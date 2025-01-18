Силы обороны успешно контратаковали на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Украинские защитники совершили удачную контратаку на Лиманском направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Виктор Трегубов, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не может разглашать деталей.

"Мы можем контратаковать, оборона у нас активная. Украинские войска тоже в некоторых местах делают россиянам что-то нехорошее, что заканчивается не только массовыми потерями, но и еще потерями определенной части территории захваченной ими до этого", - сказал спикер.

