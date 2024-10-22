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Оккупанты за день более 20 раз атаковали Никопольщину: Один погибший и один раненый, повреждены дома, стадион, АЗС, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска совершили более 20 атак в течение дня 22 октября на Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне ударили по Никополю, Покровской, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

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Обстріли Нікопольщини 22 жовтня

"Последствия террора трагические. Погиб мужчина. Искренние соболезнования родным и близким. Есть и раненый. Ему оказали всю необходимую медпомощь", - написал он.

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Обстріли Нікопольщини 22 жовтня

Кроме того, в результате российских атак возник пожар, который спасатели потушили. Повреждена инфраструктура, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, теплица, авто. Также изуродованы стадион, две АЗС. Задело газопроводы и линии электропередач.

Как добавил глава ОВА, днем защитники неба уничтожили на Днепропетровщине вражеский разведывательный дрон.

Обстріли Нікопольщини 22 жовтня
Обстріли Нікопольщини 22 жовтня
Обстріли Нікопольщини 22 жовтня
Обстріли Нікопольщини 22 жовтня
Обстріли Нікопольщини 22 жовтня

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня оккупанты обстреляли из артиллерии Марганец, в результате чего погиб 74-летний мужчина. В Никополе из-за российской атаки есть пострадавший, которому 76 лет.

Автор: 

Марганец (89) обстрел (27874) Никополь (1073) Днепропетровская область (4083)


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