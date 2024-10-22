Оккупанты за день более 20 раз атаковали Никопольщину: Один погибший и один раненый, повреждены дома, стадион, АЗС, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска совершили более 20 атак в течение дня 22 октября на Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне ударили по Никополю, Покровской, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.
"Последствия террора трагические. Погиб мужчина. Искренние соболезнования родным и близким. Есть и раненый. Ему оказали всю необходимую медпомощь", - написал он.
Кроме того, в результате российских атак возник пожар, который спасатели потушили. Повреждена инфраструктура, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, теплица, авто. Также изуродованы стадион, две АЗС. Задело газопроводы и линии электропередач.
Как добавил глава ОВА, днем защитники неба уничтожили на Днепропетровщине вражеский разведывательный дрон.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня оккупанты обстреляли из артиллерии Марганец, в результате чего погиб 74-летний мужчина. В Никополе из-за российской атаки есть пострадавший, которому 76 лет.
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