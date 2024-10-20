Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено майже 20 будинків. ФОТОрепортаж

Майже два десятки житлових будинків в Олександрівському, Хортицькому та Шевченківському районах Запоріжжя зазнали пошкоджень внаслідок ворожих авіаударів, здійснених напередодні ввечері.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, комунальні служби та надзвичайники проводять обстеження пошкоджених об’єктів.

Для ліквідації наслідків задіяні працівники КП "ЕЛУАШ", КСВАРС, КП "Запоріжремсервіс".

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Вже виконані роботи по закриттю пошкоджених вікон в шести багатоквартирних будинках Олександрівського району та в домоволодінні приватного сектору.











Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили КАБами по центру Запоріжжя, кількість поранених зросла до 10, серед них двоє дітей.