Удар РФ по Запорожью 21 октября: Число раненых возросло до 20

В Запорожье увеличилось количество раненых в результате российского удара по жилому кварталу накануне, 21 октября.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Количество раненых от вчерашнего вражеского обстрела Запорожья увеличилось до 20 человек", - отметил он.

В больницах находятся 11 человек, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.

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Напомним, 21 октября во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы.

Впоследствии глава области сообщил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья, три человека погибли.