Силы обороны успешно контратаковали на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортиця"
Украинские защитники совершили удачную контратаку на Лиманском направлении.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Виктор Трегубов, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что не может разглашать деталей.
"Мы можем контратаковать, оборона у нас активная. Украинские войска тоже в некоторых местах делают россиянам что-то нехорошее, что заканчивается не только массовыми потерями, но и еще потерями определенной части территории захваченной ими до этого", - сказал спикер.
