РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9788 посетителей онлайн
Новости
1 798 1

Россияне активизировались на востоке и севере Великой Новоселки, - DeepState. КАРТА

Сегодня, 18 января, враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.

Ситуація у Великій Новосілці

"С утра кацапы начали активные действия. С фермы 2 БМП проводили, судя по всему, отвлекающий удар. По трассе из Шахтерского через лесополосы зашла колонна из 13 ВВТ, из которых 6 доехали до места назначения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты пытаются окружить Великую Новоселку, - DeepState

Также сообщается, что часть техники была уничтожена, но десанту удалось рассредоточиться по зданиям.

С Нового Комара группы оккупантов по 2-4 человека заходили в район общежития ПТУ.

Автор: 

Донецкая область (10583) боевые действия (4766) Волновахский район (346) Новоселовка (59) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бутусов на стрімі казав що з того котла, як і Курахівського треба вивести солдат і не хоронити їх там.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:44 Ответить
 
 