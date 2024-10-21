Россияне ударили по жилому кварталу Запорожья: 3 человека погибли, 16 пострадавших, повреждено более 30 домов. ФОТОрепортаж (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока.
Впоследствии глава области сообщил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья.
"Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом", - добавил Федоров.
Глава ОВА заявил, что по меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью.
Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Глава области сообщил, что по состоянию на 11:25 известно о 7 раненых. Более 30 домов повреждены.
Количество пострадавших возросло до 9 человек
Два человека в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней тяжести, еще двое получили помощь медиков и будут лечиться дома.
По состоянию на 13 часов количество пострадавших возросло до 14 человек.
Позже стало известно, что из-под завалов в Запорожье достали тело погибшего мужчины.
"Четырнадцать пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, и один погибший – таковы последствия вражеской атаки по областному центру", – добавил глава ОВА Федоров.
Позже Федоров заявил, что количество погибших возросло до трех.
"44-летняя женщина умерла в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь", – написал он.
По состоянию на 19:19 количество пострадавших увеличилось до 16.
Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что количество жертв ракетного удара войск РФ по Запорожье выросло до 2 человек.
"По данным следствия, 21 октября 2024 года утром армия РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. Погибли два человека. Поражены объекты инфраструктуры, расположенные рядом с местом попадания. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, количество раненых возросло до 15 человек.
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ОТРК ВІЛЬХА =90-245км
КР БЛИСКАВКА =700 км
ПКР НЕПТУН= 450 км
ОТРК КОРШУН =2660 км
Заборонили все це наші улюблені квартальні клоуни. Заборонили ще в серпні 2019.
- нічого не пропустив?..
- ідіоти-какаразніци Випуску-2019, "продлєвать" це блдство будете?..