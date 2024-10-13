Чотири людини поранені внаслідок ударів РФ по Запоріжжю минулої доби, область окупанти атакували 329 разів

Упродовж доби окупанти завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Четверо поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю", - написав він.

Як зазначається, для атак по населених пунктах Запоріжжя росіяни застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Так, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці.

170 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

19 обстрілів РСЗВ накрили Новоукраїнку, Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку.

133 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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Повідомляється, що надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 12 жовтня 2024 року ворог атакував Запоріжжя. За попередніми даними, повідомлялося про трьох постраждалих, це жінки 55 та 22 років, а також 11-річна дівчинка.