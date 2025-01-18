РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9788 посетителей онлайн
Новости
609 3

Главы МИД Украины и Катара обсудили конкретные шаги в рамках инициативы Food from Ukraine

Сибіга і міністр МЗС Катару обговорили Food from Ukraine

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным министром МИД Катара Мохаммедом бин Абдулазизом Аль Хулейфи, во время которых, в частности, стороны обсудили конкретные шаги в рамках инициативы Food from Ukraine.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В продолжение диалога между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, я имел разговор с государственным министром МИД Катара Мохаммедом бин Абдулазизом Аль Хулейфи, чтобы поблагодарить Катар за его поддержку и роль в возвращении украинских детей", - отметил Сибига.

Также сообщается, что стороны сосредоточились на конкретных шагах в рамках инициативы Food from Ukraine, а также вопросах двусторонней и международной повестки дня.

Читайте также: Зеленский и эмир Катара Тамим бин Хамад в Аль Тани договорились о дальнейшем сотрудничестве над возвращением украинских детей из РФ

Напомним, ранее сообщалось, что Украина масштабирует инициативу Grain from Ukraine в Food from Ukraine

Автор: 

Катар (143) продовольствие (262) Сибига Андрей (614)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Голодні ігри настали
показать весь комментарий
18.01.2025 23:24 Ответить
...еще голоднее грядут....
показать весь комментарий
18.01.2025 23:36 Ответить
Краще Food for Ukraine.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:54 Ответить
 
 