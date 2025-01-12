Украина масштабирует инициативу Grain from Ukraine в Food from Ukraine

Во время встречи министр иностранных дел Андрей Сибига и министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль договорились координировать усилия для масштабирования инициативы Grain from Ukraine и развития ее в Food from Ukraine.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, были определены скоординированные шаги для обеспечения будущих поставок, в частности в Сирию, куда при поддержке "Всемирной продовольственной программы" уже поступила первая партия украинской помощи - 500 тонн муки.

"Никто в мире не должен страдать от голода. В то время, как кремлевский режим провоцирует глобальные кризисы и является главным экспортером агрессии, террора и военных преступлений, Украина остается гарантом продовольственной безопасности в мире. По поручению Президента Украины мы масштабируем инициативу Grain from Ukraine в Food from Ukraine, вместе с партнерами расширяя номенклатуру украинской продукции и географию поставок. Отдельные наши усилия сегодня направлены на поддержку сирийского народа, который десятилетиями страдал от двух режимов одновременно - Асада и Путина", - отметил Сибига.

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В свою очередь Коваль сообщил, что в рамках инициативы Grain from Ukraine Украина уже отправила подсолнечное масло в Мозамбик. Почти 416 тонн прибудут в начале февраля. Еще 73,4 тонны масла и 970,5 тонны муки в конце января будут в Джибути. Кроме того, 453 тонны подсолнечного масла вскоре отправляем в Танзанию.

Что такое Grain from Ukraine

В рамках проекта Владимира Зеленского Grain from Ukraine за средства международных партнеров закупается продукция украинских производителей для преодоления голода в мире. Таким образом украинские агропроизводители получают сбыт своей продукции, а страны, которые нуждаются в поддержке - качественное продовольствие.

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