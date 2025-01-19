Ночь на Днепропетровщине: обстрелами повреждены промпредприятие и админздание в Никополе

Ночью 19 января 2025 года войска РФ четыре раза ударили по Никопольщине Днепропетровской области. Враг применял тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дрон-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты били по райцентру и Марганецкой громаде.

В Никополе повреждены промышленное предприятие и админздание. Обследование атакованных территорий продолжается.

К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.

"Около полуночи в области уничтожили БпЛА противника", - уточнил Лысак.