Новости
Силы обороны успешно контратаковали на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Сили оборони успішно контратакували на Лиманському напрямку

Украинские защитники совершили удачную контратаку на Лиманском направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Виктор Трегубов, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не может разглашать деталей.

"Мы можем контратаковать, оборона у нас активная. Украинские войска тоже в некоторых местах делают россиянам что-то нехорошее, что заканчивается не только массовыми потерями, но и еще потерями определенной части территории захваченной ими до этого", - сказал спикер.

Также читайте: В ОСГВ "Хортиця" опровергли присутствие россиян в Покровске: бои продолжаются на подступах к агломерации

З'явилося відео з загиблим воїном ЗСУ, над яким знущається орк зі 155-ї бригади морської піхоти. Судячи з усього, зняли його десь на курщині.
18.01.2025 22:20 Ответить
Активна оборона це добре. Все що там орки намалювали на картах із захоплених населених пунктів це купки цегли с 5-10-ма орками сидячих зверху бо в мерзлій землі особо не нариєш окопів під обстрілами. Одна свіжа добре підготовлена бригада за ніч могла б відбити все те що орки захопили за пів року. Тим більше вночі орки сліпі бо тим зекам яких посилають в мясні штурми спец обладнання не видають.
18.01.2025 22:45 Ответить
Звання, посада, де служиш?
19.01.2025 09:02 Ответить
Тягни штовхай.
18.01.2025 23:07 Ответить
 
 