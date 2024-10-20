Удар РФ по Запорожью: повреждено почти 20 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Почти два десятка жилых домов в Александровском, Хортицком и Шевченковском районах Запорожья получили повреждения в результате вражеских авиаударов, совершенных накануне вечером.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, коммунальные службы и чрезвычайники проводят обследование поврежденных объектов.
Для ликвидации последствий задействованы работники КП "ЭЛУАШ", КСВАРС, КП "Запорожремсервис".
Уже выполнены работы по закрытию поврежденных окон в шести многоквартирных домах Александровского района и в домовладении частного сектора.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили КАБами по центру Запорожья, количество раненых возросло до 10, среди них двое детей.
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