Четыре человека ранены в результате ударов РФ по Запорожью за прошедшие сутки, область оккупанты атаковали 329 раз
В течение суток оккупанты нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Четверо раненых в результате российских атак по Запорожью", - написал он.
Как отмечается, для атак по населенным пунктам Запорожской области россияне применяли авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.
- Так, войска РФ осуществили 7 авиационных ударов по Запорожью, Малой Токмачке и Новодаровке.
- 170 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 19 обстрелов РСЗО накрыли Новоукраинку, Гуляйполе, Новоданиловку, Работино и Малую Токмачку.
- 133 артобстрела нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Сообщается, что поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на субботу, 12 октября 2024 года враг атаковал Запорожье. По предварительным данным, сообщалось о трех пострадавших, это женщины 55 и 22 лет, а также 11-летняя девочка.
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