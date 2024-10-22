Удар РФ по Запорожью 21 октября: Число раненых возросло до 20
В Запорожье увеличилось количество раненых в результате российского удара по жилому кварталу накануне, 21 октября.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Количество раненых от вчерашнего вражеского обстрела Запорожья увеличилось до 20 человек", - отметил он.
В больницах находятся 11 человек, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.
Напомним, 21 октября во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы.
Впоследствии глава области сообщил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья, три человека погибли.
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