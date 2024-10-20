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Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено майже 20 будинків. ФОТОрепортаж

Майже два десятки житлових будинків в Олександрівському, Хортицькому та Шевченківському районах Запоріжжя зазнали пошкоджень внаслідок ворожих авіаударів, здійснених напередодні ввечері.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, комунальні служби та надзвичайники проводять обстеження пошкоджених об’єктів.

Для ліквідації наслідків задіяні працівники КП "ЕЛУАШ", КСВАРС, КП "Запоріжремсервіс".

Також читайте: Чотири людини поранені внаслідок ударів РФ по Запоріжжю минулої доби, область окупанти атакували 329 разів

Вже виконані роботи по закриттю пошкоджених вікон в шести багатоквартирних будинках Олександрівського району та в домоволодінні приватного сектору.

наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили КАБами по центру Запоріжжя, кількість поранених зросла до 10, серед них двоє дітей.

Автор: 

Запоріжжя (2294) обстріл (29141)


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