Россияне активизировались на востоке и севере Великой Новоселки, - DeepState. КАРТА
Сегодня, 18 января, враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.
"С утра кацапы начали активные действия. С фермы 2 БМП проводили, судя по всему, отвлекающий удар. По трассе из Шахтерского через лесополосы зашла колонна из 13 ВВТ, из которых 6 доехали до места назначения", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что часть техники была уничтожена, но десанту удалось рассредоточиться по зданиям.
С Нового Комара группы оккупантов по 2-4 человека заходили в район общежития ПТУ.
