Украина и НАТО будут углублять сотрудничество в сфере научных исследований, - Минобороны

Министерство обороны Украины и Организация по науке и технологиям НАТО (NATO Science and Technology Organization - STO) будут координировать научные исследования в военной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель министра обороны - бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, рассказал, что к этой работе будут привлечены представители научных учреждений, военных высших учебных заведений, а также воинские части и учреждения из структуры Минобороны.

Он добавил, что такие представители военных, образовательных и научных учреждений, в частности, будут формировать совместную программу деятельности и участвовать в заседаниях Совета по науке и технологиям НАТО (STB).

В свою очередь, директор Департамента военного образования и науки Минобороны Владимир Мирненко заявил, что такое сотрудничество - это дополнительная возможность приумножить усилия Украины в сфере безопасности и обороны.

"Опыт украинских ученых в сочетании с современными инновационными подходами специалистов государств-членов НАТО должен дать качественный результат для обоюдного применения в ходе боевых действий",- сказал Мирненко.

Он добавил, что речь идет не только о военно-технической и технологической компонентах, но и в целом о развитии военной науки как системообразующей сферы знаний о законах, характере войны, подготовке вооруженных сил и государства к войне, формах и способах ее ведения.

Справочно

STO - это вспомогательный орган НАТО, созданный для удовлетворения научно-технических потребностей Альянса и государств-партнеров путем обмена научными знаниями, технологических разработок и инноваций.

+3
НАТО дуже потребує бракованих мін

вони просто в АХУ..від інновації
18.01.2025 22:38 Ответить
+2
рєзніков буде по новій розроблять вермахтовські гранати м 39 і по 17 грн за штуку продавать )
18.01.2025 22:45 Ответить
+2
ображаєте ..резніков17грняйцязакіло в Інституті Майбутнього працює - це ПРИКРИТТЯ (пошепки)

там Зірка Смерті гарантована ..а то й дві
18.01.2025 22:47 Ответить
НАТО дуже потребує бракованих мін

вони просто в АХУ..від інновації
18.01.2025 22:38 Ответить
"координуватимуть наукові дослідження у військовій сфері ", а не виробництво.
чи аби ...., хоча б щось ... ?
18.01.2025 22:41 Ответить
та зельоной плісняві пох..головне "великоразумно" насрати словами
18.01.2025 22:43 Ответить
а бабульки такі - "які розумні ..аж страшно " (с)

отримала тисячу від Гниди.. буду за нього голосувати - ніхто так еротично не гундосить.
18.01.2025 22:44 Ответить
Потрібно більше бригадних генералів юстиції - пенсіонерів - інвалідів
18.01.2025 22:44 Ответить
і бажано створити Міністерство Єднання генералів та інвалідів
18.01.2025 22:46 Ответить
рєзніков буде по новій розроблять вермахтовські гранати м 39 і по 17 грн за штуку продавать )
18.01.2025 22:45 Ответить
ображаєте ..резніков17грняйцязакіло в Інституті Майбутнього працює - це ПРИКРИТТЯ (пошепки)

там Зірка Смерті гарантована ..а то й дві
18.01.2025 22:47 Ответить
Буде татарову ятаган з нановолокон вуглецю бо звичайний зі сталі швидко тупиться у відрубані довбешки кадирівців.
18.01.2025 22:53 Ответить
кароче !

я вам дам лопату ..може дві ..кулеба ще пару кг підвезе по 17грн за кіло - поглиБЛЮЙТЕ нах
18.01.2025 22:49 Ответить
Україна та НАТО поглиблюватимуть співпрацю в сфері наукових досліджень, - Міноборони
===============
це зараз саме те чого потребує Україна. Блд,-наукові дослідження! Ще можна поглибити співпрацю у фольклорі.
18.01.2025 22:50 Ответить
до гланд ?
18.01.2025 23:00 Ответить
А ви хоч щось розумієте про наукові дослідження?----------все, чим ви користуєтеся, зроблено після наукових досліджень. І комп'ютери і мобілки і кулькові ручки. В срср цього не розробили, тому що до наукових досліджень було таке саме ставлення, як у вас. Вони фінансувалися по остаточному принципу------на науку майже не виділялося грошей. Я все життя займалася саме науковими дослідженнями. І знаю, що без цього навіть в туалет не сходити----------------бо унітаз--це також наукове дослідження.
19.01.2025 08:15 Ответить
Це ви про ту Національну академію наук, яка допомагає забудовникам зводити хмарочоси в центральних частинах Києва та що отримує натомість?
18.01.2025 22:58 Ответить
Спочатку поглиблювати, потім розширювати. А поки красти, красти, і красти. Бо недовго залишилось.
18.01.2025 23:24 Ответить
КАК РАЗ ВРЕМЯ !!!??? ЕЩЁ ЦВЕТОЧКИ НАЧИНАЕТЕ САДИТЬ !!!???
18.01.2025 23:41 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМЫ ВОЙСКА НАТО И ОРУЖИЕ КАК МИНИМУМ 10% ОТ ВСЕГО !!!
18.01.2025 23:42 Ответить
 
 