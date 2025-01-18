Россияне активизировались на востоке и севере Великой Новоселки, - DeepState. КАРТА

Сегодня, 18 января, враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.

"С утра кацапы начали активные действия. С фермы 2 БМП проводили, судя по всему, отвлекающий удар. По трассе из Шахтерского через лесополосы зашла колонна из 13 ВВТ, из которых 6 доехали до места назначения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты пытаются окружить Великую Новоселку, - DeepState

Также сообщается, что часть техники была уничтожена, но десанту удалось рассредоточиться по зданиям.

С Нового Комара группы оккупантов по 2-4 человека заходили в район общежития ПТУ.