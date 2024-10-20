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Удар РФ по Запорожью: повреждено почти 20 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Почти два десятка жилых домов в Александровском, Хортицком и Шевченковском районах Запорожья получили повреждения в результате вражеских авиаударов, совершенных накануне вечером.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, коммунальные службы и чрезвычайники проводят обследование поврежденных объектов.

Для ликвидации последствий задействованы работники КП "ЭЛУАШ", КСВАРС, КП "Запорожремсервис".

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Уже выполнены работы по закрытию поврежденных окон в шести многоквартирных домах Александровского района и в домовладении частного сектора.

наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили КАБами по центру Запорожья, количество раненых возросло до 10, среди них двое детей.

Автор: 

Запорожье (2679) обстрел (27820)


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