліво: Вільгельм Габсбург, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Андрей Шептицький, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 Казимир Гужковський

Політика Відня стосовно вирішення українських проблем набула актуальності напередодні Першої світової війни у https://uk.wikipedia.org/wiki/1913 1913-https://uk.wikipedia.org/wiki/1914 1914 роках. Саме тоді високопосадовці імперії радилися з українськими політиками, зокрема з Олесницьким, щодо перспектив українського руху як у межах імперії, так і на українських територіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії. Велика роль в організації українців відводилася митрополиту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Андреєві Шептицькому, який ще в серпні 1914 р. надіслав міністерству закордонних справ листа, в якому пропонував план можливої державної організації українських земель. Зокрема, згідно з планами Шептицького, на чолі держави мав стати гетьман України з імператорської родини Австро-Угорщини. Оскільки у https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 році Вільгельма Габсбурга вже розглядали як кандидата на булаву, Олесницький наполегливо радив познайомити Шептицького з ним. Зустріч митрополита з Вільгельмом відбулася у жовтні 1917 р., коли Шептицький повернувся із заслання в Росії.
показать весь комментарий
19.01.2025 12:22 Ответить
За законами Австро-Угорщини кожен член імператорської сім'ї по досягненні 21-річного віку автоматично ставав членом сенату країни. Таким чином у https://uk.wikipedia.org/wiki/1916 1916 році Вільгельм став членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламенту і налагодив там контакти з українськими депутатами, зокрема з головою Української Парламентарної Репрезентації - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD Євгеном Петрушевичем. Для українських політиків у Відні підтримка члена імператорської сім'ї виявилась справжнім благословенням. За протекції архікнязя вдалося призначити міністром охорони здоров'я країни - українця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Івана Горбачевського.
показать весь комментарий
19.01.2025 12:25 Ответить
Вже після закінчення війни, під час окупації Відня в https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944-1947 роках радянськими військами, сталінська розвідка вела таємне стеження за ним.

Привід для арешту з'явився, коли агент французької розвідки капітан Пеліс'є мав зустріч у Відні з Вільгельмом Габсбургом. Ймовірно, французи сподівалися налагодити через нього стосунки з українським рухом опору в самій Україні й зокрема з представником ОУН в еміграції Романом Новосадом. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 серпня 1947 року Вільгельма Габсбурга разом із Новосадом було заарештовано радянською секретною службою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8 СМЕРШ і перепроваджено до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8 Карлсбадської тюрми, де велося попереднє слідство. Йому інкримінували шпигунську діяльність із західними державами, союзниками СРСР по антигітлерівській коаліції, та звинувачували в зв'язках з ОУН.
Наприкінці листопада 1947 року Вільгельма Габсбурга перевели до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0 Лук'янівської тюрми Києва, де тривало слідство. Протягом півроку його щоденно допитували, переважно вночі, вимагаючи зізнатися в контактах з оунівським підпіллям та західними розвідками
Умови утримання в тюрмі та брак медичного догляду призвели до захворювання Габсбурга на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7 туберкульоз. Він хворів вже давно, втім тюремний лікар нічого іншого, крім захворювання серця, не згадувала в історії хвороби. Свідоцтво про смерть проте вказує на двосторонній туберкульоз, від якого він помер о 3-й годині ночі https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 року в тюремній лікарні. Не збереглося навіть відомостей про місце його захоронення - ймовірно, його поховали десь біля огорожі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Лук'янівського цвинтаря Києва без будь-яких позначень місцезнаходження тіла. З огляду на засекреченість обставин смерті Габсбурга-Вишиваного ця історія рясніла легендами, аж поки справжні документи не пролили світло на правдивий перебіг подій.
показать весь комментарий
19.01.2025 12:32 Ответить
‼️‼️‼️За непевними даними одружився з Амалією Вюртембергською або зі співачкою Іванною Шмериковською-Приймою Мав сина на ім'я Франц Піч або просто Франц.
показать весь комментарий
19.01.2025 12:35 Ответить
немає поняття "немає поняття"
показать весь комментарий
18.01.2025 23:42 Ответить
Що таке,,безглузде кровопролиття,, устами хера Кікля? Захист своєї країни безглуздо чи має сенс?
показать весь комментарий
18.01.2025 23:52 Ответить
ти подивись який казковий п.дарасік... а якщо йому аргументують співучасть в злочині і затримають? його нейтралітет стікатиме по його штанішкам
показать весь комментарий
19.01.2025 00:41 Ответить
Кикль,Кнайсль...Это у кацапских шпионов такие труднопроизносимые клички или фамилии?
показать весь комментарий
19.01.2025 03:15 Ответить
У человека мозги забиты враньем кремлевских пропагандистов до степени понимания терминологии. В противном случае он нагло врет
Нейтралитет - это когда ты вообще не высказываешься по теме или высказываешься нейтрально - ни вашим ни нашим. Например на вопрос о помощи Австрии Украине ты говоришь что вопрос решает правительство и ты не занимаешься этим вопросом. Если жы ты транслируешь нарративы агрессора то увы и ах ты путинская подстилка и надлежит проверить как кремль платит тебе за лоббирование его интересов.
показать весь комментарий
19.01.2025 09:08 Ответить
Ага, "я нє такая, я жду трамвая"...
показать весь комментарий
19.01.2025 09:12 Ответить
 
 