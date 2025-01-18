Украина и НАТО будут углублять сотрудничество в сфере научных исследований, - Минобороны

Министерство обороны Украины и Организация по науке и технологиям НАТО (NATO Science and Technology Organization - STO) будут координировать научные исследования в военной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель министра обороны - бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, рассказал, что к этой работе будут привлечены представители научных учреждений, военных высших учебных заведений, а также воинские части и учреждения из структуры Минобороны.

Он добавил, что такие представители военных, образовательных и научных учреждений, в частности, будут формировать совместную программу деятельности и участвовать в заседаниях Совета по науке и технологиям НАТО (STB).

В свою очередь, директор Департамента военного образования и науки Минобороны Владимир Мирненко заявил, что такое сотрудничество - это дополнительная возможность приумножить усилия Украины в сфере безопасности и обороны.

"Опыт украинских ученых в сочетании с современными инновационными подходами специалистов государств-членов НАТО должен дать качественный результат для обоюдного применения в ходе боевых действий",- сказал Мирненко.

Он добавил, что речь идет не только о военно-технической и технологической компонентах, но и в целом о развитии военной науки как системообразующей сферы знаний о законах, характере войны, подготовке вооруженных сил и государства к войне, формах и способах ее ведения.

Справочно

STO - это вспомогательный орган НАТО, созданный для удовлетворения научно-технических потребностей Альянса и государств-партнеров путем обмена научными знаниями, технологических разработок и инноваций.

