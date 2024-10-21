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Новости Война
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Россияне ударили по жилому кварталу Запорожья: 3 человека погибли, 16 пострадавших, повреждено более 30 домов. ФОТОрепортаж (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока.

Впоследствии глава области сообщил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья.

"Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом", - добавил Федоров.

Глава ОВА заявил, что по меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью.

Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Глава области сообщил, что по состоянию на 11:25 известно о 7 раненых. Более 30 домов повреждены.

Количество пострадавших возросло до 9 человек

Два человека в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней тяжести, еще двое получили помощь медиков и будут лечиться дома.

По состоянию на 13 часов количество пострадавших возросло до 14 человек.

Позже стало известно, что из-под завалов в Запорожье достали тело погибшего мужчины.

"Четырнадцать пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, и один погибший – таковы последствия вражеской атаки по областному центру", – добавил глава ОВА Федоров.

Позже Федоров заявил, что количество погибших возросло до трех.

"44-летняя женщина умерла в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь", – написал он.

По состоянию на 19:19 количество пострадавших увеличилось до 16.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запорожью: повреждено почти 20 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки

Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что количество жертв ракетного удара войск РФ по Запорожье выросло до 2 человек.

"По данным следствия, 21 октября 2024 года утром армия РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. Погибли два человека. Поражены объекты инфраструктуры, расположенные рядом с местом попадания. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, количество раненых возросло до 15 человек.

Автор: 

Запорожье (2680) обстрел (27860)


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Топ комментарии
+28
Звхідні союзники не забороняють нам виробляти ОТРК ГРОМ-2 =1000км
ОТРК ВІЛЬХА =90-245км
КР БЛИСКАВКА =700 км
ПКР НЕПТУН= 450 км
ОТРК КОРШУН =2660 км
Заборонили все це наші улюблені квартальні клоуни. Заборонили ще в серпні 2019.
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21.10.2024 15:08 Ответить
+14
Чекаю ввечері чергові співчуття від Генералісімуса КВНних війск ... про потужний План Перемоги я вже наслухався.
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21.10.2024 15:31 Ответить
+13
Ударів у відповідь традиційно не буде. Будуть похорони і хрипаті відосики.
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21.10.2024 15:10 Ответить
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Привіт нашим друзям, які вважають, що Україна не повинна бити в глиб раші західною зброєю
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21.10.2024 13:57 Ответить
Звхідні союзники не забороняють нам виробляти ОТРК ГРОМ-2 =1000км
ОТРК ВІЛЬХА =90-245км
КР БЛИСКАВКА =700 км
ПКР НЕПТУН= 450 км
ОТРК КОРШУН =2660 км
Заборонили все це наші улюблені квартальні клоуни. Заборонили ще в серпні 2019.
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21.10.2024 15:08 Ответить
Саме так і тому те що зараз робить уряд на чолі з головним це геноцид і воєнний злочин проти народу .2,5 РОКИ НЕ СПРОМОЖНІ НАВІТЬ НА ПАРУ РАКЕТ..
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21.10.2024 20:08 Ответить
Не потрібно звинувачувати партнерів, відволікаючи увагу наріду і 6-й рік не бачити невиконання своїх прямих обов'язків Верховним головнокомандувачем. Переше питання - де наші ракети? А потім можемо з проханням звертатися до США, Англії, Франції, щоб врешті дали нам дозвіл викориситовувати їхні ракети для знищення заводів, літаків і логістики на Засрашцчі, бо Найвєлічайший Лідор, Потужній із Найпотужніших Херпіду вигулював свою монобільшість по Трускавцях, Буковаелях, Оманах, Стамбулах, витрачаючи бюджетні гроші на свої забаганки і брехали, що все нормально.
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21.10.2024 18:39 Ответить
Можеш приїхати сюди. Гарантую пізнавальну екскурсію. Подивимось як за пару днів почнеш скулити.
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21.10.2024 18:15 Ответить
федорів повний нуб. хіба нема досвідчених військових на його посаду???
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21.10.2024 14:47 Ответить
Він же "пам`ятник".. себто "зірка"
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21.10.2024 15:12 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Будуть похорони і хрипаті відосики.
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21.10.2024 15:10 Ответить
Чекаю ввечері чергові співчуття від Генералісімуса КВНних війск ... про потужний План Перемоги я вже наслухався.
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21.10.2024 15:31 Ответить
Якась мразь кацапська зайняла свою чергу щоб бути відрихтованою молотком по ібалу..
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21.10.2024 15:47 Ответить
Кацапи щоб у вас видох весь ваш рід та земля неродила,зовсім,віками.... .
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21.10.2024 18:41 Ответить
Просто до відому ваших авторів. Тяжкість - це про ступінь перебігу захворювання, а важкість - про вагу. Тому кажемо "вона тяжко хворіє", "його стан середньої тяжкості", тощо.
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21.10.2024 18:56 Ответить
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21.10.2024 18:57 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти українського народу і так кожен день і жодної реакції на злочини рашистів ні від влади і міжнародного співтовариства.
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21.10.2024 19:01 Ответить
А як має реагувати міжнародні співтовариства? В ООН є резолюція, яка засуджує дії кацапів і вимагає вивести їх війська з України. Вони це виконали? Чому знову показувати в бік західних партнерів, коли ми самі зробили сотню кроків до суїциду на виборах в 2019 році. Все наржалися? Отрмимали халяву вчителі у вигляді 4 тисяч доларів США, а пенсіонери отримали халявні безкоштовні смартфони? Марпіупольці отримали квартиру, де побажають, хоч в місті, хоч біля міста? Прогуляли разом зі "слугами" і "ригами" бюджетні гроші і час і сьогодні саме страшне те, що виправити нічого не вийде. Не можуть бути проведені вибори під час війни, а ця "слугорижна" шобла крім красти і мародерити і піаритись нічого не вміє. Нарід 73% викопав собі і нам глибоку прірву і сьогодні в безвиході звинувачують міжнародні організації? Не будуть вони воювати за українців, у них все нормально, вони війну бачать тільки в новинах, а ми маємо те, що самі собі зробили, як там слоган "зробимо їх разом", зробили???
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21.10.2024 19:28 Ответить
А сколько украинцев не хотят защищать свою родину? Смылись через Тису , Карпаты и т . д. И причём здесь президент и правительство. Они приходят и уходят . А Родина одна у всех украинцев.
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22.10.2024 19:41 Ответить
Много украинских мужчин смылись в Европу, спасая свои шкуры. А кто будет спасать от геноцида украинский народ ? Может турки? Или немцы ? Кто?
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22.10.2024 19:47 Ответить
такі от наслідки діяльності зрадників та дебілів Вироку-2019: руйнування армії, оборонки, вкатування бабла в асфальт та кишені дермових зеленських, розмінування "чонгарів", підвищення хвойд - верещучок усих мастей, "яйця по 17", звільнення Залужного, знищення верхівки генералів, демотивація мобілізації, нагородження своїх "лисих", профурори інваліди, постійне порушення Конституції, знищення свободи слова, утиски опозиції, узурпація влади, протизаконне делегування повноважень президента смишльоной секретуткє-завгоспу, КГБшнику ***** -козирю з пацанами портнова-татарова....
- нічого не пропустив?..
- ідіоти-какаразніци Випуску-2019, "продлєвать" це блдство будете?..
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21.10.2024 19:17 Ответить
Кончена раша, кончений народ, Господи, воздай їм у 10 разів більше за всі їхні справи
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22.10.2024 14:42 Ответить
 
 