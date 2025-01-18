РУС
Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вечером в субботу, 18 января, в Киеве и ряде областей объявили была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили ВС.

"Скоростная цель - на Миргород", - сообщили ВС в 21:42.

"Скоростная цель - на Кривой Рог с северо-востока", - сообщили ВС в 21:43.

В 22.09 в Киеве, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях объявили отбой воздушной тревоги.

