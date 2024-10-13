Четыре человека ранены в результате ударов РФ по Запорожью за прошедшие сутки, область оккупанты атаковали 329 раз

В течение суток оккупанты нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Четверо раненых в результате российских атак по Запорожью", - написал он.

Как отмечается, для атак по населенным пунктам Запорожской области россияне применяли авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

Так, войска РФ осуществили 7 авиационных ударов по Запорожью, Малой Токмачке и Новодаровке.

170 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

19 обстрелов РСЗО накрыли Новоукраинку, Гуляйполе, Новоданиловку, Работино и Малую Токмачку.

133 артобстрела нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

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Сообщается, что поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на субботу, 12 октября 2024 года враг атаковал Запорожье. По предварительным данным, сообщалось о трех пострадавших, это женщины 55 и 22 лет, а также 11-летняя девочка.