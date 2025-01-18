Главы МИД Украины и Катара обсудили конкретные шаги в рамках инициативы Food from Ukraine

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным министром МИД Катара Мохаммедом бин Абдулазизом Аль Хулейфи, во время которых, в частности, стороны обсудили конкретные шаги в рамках инициативы Food from Ukraine.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В продолжение диалога между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, я имел разговор с государственным министром МИД Катара Мохаммедом бин Абдулазизом Аль Хулейфи, чтобы поблагодарить Катар за его поддержку и роль в возвращении украинских детей", - отметил Сибига.

Также сообщается, что стороны сосредоточились на конкретных шагах в рамках инициативы Food from Ukraine, а также вопросах двусторонней и международной повестки дня.

